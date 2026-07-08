Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen karar! Bankaya "Varım" dedi! Kutudan çıkan rakam herkesi şaşırttı

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da bu hafta 2 çocuk annesi Aşkın yarışmacı koltuğuna oturdu. Hayat hikâyesiyle izleyenleri duygulandıran Aşkın, bankanın dikkat çeken teklifinin ardından kritik bir kararın eşiğine geldi. Peki, yarışmanın sonunda nasıl bir tercih yaptı ve kasasından ne çıktı?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde kura, 2 çocuk annesi Aşkın'a çıktı. Yarışmaya hayat hikâyesiyle damga vuran Aşkın, hem yaşadıkları hem de hedefleriyle izleyicilerin dikkatini çekti.

4 Ağustos 1991'de İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen ve aslen Bingöllü olan Aşkın, anne ve babasının küçük yaşta ayrılmasının ardından annesi tarafından büyütüldü. VAR MISIN YOK MUSUN'DA DUYGU DOLU GECE

En büyük ilham kaynağının annesi olduğunu söyleyen yarışmacı, bugün sosyal medyada içerik üreticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Çocuklarıyla birlikte huzurlu bir yaşam kurmayı hedefleyen Aşkın, en büyük hayalinin kendilerine ait bir eve sahip olmak olduğunu dile getirdi.