YÖKDİL geç başvuru ekranı 2025 | YÖKDİL/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 YÖKDİL/1 Geç Başvuru Tarihi: 16 Ocak

YÖKDİL/1 sınavı için başvurular, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için 16 Ocak 2025 tarihi geç başvuru için belirlenen tarih oldu. Adaylar bu tarihe kadar başvurularını tamamlayabilecek.

YÖKDİL/1 başvuru ekranı açıldığında aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

2025 YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!