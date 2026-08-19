Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu

Tuğberk daha sonra bu teklifi değerlendirdi ve lojistik sektöründe çalışmaya başladı. Yarışmacı, Türkiye'de kalma kararında Mert Filibeli'nin önemli rol oynadığını anlattı.

5 MİLYONLUK KUTU AÇILINCA FATİH AĞLADI Yarışmanın ilk dakikalarında 5 milyon TL açılınca stüdyo adeta buz kesti. O anlarda Tuğberk'in yakın arkadaşı Fatih gözyaşlarını tutamadı. Diğer yarışmacılar Fatih'in yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı.

İLK TEKLİF 470 BİN TL Var Mısın Yok Musun'un ilerleyen dakikalarında bankanın ilk teklifi 470 bin TL olurken, genç yarışmacı teklifini reddetti. Oyunun ilerleyen bölümünde teklif 1 milyon 110 bin TL'ye yükseldi.

BANKADAN CÖMERT TEKLİF: 1 MİLYON 110 BİN TL Oyunda kutular açılmaya devam ederken bankadan gelen son teklif 1 milyon 110 bin TL oldu. Tuğberk gecenin sonunda 3 milyon TL ve 5 bin TL'nin kalmasıyla riske girmedi ve teklifi kabul ederek kutusunu bankaya sattı. RİSKE GİRMEYEN TUĞBERK 1 MİLYON 110 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDU