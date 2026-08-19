Var Mısın Yok Musun'da hem sevinç hem gözyaşı! Tuğberk teklife "varım" dedi servetin sahibi oldu
Esra Erol'un sunumuyla her hafta salı, çarşamba ve perşembe akşamları ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da hem sevindiren hem de gözyaşlarının sel olduğu anlar yaşandı. Günün yarışmacısı seçilen Tuğberk Yılmaz, 5 milyon TL değerindeki büyük ödül için yarışırken ilginç hayat hikayesi ile damga vurdu. Yarışmada 3 milyon TL ve 5 bin TL seçeneklerinin kalmasıyla Tuğberk riske girmedi ve bankanın 1 milyon 110 bin liralık teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti.
ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun seyircisinin beğenisini kazanmaya devam ederken, günün yarışmacısı Tuğberk Yılmaz seçildi.
İzmir Karşıyakalı olan yarışmacı, babasının memuriyeti nedeniyle Samsun'da eğitimini tamamladığı ve Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünü kazanmasının ardından yurt dışına çıktığını belirtti. Tuğberk, pandeminin ortaya çıkması nedeniyle Çin'de süren eğitimini yarıda bırakıp yurda dönerken, daha sonra Tayland ve Ayvalık'ta yaşadığı maceralarına da kısaca yer verdi.
TAYLAND'DA KAFE AÇTI
Tayland'da fizyoterapi ve masaj eğitimleri aldıktan sonra bir kafe açan Tuğberk, diplomatik sorunlardan dolayı işini sürdüremediğini ve Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını belirtti.
MARKETTEKİ KARŞILAŞMA HAYATININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Tuğberk'in programda anlattığı hikâyede Mert Filibeli de yer aldı. Tuğberk, yaklaşık 6-7 yıl önce Ayvalık'ta kitesurf eğitmenliği yaptığı dönemde Filibeli ile tanıştı.
Yıllar sonra İstanbul'da bir markette yeniden karşılaşan ikilinin görüşmesi Tuğberk için iş fırsatına dönüştü. Filibeli, şirketlerinde açık pozisyon bulunduğunu söyleyerek Tuğberk'i ofisine davet etti.