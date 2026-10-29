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Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da 28 Ekim akşamı 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışan Mete Kökçü, milyonluk kutuların birer birer açıldığı gecede bankanın 1 milyon 190 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı. Genç yaşta iş hayatına atılan, dolandırıcılık nedeniyle tüm birikimini kaybeden Kökçü'nün umutla beklediği 7 numaralı kutudan çıkan rakam ise stüdyoda şok etkisi yarattı. İşte milyonluk ödülün kaçtığı o nefes kesen gece...

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 1

Var Mısın Yok Musun'un 28 Ekim akşamındaki yarışmacısı Mete Kökçü, yalnızca büyük ödül için değil, geçmişte kaybettiği birikimlerini yeniden kazanmak ve çocuklarına destek olmak için mücadele etti.

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 2

HAYAT HİKAYESİ YÜREK BURKTU

26 Ocak 1960 tarihinde Amasya'da dünyaya gelen Kökçü, henüz 4 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a taşındı. Eğitim hayatının ardından genç yaşta çalışma hayatına atılan Kökçü, makine ve kalıp sektöründe yıllarca emek verdi. Zamanla kendi işini kuran iki çocuk babası yarışmacının hayatı ise iş yerini devretmek istediği sırada dolandırılmasıyla altüst oldu.

Tüm birikimini kaybeden Kökçü, yaşadığı büyük kaybın ardından yeniden ayağa kalkabilmek için yarışmaya katıldı.

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 3

İLK TURLARDA MİLYONLUK KUTULAR AÇILDI!

Büyük heyecanla yarışmaya başlayan Kökçü, ilk turda 4 numaralı kutudan 5 bin TL, ikinci kutudan 25 bin TL buldu. Ancak 3 numaralı kutudan çıkan 1 milyon TL moralleri bozdu. Son kutudan 100 TL çıkaran yarışmacıya bankanın ilk teklifi 75 bin TL oldu. Kökçü, teklifi reddederek "Yokum" dedi.

İkinci turda 500 bin TL'lik kutuyu açmasına rağmen yoluna devam eden yarışmacıya bankadan 135 bin TL teklif geldi. Kökçü, "Biraz daha oynayalım, o yüzden yokum diyorum" ifadelerini kullanarak teklifi geri çevirdi.

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 4

5 MİLYON TL'Yİ AÇTI, STÜDYO BUZ KESTİ!

Üçüncü turda 10 bin TL ile sevinen Kökçü, ikinci kutusunda 5 milyon TL'yi bularak büyük şok yaşadı. Son kutudan çıkan 250 TL ile biraz olsun rahatlayan yarışmacıya bankanın teklifi 185 bin TL oldu.

Ancak Kökçü'nün cevabı yine değişmedi.

"Daha çok oyun olduğunu düşünüyorum. Çok erken" diyerek yarışmaya devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 5

Dördüncü turda 750 bin TL'lik kutuyu açan Kökçü, diğer kutulardan 1000 TL ve 50 TL çıkararak bankaya karşı avantaj sağlamaya çalıştı. Bankanın 315 bin TL'lik teklifini de kabul etmedi.

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 6

DOLANDIRILDIĞI GÜNLERİ ANLATTI: "HER ŞEYİM GİTTİ!"

Yarışmanın beşinci turunda stüdyodaki izleyicilere hayatının en zor dönemini anlatan Kökçü, iş yerini devretmek isterken nasıl dolandırıldığını tüm ayrıntılarıyla paylaştı.

İş yerini devretmek için ilan verdiğini ve kendisiyle iletişime geçen kişilere güvendiğini anlatan Kökçü, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Ben dükkanımı, atölyemi devretmeye kalktım. Yani birisi gelsin, ben de kurtulayım bu işten, yapmak istemiyorum artık dedim."

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 7

Kökçü, iş yerini devralmak isteyen kişilerin güvenini kazandığını, ancak daha sonra kendisine ait fatura ve kaşe örneklerinin kopyalandığını anlattı.

Dolandırıcılığın boyutunu ise bir avukatın kendisine çekleri göstermesiyle öğrendiğini belirten yarışmacı, "Bugünün parasıyla zararımız herhalde 15 milyon falan vardır" dedi.

2006 yılında yaşadığı olay nedeniyle üç gün nezarette kaldığını anlatan Kökçü'nün eşi ise o günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olmakta zorlanarak, "Ben her şeyin gittiğine üzülmedim, eşimin 3 gün nezarethanede kaldığına çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 8

800 BİN TL'LİK TEKLİFİ DE ELİNİN TERSİYLE İTTİ!

Yaşadığı acı dolu hikayenin ardından yeniden kutulara dönen Kökçü, beşinci turda bir kez daha 5 milyon TL'lik kutuyu açarak büyük bir yıkım yaşadı.

Ancak pes etmeyen yarışmacı, sonraki kutulardan 500 TL ve 50 bin TL çıkararak toparlandı. Bankanın 385 bin TL'lik teklifine de "Yokum" dedi.

Altıncı turda 1 TL ve 10 TL'lik kutuları bulan Kökçü, yarışmada ilk kez bankanın 800 bin TL'lik teklifini aldı. Uzun süre düşünen yarışmacı, bu teklifi de reddederek büyük risk aldı.

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 9

SON İKİ KUTUDA MİLYONLAR KALDI!

Yedinci tura gelindiğinde Kökçü, 6 numaralı kutudan 5 TL çıkararak tablodaki tüm mavi kutuları açtırmayı başardı. Ancak ikinci seçiminde 2 numaralı kutudan çıkan 2 milyon TL, yarışmacının avantajını sarstı.

Para ağacında yalnızca 250 bin TL ile 3 milyon TL kalmıştı.

Büyük ödüle ulaşma ihtimali giderek daralan Kökçü'ye banka son teklifini yaptı: 1 milyon 190 bin TL!

Eşi ve arkadaşlarıyla değerlendirme yapan yarışmacı, bu kez kararını değiştirdi.

"Varım" diyen Mete Kökçü, 1 milyon 190 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrılmayı kabul etti.

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 10

KUTUSUNDAN ÇIKAN RAKAM ŞOKE ETTİ

Ancak gecenin asıl sürprizi henüz yaşanmamıştı.

Kökçü'nün yarışmada seçtiği 7 numaralı kutu, Esra Erol tarafından açıldı. Herkesin merakla beklediği kutudan tam 3 milyon TL çıktı!

Var Mısın Yok Musun’da sezonun en ağır "varım" kararı! Fırtına kutuda koptu 11

Böylece 1 milyon 190 bin TL'lik teklifi kabul eden Kökçü, kutusunda bulunan 3 milyon TL'lik büyük ödülü kaçırmış oldu.

Stüdyoda şaşkınlık hakim olurken hayat hikayesiyle izleyicilerin yüreğine dokunan Mete Kökçü, yarışmadan buruk ayrıldı.

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