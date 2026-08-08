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Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Sinem Kobal, yaz tatilinden yeni karelerini sosyal medya hesabında paylaştı. Kızları Lalin ve Leyla ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle buluşturan Kobal'ın paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler 1

ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ. ile ekranlara dönen usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yaz tatilini ailesiyle birlikte geçiriyor. 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile evlenen ve Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunan çift, tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler 2

TATİL PAYLAŞIMLARINA YENİLERİ EKLENDİ

Özel hayatından kareleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Sinem Kobal, yaz tatilinden yeni fotoğraflarını 5,6 milyon takipçisinin beğenisine sundu. Doğayla iç içe ve deniz kenarında çekilen kareler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler 3

KIZLARININ YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEDİ

38 yaşındaki oyuncu, tatilde kızlarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşırken, çocuklarının yüzünü göstermemeyi tercih etti. Kobal'ın bu yaklaşımı sosyal medyada bir kez daha dikkat çekti.

Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler 4

Ünlü oyuncunun tatil paylaşımları, kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve olumlu yorum da geldi.

Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler 5

TANIŞMA HİKAYELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun tanışma hikâyesi de merak konusu oldu. Sinem Kobal, yıllar önce katıldığı Empati programında eşiyle tanışma hikâyesini samimi sözlerle anlatmıştı.

Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler 6

İmirzalıoğlu ile daha önce ödül törenleri gibi etkinliklerde birkaç kez karşılaştıklarını belirten Kobal, asıl tanışmalarının ortak bir arkadaşlarının düzenlediği yılbaşı etkinliğinde gerçekleştiğini söyledi.

Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler 7

"KENAN'IN ÇABASI DEVREYE GİRDİ"

"O dönem aşkı aradığım bir süreçte değildim." diyen Kobal, "Kenan'ın güçlü bir aurası olduğu için durumu ilk etapta anlayamadım. Çok farkında değildim. Orada Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Kenan ile birbirimize âşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler 8

"RUH EŞİM"

İmirzalıoğlu'nun bir gün kendisine "Sana âşık oldum." dediğini anlatan Kobal, "O tarihten tam bir yıl sonra bana evlenme teklif etti. Hayatta 'ruh eşim' diyebileceğin kişiyi bulmak gerçekten büyük bir şans. Sonrasında ise ilişkinin emek istemesi gerekiyor. İkimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz." sözleriyle duygularını dile getirdi.

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