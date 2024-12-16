Yılbaşı fırsatları! 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı: Robot süpürge, kahve makinesi, borcam setleri
18-31 Aralık tarihleri arasında ŞOK marketlerde başlayan özel aktüel indirim kampanyası, alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor. Haftalık aktüel katalogda, temel gıdadan elektronik ürünlere, mutfak gereçlerinden yılbaşı konseptli aksesuarlara kadar çok sayıda ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda yılbaşı fırsatlarında hangi ürünler yer alıyor? İşte 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:32