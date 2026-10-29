Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu

Var Mısın Yok Musun'un 28 Ekim akşamındaki yarışmacısı Mete Kökçü, yalnızca büyük ödül için değil, geçmişte kaybettiği birikimlerini yeniden kazanmak ve çocuklarına destek olmak için mücadele etti.

Tüm birikimini kaybeden Kökçü, yaşadığı büyük kaybın ardından yeniden ayağa kalkabilmek için yarışmaya katıldı.

26 Ocak 1960 tarihinde Amasya'da dünyaya gelen Kökçü, henüz 4 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a taşındı. Eğitim hayatının ardından genç yaşta çalışma hayatına atılan Kökçü, makine ve kalıp sektöründe yıllarca emek verdi. Zamanla kendi işini kuran iki çocuk babası yarışmacının hayatı ise iş yerini devretmek istediği sırada dolandırılmasıyla altüst oldu.

İLK TURLARDA MİLYONLUK KUTULAR AÇILDI!

Büyük heyecanla yarışmaya başlayan Kökçü, ilk turda 4 numaralı kutudan 5 bin TL, ikinci kutudan 25 bin TL buldu. Ancak 3 numaralı kutudan çıkan 1 milyon TL moralleri bozdu. Son kutudan 100 TL çıkaran yarışmacıya bankanın ilk teklifi 75 bin TL oldu. Kökçü, teklifi reddederek "Yokum" dedi.

İkinci turda 500 bin TL'lik kutuyu açmasına rağmen yoluna devam eden yarışmacıya bankadan 135 bin TL teklif geldi. Kökçü, "Biraz daha oynayalım, o yüzden yokum diyorum" ifadelerini kullanarak teklifi geri çevirdi.