Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, yaz tatilinden yeni karelerini sosyal medya hesabında paylaştı. Kızları Lalin ve Leyla ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle buluşturan Kobal'ın paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ. ile ekranlara dönen usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yaz tatilini ailesiyle birlikte geçiriyor. 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile evlenen ve Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunan çift, tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.
TATİL PAYLAŞIMLARINA YENİLERİ EKLENDİ
Özel hayatından kareleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Sinem Kobal, yaz tatilinden yeni fotoğraflarını 5,6 milyon takipçisinin beğenisine sundu. Doğayla iç içe ve deniz kenarında çekilen kareler kısa sürede yoğun ilgi gördü.
KIZLARININ YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEDİ
38 yaşındaki oyuncu, tatilde kızlarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşırken, çocuklarının yüzünü göstermemeyi tercih etti. Kobal'ın bu yaklaşımı sosyal medyada bir kez daha dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun tatil paylaşımları, kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve olumlu yorum da geldi.
TANIŞMA HİKAYELERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun tanışma hikâyesi de merak konusu oldu. Sinem Kobal, yıllar önce katıldığı Empati programında eşiyle tanışma hikâyesini samimi sözlerle anlatmıştı.