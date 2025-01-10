2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak
Ocak 2025 itibariyle kamu kurumları, belediyeler ve üniversiteler dahil olmak üzere memur, işçi ve asker alımı yapacak. İlan kapsamında çeşitli kadrolarda KPSS'li ve KPSS'siz başvurular yer alıyor. Kamuda kariyer yapmak isteyen vatandaşlar Ocak ayı ilanlarını araştırmaya başladı. Peki hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, başvuru şartları ve detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 19:24 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 19:24