Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Bilge, final etabında aldığı kararla geceye damga vurdu. Yarışmanın son etabından 2 kırmızı ve 2 mavi kutunun kalmasıyla ilginç anlar yaşanırken Bilge, bankanın 1,5 milyon TL'lik teklifini kabul etti. Genç yarışmacı, yarışmanın sonunda kalan kutuların açılmasıyla 22 numaralı kutusundan 5 milyon TL'nin çıktığını görünce büyük bir şok yaşayarak geceye veda etti.

ATV'nin ilgiyle izlenen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 1 Eylül akşamında yayınlanan yeni bölümünde günün yarışmacısı Bilge oldu. Bilge, gecede mantığı ve şansıyla yarışmaya damga vuran isimler arasında yerini aldı.

Bilge, yarışmanın başında ailesinin desteğinden bahsetti. Yarışmacı, stüdyoda eşi, kayınvalidesi ve ağabeyini görünce duygusal anlar yaşadı.

PAPAĞAN TUTKUSU HAYATININ AŞKINI GETİRDİ Bilge, eşi Mustafa ile tanışma hikayesini de anlattı. Evinde Sultan papağanı beslediğini söyleyen Bilge, annesinin kuş tüylerinden rahatsız olması nedeniyle papağanlarını sahiplendirmek istediğini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden papağanlarını güvenilir birine vermek isteyen Bilge, bu süreçte Mustafa ile tanıştığını belirtti. İkilinin arkadaşlığı daha sonra evlilikle sonuçlandı. Mustafa'nın nikah günü söylediği "Papağanları alamadım ama seni aldım" sözleri stüdyoda eğlenceli anlara neden oldu.