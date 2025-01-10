Viral Galeri Viral Tıkla 2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak

2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak

Ocak 2025 itibariyle kamu kurumları, belediyeler ve üniversiteler dahil olmak üzere memur, işçi ve asker alımı yapacak. İlan kapsamında çeşitli kadrolarda KPSS'li ve KPSS'siz başvurular yer alıyor. Kamuda kariyer yapmak isteyen vatandaşlar Ocak ayı ilanlarını araştırmaya başladı. Peki hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 19:24 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 19:24
2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak

Ocak ayının gelmesiyle kamuya yönelik memur, işçi ve asker alımları hız kazandı. Ocak 2025'te yayımlanan ilanlara göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları personel alımı yapacak. İstihdam sağlanacak kadrolar arasında hem KPSS şartı aranan hem de KPSS'siz başvuru yapılabilecek pozisyonlar yer alıyor. İşte kamu ilanları ve detaylar…

2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak

Başvuru Şartları Neler?


Başvuru şartları ilanın niteliklerine göre farklılık gösteriyor. Adaylardan talep edilen nitelikler arasında en az ilkokul mezunu olmak gibi temel şartlar yer alıyor. Genel başvuru şartları ise şu şekilde belirtiliyor:

T.C. vatandaşı olması

Kamu haklarından mahrum bulunmaması

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması

Herhangi bir suçtan hükümlü olmaması

2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak

Alım Yapacak Kurumlar ve Son Başvuru Tarihleri


Yayınlanan ilanlar üzerinden hangi kurumun alım yapacağı, KPSS şartı, kontenjan sayısı ve başvuru tarihlerini öğrenebilirsiniz. https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresi üzerinden ilgili kurumun üzerine tıklayarak başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz. İşte personel alımı ilanları ve son başvuru tarihleri…

2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı 17.01.2025
Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı Alım ilanı 17.01.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Sınav İlanı 20.01.2024
Manisa Turgutlu Belediyesi Memur Alım İlanı 07.02.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.01.2025
AFAD Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 15.01.2025
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 17.01.2025
ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 17.01.2025
İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör Alım İlanı 24.01.2025
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı 28.01.2025
Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Din Görevlisi Alım İlanı 10.01.2025
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 24.01.2025
Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025
Niğde Alay Belediyesi Memur Alım İlanı 06.02.2025
Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alım İlanı 20.01.2025
Helal Akreditasyon Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 24.01.2025
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 10.01.2025
Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025
TİKA Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.01.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 16.04.2025
Karayolları Genel Müdürlüğü Açıktan Personel Alım İlanı 30.01.2025
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı 07.02.2025
Uşak Eşme Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 14.02.2025
Afyonkarahisar Karamıkkaracaören Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2025

2025 KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı! Kamuya memur ve işçi alımı yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınav İlanı 03.02.2025
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB Uzman Yardımcısı Alım ilanı 23.01.2025
Afyonkarahisar Çay Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 07.02.2025
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım ilanı 17.01.2025
Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı sınav İlanı 20.02.2025
Göç İdaresi Başkanlığı Göç Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 19.01.2025
İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 21.03.2025
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Yılı Muvazzaf Sözleşmeli Subay Alım ilanı 15.01.2025
Manisa Kula Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 14.02.2025
MTA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 17.01.2025
ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 13.01.2025
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 14.02.2025
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmen Yardımcısı Sınav İlanı 13.01.2025
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 09.04.2025
Ticaret Bakanlığı Kimyager Alım İlanı 14.02.2025
Adalet Bakanlığı Hizmetli Alım İlanı 17.01.2025
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.01.2025
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.01.2025
Rize Kalkandere Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 22.02.2025
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Alım ilanı 16.01.2025
Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 24.01.2025
Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alım İlanı 31.01.2025
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 20.01.2025
Elazığ Beyhan Belediyesi Memur Alım İlanı 21.02.2025
Kırklareli İl özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 14.02.2025
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Ziraat Mühendisi Alım İlanı 19.01.2025

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