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Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da bu hafta 2 çocuk annesi Aşkın yarışmacı koltuğuna oturdu. Hayat hikâyesiyle izleyenleri duygulandıran Aşkın, bankanın dikkat çeken teklifinin ardından kritik bir kararın eşiğine geldi. Peki, yarışmanın sonunda nasıl bir tercih yaptı ve kasasından ne çıktı?

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 1

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde kura, 2 çocuk annesi Aşkın'a çıktı. Yarışmaya hayat hikâyesiyle damga vuran Aşkın, hem yaşadıkları hem de hedefleriyle izleyicilerin dikkatini çekti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 2

4 Ağustos 1991'de İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen ve aslen Bingöllü olan Aşkın, anne ve babasının küçük yaşta ayrılmasının ardından annesi tarafından büyütüldü.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA DUYGU DOLU GECE
Ahaber
Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 3

En büyük ilham kaynağının annesi olduğunu söyleyen yarışmacı, bugün sosyal medyada içerik üreticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 4

Çocuklarıyla birlikte huzurlu bir yaşam kurmayı hedefleyen Aşkın, en büyük hayalinin kendilerine ait bir eve sahip olmak olduğunu dile getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 5

Programın en duygusal anları ise Aşkın'ın annesi ve kızının stüdyoya gelmesiyle yaşandı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 6

Heyecanını gizleyemeyen Aşkın, oyuna 1 numaralı kutuyla başlamayı tercih etti. Seçiminin nedenini anlatan yarışmacı, 1 numaralı kutudan çoğu kişinin çekindiğini belirterek, "Bugün herhalde beni sona bırakacaklar diye düşündüm. Ben hep mavi çekiyorum. İnşallah bugün kırmızı çekmem." ifadelerini kullandı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 7

DUYGUSAL ANLARIN YANINDA KAHKAHALAR DA EKRANA YANSIDI

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında stüdyoda hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmacılardan Feyzanur'un elindeki sakatlıktan bahsetmesiyle başlayan sohbet, yaşadığı ilginç olayı anlatmasıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 8

Esra Erol'un esprili yaklaşımı ve yarışmacılar arasındaki samimi diyaloglar izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 9

Programın ilerleyen bölümünde yemek üzerine yapılan espriler de stüdyoda kahkahaların yükselmesine neden olurken, Esra Erol'un yarışmacılara yönelik nükteli sözleri eğlenceli atmosferi daha da artırdı.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 10

VAR MISIN YOK MUSUN'DA NEFES KESEN KARAR

BANKANIN 215 BİN TL'LİK TEKLİFİ KARAR ANI OLDU

Bölümün en kritik anı ise altıncı turun sonunda yaşandı. Banka, Aşkın'ın kutusu için 215 bin TL teklif etti. Teklifin açıklanmasının ardından gözler yarışmacıya çevrilirken, Esra Erol her zamanki sorusunu yöneltti:

"Bankanın teklifine var mısın, yok musun?"

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 11

Annesinin fikrini de dikkate alan Aşkın, kısa bir değerlendirmenin ardından bankanın teklifini kabul ederek yarışmadan 215 bin TL ile ayrılmayı tercih etti.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 12

Kararının ardından aslında oyuna devam etmeyi düşündüğünü ancak annesinin tavsiyesi doğrultusunda bu kararı verdiğini söyledi.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 13

Yarışmanın sonunda açılan kutuda ise 10 bin TL bulundu.

Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı 14

Böylece Aşkın'ın bankanın teklifini kabul etmesi, kendisi açısından doğru bir tercih olarak sonuçlandı.

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