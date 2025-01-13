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Yaşlı çift dehşet saçtı! Polise satırla saldırı girişimi kamerada | Kimyasal madde ile zehirlemeye çalıştılar

Ankara'da bina sakinlerinin isyan ettiği yaşlı çiftin apartmana kimyasal madde dökerek zehirlemeye çalıştığı iddia edildi. Komşuların bezdiği yaşlı çift için kapılarına giden polis ekipleri satırlı saldırı girişimi ile karşılaştı. Bina sakinleri fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Polise satırlı saldırı girişimi ise anbean kameraya yansırken haklarında adli işlem başlatılan çiftin tüm bu hareketlerinin yanı sıra yaktıkları Kuran-ı Kerim'inin parçalarını balkonlarından aşağıya attıkları belirtildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 18:34 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:54
Yaşlı çift dehşet saçtı! Polise satırla saldırı girişimi kamerada | Kimyasal madde ile zehirlemeye çalıştılar

Ankara'da akıl sağlıklarının bozuk olduğu iddia edilen yaşlı çiftin, apartman koridoruna döktükleri kimyasal maddelerle komşularını zehirlemeye çalıştıkları iddia edildi. Şikayet üzerine binaya gelen polislere satır çeken saldırgan komşunun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşlı çift dehşet saçtı! Polise satırla saldırı girişimi kamerada | Kimyasal madde ile zehirlemeye çalıştılar

KİMYASAL İLE ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTILAR

Sincan'ın Yenikent semtindeki bir apartmanda yaşayan A.O. ve kocası S.O.'nun uzun süredir komşularına farklı saldırılarda bulundukları ileri sürüldü.

YAŞLI ÇİFTTEN POLİSE SATIRLI SALDIRI GİRİŞİMİ!

Ruh sağlıklarının bozuk olduğu da iddia edilen yaşlı çiftin son olarak ise apartman koridoruna kimyasal madde dökerek komşularını zehirlemeye çalıştıkları belirtildi.

Yaşlı çift dehşet saçtı! Polise satırla saldırı girişimi kamerada | Kimyasal madde ile zehirlemeye çalıştılar

TEHDİT, HAKARET VE ZARAR

Fiziki saldırılarının yanı sıra tehdit ve hakaretlerde de bulunan karı kocanın apartmana da sürekli zarar verdikleri ifade edildi. Yaşadıkları durum nedeniyle yıllardır tedirgin olduklarını söyleyen komşular ise çiftin hiçbir yardım teklifini kabul etmediğini, iletişime kapalı olduklarını dile getirdi.

Yaşlı çift dehşet saçtı! Polise satırla saldırı girişimi kamerada | Kimyasal madde ile zehirlemeye çalıştılar

POLİSE SALDIRI KAMERADA! KURAN-I KERİM'İ PARÇALARINI AŞAĞI ATTILAR

Yaşlı çiftin bina koridoruna döktüğü iddia edilen kimyasal nedeniyle birçok kişi yayılan gazdan etkilendi. İhbar üzerine apartmana polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen kişilerin ciddi bir sağlık problemlerinin olmadığı öğrenilirken, olayın sorumlularından A.O., kapılarının önündeki polislere satırla saldırmaya çalıştı. Haklarında adli işlem başlatılan çiftin tüm bu hareketlerinin yanı sıra yaktıkları Kuran-ı Kerim'inin parçalarını balkonlarından aşağıya attıkları belirtildi.

Yaşlı çift dehşet saçtı! Polise satırla saldırı girişimi kamerada | Kimyasal madde ile zehirlemeye çalıştılar

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İddiaların odağındaki yaşlı çift, kapılarını çalan İHA muhabirine ve kameramanına da tepki gösterdi. Suçlamaları kabul etmeyen çift, yaptıklarından dolayı da komşularını sorumlu tuttu. Komşularıyla kısa süreli gerginlik yaşayan çiftin daha sonra kapılarını kapatarak sessizliğe büründü.

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