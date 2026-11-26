ABLASI EBRAR'DAN ESRA DURMUŞ'A DUYGULANDIRAN DESTEK Yarışmanın ilerleyen dakikalarında heyecan giderek artarken, karar vermekte zorlandığı anlarda Esra Durmuş'a ablası Ebrar'dan görüntülü aramayla destek geldi. Kardeşiyle her zaman gurur duyduğunu dile getiren Ebrar, Durmuş'un hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları azmi ve cesaretiyle aştığını söyledi.

Ablası Ebrar, kardeşiyle yalnızca yarışmada başarılı olduğu zamanlarda değil, her koşulda gurur duyduklarını belirterek Esra Durmuş'un hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları azmi ve cesaretiyle aştığını ifade etti. Yarışmaya katılmasının ve milyonlarca kişinin önünde kendi mücadelesini ortaya koymasının, kazanacağı ödülden çok daha değerli olduğunu vurguladı.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA ESRA DURMUŞ 940 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ Ablasının desteğiyle yarışmaya devam eden Esra Durmuş, bankanın sırasıyla sunduğu 35 bin TL, 40 bin TL, 80 bin TL, 130 bin TL, 195 bin TL ve 345 bin TL'lik teklifleri reddetti. Büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı, final aşamasında ise kritik bir kararla karşı karşıya kaldı.

Son iki kutuda 250 bin TL ve 2 milyon TL kalırken banka, Esra Durmuş'a 940 bin TL teklif etti. Ailesiyle birlikte değerlendirme yapan Durmuş, bir süre kararsız kaldıktan sonra bankanın teklifini kabul etti. Böylece yarışmadan 940 bin TL ödülle ayrılmayı tercih etti.

ESRA DURMUŞ'UN 19 NUMARALI KUTUSUNDAN 2 MİLYON TL ÇIKTI Yarışmanın en heyecanlı anlarından biri, Esra Durmuş'un 19 numaralı kutusunun açılmasıyla yaşandı. Bankanın 940 bin TL'lik teklifini kabul eden Durmuş'un kutusundan 2 milyon TL çıktı.