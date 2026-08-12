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Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen ve ilgiyle takip edilen yarışma Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde günün yarışmacısı Nazlı Eda seçildi. Genç yarışmacı neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken, geceye oğlu Sencer'in isteği ve seslendirdiği "Uzun İnce Bir Yoldayım" performansı damga vurdu. 5 milyon TL'ye giden yolda riske girmeyen Nazlı Eda, bankanın 870 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan mutlu bir şekilde ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 1

ATV'nin ilgiyle izlenen yarışması Var Mısın Yok Musun her salı, çarşamba ve perşembe akşamları birbirinden renkli bölümleriyle unutulmaz anlara sahne oluyor. Sevilen yarışmanın 11 ağustosta yayınlanan yeni bölümünde günün yarışmacısı Nazlı Eda seçilirken, genç yarışmacı 5 milyon TL için kıyasıya mücadele etti.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 2

"BURASI BENİM RUTİNİM HALİNE GELMİŞTİ"

Antalyalı yarışmacı Nazlı Eda, Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı koltuğuna oturmuş olmasıyla hem sevinç hem de üzüntü yaşadı.

Eda, yarışmaya çok alıştığını ve hayatının bir parçası haline geldiğini belirterek "Burası benim rutinim olmuştu. Var Mısın Yok Musun'a veda edeceğim için oldukça üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 3

Genç yarışmacı büyük ödülü kazanırsa annesi Kadriye Hanım ile birlikte dünyayı gezmek istediğini söyledi.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 4

BABASININ ÖLÜMÜNÜ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Yarışmacı neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken, gecenin ilerleyen dakikalarında babasına dair yaptığı duygu dolu sözleriyle gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 5

Nazlı Eda, 8 ay önce babasının aniden vefat ettiğini ve yaşadığı acının etkisinden hala çıkamadığını belirtti. Genç yarışmacı hayatındaki en büyük eksikliğin babasının ölümü olduğunu ifade ederken, babasının Var Mısın Yok Musun'a katıldığını görmesini çok istediğini dile getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 6

OĞLUNUN İSTEĞİ HERKESİ GÜLÜMSETTİ

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Eda'nın oğlu Sencer'in isteği oldu.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 7

Annesinin 5 milyon TL değerindeki ödülü kazanması halinde kendisine dron alınmasını istedi. Küçük Sencer, bağlama çaldığını anlatırken Esra Erol'un isteği üzerine Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü söyledi.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 8

Sencer'in güçlü sesi ve gösterdiği performans stüdyodakilerden tam not alırken, o anlarda alkış tufanı koptu.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA NOKTA ATIŞI KARAR! BANKANIN 870 BİN TL'LİK TEKLİFİNE "VARIM" DEDİ
Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 9

BANKANIN İLK TEKLİFİ: 60 BİN TL

Yarışmanın ilk dakikalarında Nazlı Eda, güzel bir başlangıç yaparken 500 TL, 5 bin TL, 250 bin TL ve 1 milyon TL'yi peş peşe açtı. Bankanın teklifi ise 60 bin TL oldu. Eda, verilen teklifi reddederek Var Mısın Yok Musun'a kaldığı yerden devam etti.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 10

Gecenin ilerleyen anlarında mavi ve kırmızı kutular ardı ardına açılırken ortaya çıkan tabloda Nazlı Eda'nın kaderi belirlendi. Son aşamada 10 TL, 100 TL ve 750 bin TL kalırken bankanın vereceği son teklif ise merak konusu oldu.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 11

BANKANIN TEKLİFİNE NE YANIT VERDİ?

Banka, ortaya çıkan tablonun ardından Nazlı Eda'ya 870 bin TL teklifte bulundu. Yarışmacı gecenin sonunda oldukça zor karar verirken riske girmedi ve seçtiği 2 numaralı kutusunu bankaya sattı.

Var Mısın Yok Musun'da mutlu son! Riske girmeyen Eda 870 bin TL ile hayallerini gerçekleştirecek 12

870 BİN TL'Yİ KABUL ETTİ

870 bin TL'yi hanesine yazdıran yarışmacının satmış olduğu kutusundan ise 750 bin TL çıktı, Nazlı Eda, Var Mısın Yok Musun'dan mutlu şekilde ayrılarak yarışmaya veda etti.

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