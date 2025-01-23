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Zembilli'de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan atv'nin yeni dizisi "Zembilli" dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:46
Zembilli’de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

"Zembilli" dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta! İşte 4. bölüme dair ipuçları...

Zembilli’de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

4.Bölüm Özeti:

Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar.

Zembilli’de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar.

Zembilli’de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler.

ZEMBİLLİ 4.BÖLÜM FRAGMANI
Zembilli’de Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar. Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar.

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