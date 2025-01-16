Viral Galeri Viral Tıkla YÖKDİL geç başvuru ekranı 2025 | YÖKDİL/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YÖKDİL geç başvuru ekranı 2025 | YÖKDİL/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için geç başvuru tarihleri araştırılıyor. Yılın ilk YÖKDİL sınavı 16 Şubat'ta gerçekleştirilecekken, başvuru süresini kaçıran adaylar geç başvuru imkanından faydalanabilecek. Adaylar, YÖKDİL/1 sınavına katılabilmek için belirlenen geç başvuru tarihini öğrenmeye çalışıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 07:46
YÖKDİL geç başvuru ekranı 2025 | YÖKDİL/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 yılına ait Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için geç başvuru süreci merakla bekleniyor. 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek sınav öncesi, başvuru süresini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihini öğrenmek amacıyla araştırmalarına başladı. Peki, YÖKDİL 2025/1 geç başvuru tarihleri ne zaman?

YÖKDİL geç başvuru ekranı 2025 | YÖKDİL/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 YÖKDİL/1 Geç Başvuru Tarihi: 16 Ocak

YÖKDİL/1 sınavı için başvurular, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için 16 Ocak 2025 tarihi geç başvuru için belirlenen tarih oldu. Adaylar bu tarihe kadar başvurularını tamamlayabilecek.

YÖKDİL/1 başvuru ekranı açıldığında aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

2025 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

YÖKDİL geç başvuru ekranı 2025 | YÖKDİL/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Geç Başvuru Ücreti: 750 TL

YÖKDİL/1 geç başvuru ücreti, 750 lira olarak belirlendi. Adaylar, geç başvuru ücretini ÖSYM'nin resmi ödeme portalı üzerinden gerçekleştirebilecek. Sınav için geç başvuru yapan adayların ödeme işlemi https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden yapılacak.

YÖKDİL geç başvuru ekranı 2025 | YÖKDİL/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YÖKDİL/1 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

2025 YÖKDİL/1 sınavı, 16 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek. Yabancı dildeki yeterliliklerini sınamak isteyen adaylar, bu tarihte yapılacak olan sınavla ilgili hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor.

SON DAKİKA