CANLI YAYIN

Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Atv ekranlarında yayınlanan "Var Mısın Yok Musun"un son bölümünde yer yerinden oynadı. 18 yaşındaki genç yarışmacı Bilge Doğan, hem hayat hikayesiyle duygulandırdı hem de cesaretiyle milyonları ekran başına kilitledi. Nefeslerin tutulduğu finalde bankanın rekor teklifine "Varım" diyen Bilge'nin kendi kutusundan çıkan rakam ise herkesi şoke etti.

Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama... 1

Televizyon dünyasının efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol'un samimi ve heyecan dolu sunumuyla atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yarışmanın 27. bölümüne damga vuran isim ise henüz 18 yaşında olmasına rağmen sergilediği olgun ve cesur tavırlarla Bilge Doğan oldu. Hastalıklarla geçen çocukluğundan dublörlüğe uzanan ilham verici hikayesiyle tanınan Bilge, yarışma boyunca adeta bir strateji savaşı verdi.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA GECEYE DAMGA VURAN KARAR! KUTUSUNDAN ÇIKAN RAKAM ŞOKE ETTİ
Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama... 2

HASTANE KORİDORLARINDAN AKSİYON SAHNELERİNE

3 Nisan 2008 İstanbul doğumlu olan Bilge Doğan, hayatın zorluklarıyla çok erken yaşta tanıştı. Çocukluğunda geçirdiği ağır bir hastalık nedeniyle aylarca hastanede tedavi gören Bilge, ailesinin desteğiyle ayağa kalktı.

Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama... 3

Enerjisini spora ve dövüş sanatlarına yönlendiren genç yetenek, şimdilerde dizi ve filmlerde dublörlük yaparak hayatını kazanıyor. Hedefi ise kazandığı ödülle eğitimine yatırım yapıp hayallerindeki oyunculuk kariyerine adım atmak.

Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama... 4

3 MİLYON TL GİDİNCE SALON BUZ KESTİ!

Yarışmaya oldukça hızlı bir giriş yapan Bilge, ilk kutularında mavi açarak moral depoladı. Ancak üçüncü seçiminde 3 milyon TL'lik büyük ödülü açtırması stüdyoda büyük bir üzüntüye yol açtı.

Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama... 5

Bu büyük kayba rağmen pes etmeyen Bilge, "Daha yolun başındayım" diyerek bankanın 55 bin TL'lik ilk teklifini reddetti ve risk almayı sürdürdü.

Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama... 6

REKOR TEKLİF GELDİ

Altıncı turun sonunda bankadan tam 1 milyon 500 bin TL'lik rekor teklif geldi. Büyük ödüllerden bazılarının elenmesine rağmen yarışmacı bir kez daha risk almayı seçti.

Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama... 7

6. turda 2 milyon TL'yi kaybetmesine rağmen geri adım atmayan Bilge, 5 TL'lik kutuyu bularak bankayı köşeye sıkıştırdı. Son tura girildiğinde bankadan gelen 1 milyon 500 bin TL'lik dev teklif, yarışma tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama... 8

KARAR ANI: MİLYONLUK TEKLİFE NE YANIT VERDİ?

Esra Erol'un nefesini tutarak beklediği o anlarda Bilge, ailesine de danışarak cesur bir karar verdi. Bankanın 1,5 milyon TL'lik teklifini kabul eden genç yarışmacı, "Varım" diyerek hayallerine giden kapıyı araladı. Bu karar, stüdyoda büyük bir sevinç ve alkış tufanıyla karşılandı.

Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama... 9

KUTUSUNU AÇINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bilge Doğan teklifi kabul ettikten sonra herkesin aklındaki tek bir soru vardı: "Kendi kutusunda ne vardı?" Sunucu Esra Erol, Bilge'nin önünde duran 11 numaralı kutuyu açtığında gerçek ortaya çıktı.

Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama... 10

Genç yarışmacının kutusundan sadece 5 bin TL çıktı! 5 bin TL yerine 1,5 milyon TL ile yarışmadan ayrılan Bilge, hem büyük bir finansal kazanç elde etti hem de doğru zamanda durmanın meyvesini topladı.

Bu unutulmaz gece, Bilge'nin hem oyunculuk hayali için dev bir adım oldu hem de "Var Mısın Yok Musun" tarihine en karlı anlaşmalardan biri olarak geçti.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin