Viral Galeri Viral Tıkla Memur Zammı | 2025 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Memur Zammı | 2025 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Memur maaş zammı 2025 yılı Ocak ayında ne kadar olacak sorusu, memurlar ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışları, enflasyon oranları ve toplu sözleşme zamlarıyla şekilleniyor. Bu yıl, 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla meslek bazında detaylı maaş tabloları hazırlandı. Memura %15 ek zam talebi geldi. Peki, 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur zamları ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:36
Memur Zammı | 2025 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon %47,09'a geriledi. Bu verilere dayanarak, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak artış oranları yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Memur Zammı | 2025 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

5 Aylık Verilerle Memur Maaş Zammı Şekilleniyor

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı ve 5 aylık verilerle memur maaş zammı oranları şekillendi. Açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14,57 oranında bir zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise %10,4'lük bir artış kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle yeniden güncellenecek.

Memur Zammı | 2025 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Güncel tahminlere göre enflasyon beklentileri şu şekilde:

- Orta Vadeli Program (OVP) tahmini: %41,50

- Piyasa Katılımcı Anketi (PKA) tahmini: %44,11

- Anadolu Ajansı ekonomistlerinin tahmini: %44,23

Memur Zammı | 2025 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

2025 yılının Ocak ayında maaşlara yüzde 12'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 43 bin 878 TL'ye çıkacak. En düşük emekli memur maaşı ise 19 bin 697 liraya yükselecek.

Memur Zammı | 2025 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Memura %15 Ek Zam Talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarına yönelik ek zam taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Yalçın, "Memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır." açıklamasında bulundu.

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