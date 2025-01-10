2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak

Ocak ayının gelmesiyle kamuya yönelik memur, işçi ve asker alımları hız kazandı. Ocak 2025'te yayımlanan ilanlara göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları personel alımı yapacak. İstihdam sağlanacak kadrolar arasında hem KPSS şartı aranan hem de KPSS'siz başvuru yapılabilecek pozisyonlar yer alıyor. İşte kamu ilanları ve detaylar…