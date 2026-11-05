Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı
Ekranların fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. 5 milyon TL hayaliyle yarışmaya katılan iki çocuk annesi Nuriye Yazar, peş peşe açtırdığı kutularla stüdyoda adeta duygu fırtınası estirdi. Final anında verdiği tarihi kararla geceye damga vuran Yazar'ın kutusundan çıkan rakam ise ekran başındakileri hayrete düşürdü.
Var Mısın Yok Musun, 45. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan yarışmada, iki çocuk annesi Nuriye Yazar'ın heyecan dolu mücadelesi geceye damga vurdu. Yarışma boyunca açılan kutular, milyonluk kayıplar ve bankanın yükselen teklifleri stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı.
44 BÖLÜMDE 33 MİLYONDAN FAZLA PARA DAĞITILDI
Türkiye'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 44 bölümde yarışmacılara toplam 33 milyon 500 bin 505 TL kazandırdı. Yarışmanın son bölümünde ise Nuriye Yazar'ın verdiği kararlar, gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.
İKİ ÇOCUĞU İÇİN YENİDEN HAYATA TUTUNDU
1 Ocak 1993 tarihinde Yozgat'ta dünyaya gelen Nuriye Yazar, üç kardeşiyle birlikte sevgi dolu bir aile ortamında büyüdü. Henüz 17 yaşındayken evlenen Yazar, eğitimini açıktan tamamlamak zorunda kaldı. Bu evlilikten dünyaya gelen iki oğlu, hayatının en büyük dayanağı oldu.
Çocuklarının geleceğini kurabilmek için çalışma hayatına atılan Yazar, önce internet üzerinden satış yaptı, ardından kendi şal ve kozmetik mağazasını açtı. Evliliğinde yaşadığı sorunlar, boşanma süreci ve geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen mücadeleden vazgeçmedi.
2023 yılında iki oğlu için yeniden ayağa kalkan Yazar, kendi butiğini açarak hayatında yeni bir sayfa başlattı. Yarışmaya katılma amacı ise borçlarını kapatmak, işini büyütmek ve çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamaktı.
"HEDEFİM 5 MİLYON"
Çocuklarından söz ederken gözyaşlarını tutamayan Nuriye Yazar, onlar için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.
Çocuklarının kendisinden beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Yazar, "Hedefim 5 milyon. İnşallah kazanarak onların karşısına çıkabilirim." sözleriyle stüdyoda duygusal anlar yaşattı.
İLK TURDA 5 MİLYONLUK KUTUYA VEDA
Yarışmaya dört kutu açarak başlayan Nuriye Yazar, ilk olarak 6 numaralı kutuyu seçti ve 1000 TL buldu. İkinci kutudan 250 bin TL çıkarken yarışmacı, üçüncü seçiminde 5 milyon TL'lik kutuyu buldu. Daha ilk turda 5 milyonu bulan yarışmacı büyük bir şok yaşasa da seçtiği son kutudan 100 bin TL ile moral buldu.
İlk turun sonunda bankanın teklifi 39 bin TL oldu. Yazar, "Yokum" diyerek yarışmaya devam etti.