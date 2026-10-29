Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu
Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da 28 Ekim akşamı 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışan Mete Kökçü, milyonluk kutuların birer birer açıldığı gecede bankanın 1 milyon 190 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı. Genç yaşta iş hayatına atılan, dolandırıcılık nedeniyle tüm birikimini kaybeden Kökçü'nün umutla beklediği 7 numaralı kutudan çıkan rakam ise stüdyoda şok etkisi yarattı. İşte milyonluk ödülün kaçtığı o nefes kesen gece...
Var Mısın Yok Musun'un 28 Ekim akşamındaki yarışmacısı Mete Kökçü, yalnızca büyük ödül için değil, geçmişte kaybettiği birikimlerini yeniden kazanmak ve çocuklarına destek olmak için mücadele etti.
HAYAT HİKAYESİ YÜREK BURKTU
26 Ocak 1960 tarihinde Amasya'da dünyaya gelen Kökçü, henüz 4 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a taşındı. Eğitim hayatının ardından genç yaşta çalışma hayatına atılan Kökçü, makine ve kalıp sektöründe yıllarca emek verdi. Zamanla kendi işini kuran iki çocuk babası yarışmacının hayatı ise iş yerini devretmek istediği sırada dolandırılmasıyla altüst oldu.
Tüm birikimini kaybeden Kökçü, yaşadığı büyük kaybın ardından yeniden ayağa kalkabilmek için yarışmaya katıldı.
İLK TURLARDA MİLYONLUK KUTULAR AÇILDI!
Büyük heyecanla yarışmaya başlayan Kökçü, ilk turda 4 numaralı kutudan 5 bin TL, ikinci kutudan 25 bin TL buldu. Ancak 3 numaralı kutudan çıkan 1 milyon TL moralleri bozdu. Son kutudan 100 TL çıkaran yarışmacıya bankanın ilk teklifi 75 bin TL oldu. Kökçü, teklifi reddederek "Yokum" dedi.
İkinci turda 500 bin TL'lik kutuyu açmasına rağmen yoluna devam eden yarışmacıya bankadan 135 bin TL teklif geldi. Kökçü, "Biraz daha oynayalım, o yüzden yokum diyorum" ifadelerini kullanarak teklifi geri çevirdi.
5 MİLYON TL'Yİ AÇTI, STÜDYO BUZ KESTİ!
Üçüncü turda 10 bin TL ile sevinen Kökçü, ikinci kutusunda 5 milyon TL'yi bularak büyük şok yaşadı. Son kutudan çıkan 250 TL ile biraz olsun rahatlayan yarışmacıya bankanın teklifi 185 bin TL oldu.
Ancak Kökçü'nün cevabı yine değişmedi.
"Daha çok oyun olduğunu düşünüyorum. Çok erken" diyerek yarışmaya devam etti.
Dördüncü turda 750 bin TL'lik kutuyu açan Kökçü, diğer kutulardan 1000 TL ve 50 TL çıkararak bankaya karşı avantaj sağlamaya çalıştı. Bankanın 315 bin TL'lik teklifini de kabul etmedi.