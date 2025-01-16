"Boğarak öldürdüm" Müge Anlı'daki Sabri tutuklandı! 18 sene saklamış...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır konuşulan ve izleyicilerin büyük bir merakla takip ettiği Zekiye Aydın cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet, Nezaket Uyur'un kaybolmasıyla başlamış, ardından Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel'in cansız bedenlerinin bulunmasıyla daha karmaşık bir hal almıştı. Nezaket Kışı'nın kuzeni olan Sabri Önel, cinayet itirafının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi