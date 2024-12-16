Yılbaşı fırsatları! 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı: Robot süpürge, kahve makinesi, borcam setleri

Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında robot süpürge, filtre kahve makinesi ve borcam setleri dikkat çekiyor. Ayrıca deterjan, yumuşatıcı ve diğer temizlik ürünleri de yılbaşı fırsatlarında yer alıyor. Avantajlı fiyatlarla sunulan ürünler, hem ihtiyaçlarınızı karşılıyor hem de cebinizi rahatlatıyor. İşte ŞOK aktüel katalog listesi…