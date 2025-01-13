Yaşlı çift dehşet saçtı! Polise satırla saldırı girişimi kamerada | Kimyasal madde ile zehirlemeye çalıştılar

Ankara'da bina sakinlerinin isyan ettiği yaşlı çiftin apartmana kimyasal madde dökerek zehirlemeye çalıştığı iddia edildi. Komşuların bezdiği yaşlı çift için kapılarına giden polis ekipleri satırlı saldırı girişimi ile karşılaştı. Bina sakinleri fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Polise satırlı saldırı girişimi ise anbean kameraya yansırken haklarında adli işlem başlatılan çiftin tüm bu hareketlerinin yanı sıra yaktıkları Kuran-ı Kerim'inin parçalarını balkonlarından aşağıya attıkları belirtildi.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi