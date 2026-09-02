-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Bilge, final etabında aldığı kararla geceye damga vurdu. Yarışmanın son etabından 2 kırmızı ve 2 mavi kutunun kalmasıyla ilginç anlar yaşanırken Bilge, bankanın 1,5 milyon TL'lik teklifini kabul etti. Genç yarışmacı, yarışmanın sonunda kalan kutuların açılmasıyla 22 numaralı kutusundan 5 milyon TL'nin çıktığını görünce büyük bir şok yaşayarak geceye veda etti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 1

ATV'nin ilgiyle izlenen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 1 Eylül akşamında yayınlanan yeni bölümünde günün yarışmacısı Bilge oldu. Bilge, gecede mantığı ve şansıyla yarışmaya damga vuran isimler arasında yerini aldı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 2

Bilge, yarışmanın başında ailesinin desteğinden bahsetti. Yarışmacı, stüdyoda eşi, kayınvalidesi ve ağabeyini görünce duygusal anlar yaşadı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 3

PAPAĞAN TUTKUSU HAYATININ AŞKINI GETİRDİ

Bilge, eşi Mustafa ile tanışma hikayesini de anlattı. Evinde Sultan papağanı beslediğini söyleyen Bilge, annesinin kuş tüylerinden rahatsız olması nedeniyle papağanlarını sahiplendirmek istediğini ifade etti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 4

Sosyal medya hesabı üzerinden papağanlarını güvenilir birine vermek isteyen Bilge, bu süreçte Mustafa ile tanıştığını belirtti. İkilinin arkadaşlığı daha sonra evlilikle sonuçlandı.

Mustafa'nın nikah günü söylediği "Papağanları alamadım ama seni aldım" sözleri stüdyoda eğlenceli anlara neden oldu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 5

İLK TURDA KIRMIZI KUTULAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bilge, yarışmaya stratejik hamlelerle başladı. Para ağacında 50 TL, 750 bin TL, 1 milyon TL ve 3 milyon TL'lik kutuları açan yarışmacıya bankadan farklı aşamalarda teklifler geldi.

Bankanın teklifleri sırasıyla 40 bin TL, 105 bin TL, 195 bin TL, 370 bin TL ve 730 bin TL oldu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 6

Yarışmanın final bölümünde ise Bilge için kritik anlar yaşandı. Laura'nın 100 TL'lik kutuyu açmasının ardından para ağacında iki adet 5 milyon TL ve 10 TL kaldı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 7

1,5 MİLYONLUK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Son aşamada bankanın teklifi 1,5 milyon TL oldu. İki mavi ve iki kırmızı kutunun kalması üzerine Bilge, riske girmeyerek bankanın teklifini kabul etti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 8

Yarışmacının kararının ardından kalan kutular açılmaya devam etti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 9

Bilge, Fatih'in kutusunun açılmasını istedi. Kutudan 5 TL çıkmasının ardından yarışmada iki adet 5 milyon TL'lik kutunun son aşamaya kadar kalmasıyla dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Bilge yarışmaya devam etseydi kendi kutusundan 5 milyon TL alarak yarışmadan ayrılacaktı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 10

"NASİPTEN ÖTE YOL YOK"

Kutudan 5 milyon TL çıkması üzerine duygularını paylaşan Bilge, "Nasipten öte yol yok. Allah böyle istedi ve oldu." ifadelerini kullandı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! 1,5 milyon TL'lik teklifi kabul etti: Kutusundan çıkan rakam herkesi şaşırttı 11

Bilge, 1,5 milyon TL'nin de önemli bir tutar olduğunu belirterek yarışmaya veda etti.

Diyarbakır'da 9 bin yıllık keşif! Madencilik tarihine ışık tutacak işlik gün yüzüne çıkarıldı
Sonraki Galeri
Diyarbakır'da 9 bin yıllık keşif! Madencilik tarihine ışık tutacak işlik gün yüzüne çıkarıldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin