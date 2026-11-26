Var Mısın Yok Musun'da yarışmacının kutusundan çıkan ödül şaşkına çevirdi
Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı ATV'de izleyiciyle buluştu. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada Esra Durmuş, hem ilham veren hayat hikayesi hem de sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Son iki kutuda kararsız kalan Esra Durmuş, bankanın 940 bin TL'lik teklifini kabul etti. Ancak 19 numaralı kutu açıldığında stüdyoda büyük şaşkınlık yaşandı. İşte geceye damga vuran o anlar…
Televizyon dünyasının unutulmaz yarışmalarından Var Mısın Yok Musun, 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı.
ESRA DURMUŞ'UN İLHAM VEREN HAYAT HİKAYESİ
Var Mısın Yok Musun yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken Esra Durmuş, 19 Ekim 1995'te İstanbul'da dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Durmuş, doğuştan görme engelli olması nedeniyle çocukluk yıllarında çeşitli zorluklarla karşılaştı.
Ancak yaşadığı güçlüklerin hayallerine ulaşmasına engel olmasına izin vermedi. Hedeflerine ulaşmak için büyük çaba gösteren Durmuş, azmi ve kararlılığıyla hayatın farklı alanlarında kendisini geliştirdi.
Futbola ilgi duyan Esra Durmuş, masaj, satranç ve ney gibi farklı alanlarda kurslara katılarak yeni beceriler kazandı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra memur olarak çalışma hayatına atılan Durmuş, sosyoloji bölümünden de mezun oldu. Görme engelli bireylere yalnız olmadıklarını göstermek ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla sosyal medya içerikleri üretmeye de başladı.
Var Mısın Yok Musun yarışmasında büyük ödül için mücadele eden Durmuş'un en büyük hedefleri arasında seyahat ederek farklı kültürleri tanımak, yeni deneyimler kazanmak ve kendisini geliştirmeye devam etmek bulunuyor.