Var Mısın Yok Musun'da rekor gece! Türkiye bu kararı konuşuyor: Herkes "varım" diyeceğini sandı ama...

Altıncı turun sonunda bankadan tam 1 milyon 500 bin TL 'lik rekor teklif geldi. Büyük ödüllerden bazılarının elenmesine rağmen yarışmacı bir kez daha risk almayı seçti.

6. turda 2 milyon TL'yi kaybetmesine rağmen geri adım atmayan Bilge, 5 TL'lik kutuyu bularak bankayı köşeye sıkıştırdı. Son tura girildiğinde bankadan gelen 1 milyon 500 bin TL'lik dev teklif, yarışma tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Esra Erol'un nefesini tutarak beklediği o anlarda Bilge, ailesine de danışarak cesur bir karar verdi. Bankanın 1,5 milyon TL'lik teklifini kabul eden genç yarışmacı, "Varım" diyerek hayallerine giden kapıyı araladı. Bu karar, stüdyoda büyük bir sevinç ve alkış tufanıyla karşılandı.

Bilge Doğan teklifi kabul ettikten sonra herkesin aklındaki tek bir soru vardı: "Kendi kutusunda ne vardı?" Sunucu Esra Erol, Bilge'nin önünde duran 11 numaralı kutuyu açtığında gerçek ortaya çıktı.

Genç yarışmacının kutusundan sadece 5 bin TL çıktı! 5 bin TL yerine 1,5 milyon TL ile yarışmadan ayrılan Bilge, hem büyük bir finansal kazanç elde etti hem de doğru zamanda durmanın meyvesini topladı.

Bu unutulmaz gece, Bilge'nin hem oyunculuk hayali için dev bir adım oldu hem de "Var Mısın Yok Musun" tarihine en karlı anlaşmalardan biri olarak geçti.