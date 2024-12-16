Viral Galeri Viral Tıkla Yılbaşı fırsatları! 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı: Robot süpürge, kahve makinesi, borcam setleri

Yılbaşı fırsatları! 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı: Robot süpürge, kahve makinesi, borcam setleri

18-31 Aralık tarihleri arasında ŞOK marketlerde başlayan özel aktüel indirim kampanyası, alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor. Haftalık aktüel katalogda, temel gıdadan elektronik ürünlere, mutfak gereçlerinden yılbaşı konseptli aksesuarlara kadar çok sayıda ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda yılbaşı fırsatlarında hangi ürünler yer alıyor? İşte 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:32
Yılbaşı fırsatları! 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı: Robot süpürge, kahve makinesi, borcam setleri

Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında robot süpürge, filtre kahve makinesi ve borcam setleri dikkat çekiyor. Ayrıca deterjan, yumuşatıcı ve diğer temizlik ürünleri de yılbaşı fırsatlarında yer alıyor. Avantajlı fiyatlarla sunulan ürünler, hem ihtiyaçlarınızı karşılıyor hem de cebinizi rahatlatıyor. İşte ŞOK aktüel katalog listesi…

Yılbaşı fırsatları! 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı: Robot süpürge, kahve makinesi, borcam setleri

ŞOK Aktüel Katalog

Pınar Yarım Hindi Dondurulmuş: 249 TL

Anadolu Mutfağı Yerli Pirinç 2,5 kg: 95 TL

Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) ï 500 g: 79,90 TL

Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g: 160 TL

Haşlanmış Nohut/ Kuru Fasülye / Barbunya 800 g: 25, 90 TL

Yılbaşı fırsatları! 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı: Robot süpürge, kahve makinesi, borcam setleri

AMİGO Kuruyemiş Çeşitlerinde %15 İndirim

Doğanay Şalgam Suyu Sade/Acılı 2 L: 44,95 TL

Uno Pastaban Kakaolu 3 kat: 82,50 TL

Bisto Un Kurabiyesi/ Tahinli Susamlı Kurabiye 500 g: 57,95 TL

Yılbaşı fırsatları! 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı: Robot süpürge, kahve makinesi, borcam setleri

Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 m: 99,75 TL

Palette Saç Boyası Çeşitleri: 89 TL

Confort Dev Havlu 600 yaprak: 51,90 TL

Selpak Extra Desenli Peçete (20'li) adet: 14, 90 TL

Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 250 g: 249 ,90 TL

Yılbaşı fırsatları! 18-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı: Robot süpürge, kahve makinesi, borcam setleri

Bake&Keep Borcam Kare Tepsi 1950 cc: 149 TL

Echo Su Bardağı 6'lı 260 cc: 119 TL

Kapaklı Yuvarlak Tencere 1450 cc: 129 TL

Bölmeli Saklama Kabı 785 cc: 69, 95 TL

2'li Kurulama Bezi ï 30x50 cm: 69,95 TL

Ponponlu Ev Babeti: 89,95 TL

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