Memur Zammı | 2025 Ocak ayında öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

5 Aylık Verilerle Memur Maaş Zammı Şekilleniyor

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı ve 5 aylık verilerle memur maaş zammı oranları şekillendi. Açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14,57 oranında bir zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise %10,4'lük bir artış kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle yeniden güncellenecek.