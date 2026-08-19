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Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'un sunumuyla her hafta salı, çarşamba ve perşembe akşamları ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da hem sevindiren hem de gözyaşlarının sel olduğu anlar yaşandı. Günün yarışmacısı seçilen Tuğberk Yılmaz, 5 milyon TL değerindeki büyük ödül için yarışırken ilginç hayat hikayesi ile damga vurdu. Yarışmada 3 milyon TL ve 5 bin TL seçeneklerinin kalmasıyla Tuğberk riske girmedi ve bankanın 1 milyon 110 bin liralık teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti.

Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu 1

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun seyircisinin beğenisini kazanmaya devam ederken, günün yarışmacısı Tuğberk Yılmaz seçildi.

Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu 2

İzmir Karşıyakalı olan yarışmacı, babasının memuriyeti nedeniyle Samsun'da eğitimini tamamladığı ve Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünü kazanmasının ardından yurt dışına çıktığını belirtti. Tuğberk, pandeminin ortaya çıkması nedeniyle Çin'de süren eğitimini yarıda bırakıp yurda dönerken, daha sonra Tayland ve Ayvalık'ta yaşadığı maceralarına da kısaca yer verdi.

Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu 3

TAYLAND'DA KAFE AÇTI

Tayland'da fizyoterapi ve masaj eğitimleri aldıktan sonra bir kafe açan Tuğberk, diplomatik sorunlardan dolayı işini sürdüremediğini ve Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını belirtti.

Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu 4

MARKETTEKİ KARŞILAŞMA HAYATININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Tuğberk'in programda anlattığı hikâyede Mert Filibeli de yer aldı. Tuğberk, yaklaşık 6-7 yıl önce Ayvalık'ta kitesurf eğitmenliği yaptığı dönemde Filibeli ile tanıştı.

Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu 5

Yıllar sonra İstanbul'da bir markette yeniden karşılaşan ikilinin görüşmesi Tuğberk için iş fırsatına dönüştü. Filibeli, şirketlerinde açık pozisyon bulunduğunu söyleyerek Tuğberk'i ofisine davet etti.

Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu 6

Tuğberk daha sonra bu teklifi değerlendirdi ve lojistik sektöründe çalışmaya başladı. Yarışmacı, Türkiye'de kalma kararında Mert Filibeli'nin önemli rol oynadığını anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu 7

5 MİLYONLUK KUTU AÇILINCA FATİH AĞLADI

Yarışmanın ilk dakikalarında 5 milyon TL açılınca stüdyo adeta buz kesti. O anlarda Tuğberk'in yakın arkadaşı Fatih gözyaşlarını tutamadı. Diğer yarışmacılar Fatih'in yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı.

Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu 8

İLK TEKLİF 470 BİN TL

Var Mısın Yok Musun'un ilerleyen dakikalarında bankanın ilk teklifi 470 bin TL olurken, genç yarışmacı teklifini reddetti. Oyunun ilerleyen bölümünde teklif 1 milyon 110 bin TL'ye yükseldi.

Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu 9

BANKADAN CÖMERT TEKLİF: 1 MİLYON 110 BİN TL

Oyunda kutular açılmaya devam ederken bankadan gelen son teklif 1 milyon 110 bin TL oldu. Tuğberk gecenin sonunda 3 milyon TL ve 5 bin TL'nin kalmasıyla riske girmedi ve teklifi kabul ederek kutusunu bankaya sattı.

RİSKE GİRMEYEN TUĞBERK 1 MİLYON 110 BİN TL'NİN SAHİBİ OLDU
Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu 10

KUTUSUNDAN 5 BİN TL ÇIKTI

Anlaşmanın ardından Tuğberk'in 19 numaralı kutusu açıldı. Kutunun içindeki tutarın 5 bin TL olduğu görüldü. Tuğberk böylece 1 milyon 110 bin TL para ödülü ile Var Mısın Yok Musun'a veda etti.

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