YÖKDİL geç başvuru ekranı 2025 | YÖKDİL/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için geç başvuru tarihleri araştırılıyor. Yılın ilk YÖKDİL sınavı 16 Şubat'ta gerçekleştirilecekken, başvuru süresini kaçıran adaylar geç başvuru imkanından faydalanabilecek. Adaylar, YÖKDİL/1 sınavına katılabilmek için belirlenen geç başvuru tarihini öğrenmeye çalışıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 07:46