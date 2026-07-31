Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama...
Atv ekranlarında yayınlanan "Var Mısın Yok Musun"un son bölümünde yer yerinden oynadı. 18 yaşındaki genç yarışmacı Bilge Doğan, hem hayat hikayesiyle duygulandırdı hem de cesaretiyle milyonları ekran başına kilitledi. Nefeslerin tutulduğu finalde bankanın rekor teklifine "Varım" diyen Bilge'nin kendi kutusundan çıkan rakam ise herkesi şoke etti.
Televizyon dünyasının efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol'un samimi ve heyecan dolu sunumuyla atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yarışmanın 27. bölümüne damga vuran isim ise henüz 18 yaşında olmasına rağmen sergilediği olgun ve cesur tavırlarla Bilge Doğan oldu. Hastalıklarla geçen çocukluğundan dublörlüğe uzanan ilham verici hikayesiyle tanınan Bilge, yarışma boyunca adeta bir strateji savaşı verdi.
HASTANE KORİDORLARINDAN AKSİYON SAHNELERİNE
3 Nisan 2008 İstanbul doğumlu olan Bilge Doğan, hayatın zorluklarıyla çok erken yaşta tanıştı. Çocukluğunda geçirdiği ağır bir hastalık nedeniyle aylarca hastanede tedavi gören Bilge, ailesinin desteğiyle ayağa kalktı.
Enerjisini spora ve dövüş sanatlarına yönlendiren genç yetenek, şimdilerde dizi ve filmlerde dublörlük yaparak hayatını kazanıyor. Hedefi ise kazandığı ödülle eğitimine yatırım yapıp hayallerindeki oyunculuk kariyerine adım atmak.
3 MİLYON TL GİDİNCE SALON BUZ KESTİ!
Yarışmaya oldukça hızlı bir giriş yapan Bilge, ilk kutularında mavi açarak moral depoladı. Ancak üçüncü seçiminde 3 milyon TL'lik büyük ödülü açtırması stüdyoda büyük bir üzüntüye yol açtı.
Bu büyük kayba rağmen pes etmeyen Bilge, "Daha yolun başındayım" diyerek bankanın 55 bin TL'lik ilk teklifini reddetti ve risk almayı sürdürdü.