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Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekranların fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. 5 milyon TL hayaliyle yarışmaya katılan iki çocuk annesi Nuriye Yazar, peş peşe açtırdığı kutularla stüdyoda adeta duygu fırtınası estirdi. Final anında verdiği tarihi kararla geceye damga vuran Yazar'ın kutusundan çıkan rakam ise ekran başındakileri hayrete düşürdü.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı 1

Var Mısın Yok Musun, 45. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan yarışmada, iki çocuk annesi Nuriye Yazar'ın heyecan dolu mücadelesi geceye damga vurdu. Yarışma boyunca açılan kutular, milyonluk kayıplar ve bankanın yükselen teklifleri stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı 2

44 BÖLÜMDE 33 MİLYONDAN FAZLA PARA DAĞITILDI

Türkiye'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 44 bölümde yarışmacılara toplam 33 milyon 500 bin 505 TL kazandırdı. Yarışmanın son bölümünde ise Nuriye Yazar'ın verdiği kararlar, gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı 3

İKİ ÇOCUĞU İÇİN YENİDEN HAYATA TUTUNDU

1 Ocak 1993 tarihinde Yozgat'ta dünyaya gelen Nuriye Yazar, üç kardeşiyle birlikte sevgi dolu bir aile ortamında büyüdü. Henüz 17 yaşındayken evlenen Yazar, eğitimini açıktan tamamlamak zorunda kaldı. Bu evlilikten dünyaya gelen iki oğlu, hayatının en büyük dayanağı oldu.

Çocuklarının geleceğini kurabilmek için çalışma hayatına atılan Yazar, önce internet üzerinden satış yaptı, ardından kendi şal ve kozmetik mağazasını açtı. Evliliğinde yaşadığı sorunlar, boşanma süreci ve geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen mücadeleden vazgeçmedi.

2023 yılında iki oğlu için yeniden ayağa kalkan Yazar, kendi butiğini açarak hayatında yeni bir sayfa başlattı. Yarışmaya katılma amacı ise borçlarını kapatmak, işini büyütmek ve çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamaktı.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı 4

"HEDEFİM 5 MİLYON"

Çocuklarından söz ederken gözyaşlarını tutamayan Nuriye Yazar, onlar için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Çocuklarının kendisinden beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Yazar, "Hedefim 5 milyon. İnşallah kazanarak onların karşısına çıkabilirim." sözleriyle stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı 5

İLK TURDA 5 MİLYONLUK KUTUYA VEDA

Yarışmaya dört kutu açarak başlayan Nuriye Yazar, ilk olarak 6 numaralı kutuyu seçti ve 1000 TL buldu. İkinci kutudan 250 bin TL çıkarken yarışmacı, üçüncü seçiminde 5 milyon TL'lik kutuyu buldu. Daha ilk turda 5 milyonu bulan yarışmacı büyük bir şok yaşasa da seçtiği son kutudan 100 bin TL ile moral buldu.

İlk turun sonunda bankanın teklifi 39 bin TL oldu. Yazar, "Yokum" diyerek yarışmaya devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı 6

MİLYONLUK KUTULAR GÖZYAŞLARINI GETİRDİ

İkinci turda 50 bin TL ve 100 TL bulan yarışmacı, üçüncü kutusunda 1 milyon TL'yi açtırınca büyük üzüntü yaşadı. Bankanın 100 bin TL'lik teklifini de geri çeviren Yazar, mücadelesini sürdürdü.

Üçüncü turda 10 bin TL ve 5 bin TL bulan yarışmacı, son kutusunda 2 milyon TL'ye veda etti. Bankanın 140 bin TL'lik teklifine de "Yokum" yanıtını verdi.

Dördüncü turda önce 500 bin TL, ardından 25 TL bulan Yazar, son kutusunda ise 5 milyon TL'yi açtırdı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan yarışmacı gözyaşlarına hâkim olamadı. Bu turda bankanın teklifi 155 bin TL oldu. Yazar, bu teklifi de kabul etmedi.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı 7

AİLESİNDEN GELEN TELEFON MORAL OLDU

Yarışmanın en duygusal anlarından biri ise Yazar'ın ailesinin stüdyoya canlı bağlanmasıyla yaşandı. Çocuklarıyla konuşan yarışmacı, duygu dolu anlar yaşadı. Ailesinden aldığı destekle yeniden moral bulan Yazar, yarışmaya devam etti.

Beşinci turda 10 TL, 250 TL ve 1 TL'lik kutuları açtıran yarışmacı, bu kez büyük bir sevinç yaşadı. Bankanın 305 bin TL'lik teklifini de reddederek yoluna devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı 8

BANKANIN REKOR TEKLİFİNE "VARIM" KARARI

Altıncı turda 500 bin TL'lik kutuyla karşılaşan Yazar, ikinci seçiminde 25 bin TL buldu. Bankanın bu turdaki teklifi ise 610 bin TL oldu.

Büyük bir kararsızlık yaşayan yarışmacı, arkadaşlarına danıştıktan sonra kararını verdi. Nuriye Yazar, elindeki kutuyu bankaya 610 bin TL karşılığında sattı.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı 9

DEVAM ETSEYDİ KUTUSUNDAN NE ÇIKACAKTI?

Yarışmanın en merak edilen anı ise satış kararının ardından yaşandı. Yazar yarışmaya devam etseydi nasıl bir sonuçla karşılaşacaktı?

Yedinci turda 3 milyon TL ve 750 bin TL'lik kutular açıldı. Para ağacında geriye yalnızca 5 TL ve 50 TL kaldı. Bankanın olası teklifi ise 50 TL seviyesinde olacaktı.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı 10

Sunucu Esra Erol, yarışmacının elinde bulunan kutuyu açtı. Nuriye Yazar'ın kutusundan yalnızca 5 TL çıktı.

Böylece yarışmacı, 5 TL'lik kutusunu bankaya 610 bin TL karşılığında satarak yarışmadan ayrıldı. Verdiği kararla büyük bir kazanç elde eden Yazar, hem çocuklarının geleceği hem de kendi hayalleri için önemli bir adım atmış oldu.

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