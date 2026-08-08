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Yumurta nasıl saklanır? Kartondan çıkarıp saklıyorsanız dikkat

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Buzdolabında daha düzenli bir görünüm elde etmek için yumurtaları orijinal karton kutusundan çıkarıp dekoratif yumurtalıklara yerleştirenler dikkat. Gıda güvenliği uzmanları, bu alışkanlığın yumurtaların tazeliğini ve güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini belirterek doğru saklama yöntemini açıkladı.

Yumurta nasıl saklanır? Kartondan çıkarıp saklıyorsanız dikkat 1

Pek çok kişi, buzdolabında daha estetik ve düzenli bir görünüm oluşturmak amacıyla yumurtaları satın alındıkları karton kutudan çıkararak plastik ya da dekoratif yumurtalıklara yerleştiriyor. Ancak uzmanlara göre bu yöntem, yumurtaların daha kısa sürede tazeliğini kaybetmesine ve gıda güvenliği açısından risk oluşmasına neden olabiliyor.

Yumurta nasıl saklanır? Kartondan çıkarıp saklıyorsanız dikkat 2

ORİJİNAL KARTON KUTUSUNDA SAKLANMALI

Gıda güvenliği uzmanları, yumurtaların satın alındıkları orijinal karton ambalajda muhafaza edilmesini öneriyor. Karton kutu, yumurtaları darbelere karşı korurken nem kaybını azaltıyor ve kabukların buzdolabındaki diğer gıdaların kokusunu emmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Ayrıca ambalaj üzerinde yer alan son tüketim tarihi ve ürün bilgileri de yumurtaların güvenli şekilde tüketilmesi açısından önemli avantaj sağlıyor.

Yumurta nasıl saklanır? Kartondan çıkarıp saklıyorsanız dikkat 3

BUZDOLABI KAPAĞI DOĞRU YER DEĞİL

Uzmanlar, birçok buzdolabında bulunan kapak kısmındaki yumurtalıkların sanıldığı kadar uygun bir saklama alanı olmadığını belirtiyor.

Buzdolabı kapağı her açılıp kapandığında sıcaklık sürekli değiştiği için yumurtalar bu dalgalanmadan daha fazla etkileniyor. Bu durum ise ürünün daha hızlı bozulma riskini artırabiliyor.

Bu nedenle yumurtaların, buzdolabının orta veya alt rafında, arka bölüme yakın ve sıcaklığın daha sabit olduğu bir noktada saklanması tavsiye ediliyor.

Yumurta nasıl saklanır? Kartondan çıkarıp saklıyorsanız dikkat 4

SİVRİ KISMI AŞAĞI BAKMALI

Uzmanlara göre yumurtaların sivri kısmı aşağı gelecek şekilde muhafaza edilmesi de tazeliğin daha uzun süre korunmasına katkı sağlayabiliyor. Bu yöntem, yumurtanın iç yapısının dengesini korumasına yardımcı oluyor.

DEKORATİF YUMURTALIKLAR YETERLİ KORUMA SAĞLAMIYOR

Dekoratif yumurtalıklar estetik açıdan tercih edilse de uzmanlar, bu ürünlerin orijinal karton ambalajın sağladığı korumayı sunmadığını vurguluyor.

Karton kutu, fiziksel darbelere karşı koruma sağlamanın yanı sıra yumurta kabuğunun çevredeki yoğun kokuları emmesini de büyük ölçüde engelliyor. Böylece yumurtanın lezzeti ve kalitesi daha uzun süre korunabiliyor.

Uzmanlar, doğru saklama koşullarına dikkat edilmesinin hem gıda israfını azaltacağını hem de yumurtaların daha uzun süre güvenle tüketilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Yumurta nasıl saklanır? Kartondan çıkarıp saklıyorsanız dikkat 5

SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ DİYE HEMEN ATMAYIN! İŞTE YUMURTANIN TAZELİĞİNİ ANLAMANIN PRATİK YOLLARI

Yumurta, mutfakların en çok tüketilen besinlerinden biri. Ancak son kullanma tarihi geçen her yumurtanın bozuk olduğu düşüncesi doğru değil. Buzdolabında doğru koşullarda saklanan yumurtalar, üzerindeki tarihten sonra da bir süre tazeliğini koruyabiliyor. Peki, yumurtanın hâlâ güvenle tüketilip tüketilemeyeceğini nasıl anlayabilirsiniz?

İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler...

Yumurta nasıl saklanır? Kartondan çıkarıp saklıyorsanız dikkat 6

İLK KONTROL: KOKU TESTİ

Yumurtanın bozulup bozulmadığını anlamanın en güvenilir yollarından biri koklama testidir. Şüphelendiğiniz yumurtayı temiz bir kaseye kırın ve kokusunu kontrol edin. Keskin, rahatsız edici veya alışılmadık bir koku varsa yumurtayı tüketmeyin. Herhangi bir kötü koku almıyorsanız kullanmanız genellikle güvenlidir.

KABUĞUNU VE İÇ GÖRÜNÜMÜNÜ İNCELEYİN

Yumurtanın kabuğunda çatlak, sümüksü bir tabaka veya küf görünümü varsa tüketilmemelidir. Yumurtayı kırdıktan sonra sarısında ya da beyazında pembe, mavi, yeşil veya siyah renk değişiklikleri fark ederseniz bozulmuş olabileceği için hemen atın.

Yumurtanın beyazının daha sulu olması ise her zaman bozulduğu anlamına gelmez. Bu durum çoğunlukla yumurtanın yaşlandığını ve tazeliğinin azaldığını gösterir.

Yumurta nasıl saklanır? Kartondan çıkarıp saklıyorsanız dikkat 7

SU TESTİ TAZELİK HAKKINDA FİKİR VERİR

En yaygın yöntemlerden biri de su testidir. Bir kabı suyla doldurup yumurtayı içine bırakın.

Dibe çöküyorsa: Tazedir.
Dik duruyorsa: Biraz eskimiştir ancak kullanılabilir.
Su yüzeyine çıkıyorsa: İçindeki hava boşluğu büyüdüğü için eski olabilir.

Ancak uzmanlar, su testinin tek başına yumurtanın bozuk olup olmadığını göstermediğini, mutlaka koku ve görünüm kontrolüyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

MUM TESTİYLE İÇİNİ GÖREBİLİRSİNİZ

Yumurtanın tazeliğini anlamak için kullanılan bir diğer yöntem ise mum testidir. Karanlık bir odada küçük bir el fenerini yumurtanın geniş ucuna tutarak iç kısmı gözlemleyebilirsiniz.

Hava boşluğu küçük ve yumurtanın içi fazla hareket etmiyorsa yumurta daha tazedir. Hava boşluğu büyümüş ve sarısı kolay hareket ediyorsa yumurta yaşlanmış olabilir.

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