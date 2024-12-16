Memur Zammı | 2025 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?
Memur maaş zammı 2025 yılı Ocak ayında ne kadar olacak sorusu, memurlar ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışları, enflasyon oranları ve toplu sözleşme zamlarıyla şekilleniyor. Bu yıl, 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla meslek bazında detaylı maaş tabloları hazırlandı. Memura %15 ek zam talebi geldi. Peki, 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur zamları ile ilgili detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:36