Sinem Kobal kızlarını da paylaştı: Tatilden yeni kareler

İmirzalıoğlu ile daha önce ödül törenleri gibi etkinliklerde birkaç kez karşılaştıklarını belirten Kobal, asıl tanışmalarının ortak bir arkadaşlarının düzenlediği yılbaşı etkinliğinde gerçekleştiğini söyledi.

"KENAN'IN ÇABASI DEVREYE GİRDİ" "O dönem aşkı aradığım bir süreçte değildim." diyen Kobal, "Kenan'ın güçlü bir aurası olduğu için durumu ilk etapta anlayamadım. Çok farkında değildim. Orada Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Kenan ile birbirimize âşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.