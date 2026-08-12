Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen ve ilgiyle takip edilen yarışma Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde günün yarışmacısı Nazlı Eda seçildi. Genç yarışmacı neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken, geceye oğlu Sencer'in isteği ve seslendirdiği "Uzun İnce Bir Yoldayım" performansı damga vurdu. 5 milyon TL'ye giden yolda riske girmeyen Nazlı Eda, bankanın 870 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan mutlu bir şekilde ayrıldı.

ATV'nin ilgiyle izlenen yarışması Var Mısın Yok Musun her salı, çarşamba ve perşembe akşamları birbirinden renkli bölümleriyle unutulmaz anlara sahne oluyor. Sevilen yarışmanın 11 ağustosta yayınlanan yeni bölümünde günün yarışmacısı Nazlı Eda seçilirken, genç yarışmacı 5 milyon TL için kıyasıya mücadele etti.

"BURASI BENİM RUTİNİM HALİNE GELMİŞTİ" Antalyalı yarışmacı Nazlı Eda, Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı koltuğuna oturmuş olmasıyla hem sevinç hem de üzüntü yaşadı. Eda, yarışmaya çok alıştığını ve hayatının bir parçası haline geldiğini belirterek "Burası benim rutinim olmuştu. Var Mısın Yok Musun'a veda edeceğim için oldukça üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Genç yarışmacı büyük ödülü kazanırsa annesi Kadriye Hanım ile birlikte dünyayı gezmek istediğini söyledi.

BABASININ ÖLÜMÜNÜ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE Yarışmacı neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken, gecenin ilerleyen dakikalarında babasına dair yaptığı duygu dolu sözleriyle gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.