Viral Galeri Viral Tıkla "Boğarak öldürdüm" Müge Anlı'daki Sabri tutuklandı! 18 sene saklamış...

"Boğarak öldürdüm" Müge Anlı'daki Sabri tutuklandı! 18 sene saklamış...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır konuşulan ve izleyicilerin büyük bir merakla takip ettiği Zekiye Aydın cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayet, Nezaket Uyur'un kaybolmasıyla başlamış, ardından Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel'in cansız bedenlerinin bulunmasıyla daha karmaşık bir hal almıştı. Nezaket Kışı'nın kuzeni olan Sabri Önel, cinayet itirafının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:09
Boğarak öldürdüm Müge Anlı’daki Sabri tutuklandı! 18 sene saklamış...

Müge Anlı'nın programında bir cinayet dosyası daha kapandı. Günlerdir izleyiciler tarafından merakla takip edilen cinayet sarmalı, aydınlatıldı.

Boğarak öldürdüm Müge Anlı’daki Sabri tutuklandı! 18 sene saklamış...

Habibe, Sevile ve Nebile kardeşler, babalarının annelerini öldürdüğünü iddia etmelerinin ardından, Müge Anlı ve ekibi olayın üzerine giderek, eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve Hüseyin Kılıç'ı kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklamayı başarmıştı.

Boğarak öldürdüm Müge Anlı’daki Sabri tutuklandı! 18 sene saklamış...

Tüm bunların ardından Nezaket Uyur'un öldürülmesine yardımcı olan uzaktan akrabalarının, kendi teyze kızları Nezaket Kışı'yı da öldürdüğü ortaya çıktı.

Boğarak öldürdüm Müge Anlı’daki Sabri tutuklandı! 18 sene saklamış...

Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı iddia edildi. Hakkındaki iddiaları reddeden kilit isim Adil Önel'in halasının imzasını taklit ederek usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

Boğarak öldürdüm Müge Anlı’daki Sabri tutuklandı! 18 sene saklamış...

Yayının başından beri iddiaları reddeden Sabri Önel, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya itirafta bulundu ve "Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın cenazelerinin yerini biliyorum" dedi. O dönem 16 yaşında olan Sabri, Adil Önel'in halasını öldürmüş olabileceğini söyledi.

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