Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Her kutuda gözyaşları sel oldu aktı

Var Mısın Yok Musun, 45. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan yarışmada, iki çocuk annesi Nuriye Yazar'ın heyecan dolu mücadelesi geceye damga vurdu. Yarışma boyunca açılan kutular, milyonluk kayıplar ve bankanın yükselen teklifleri stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 44 bölümde yarışmacılara toplam 33 milyon 500 bin 505 TL kazandırdı. Yarışmanın son bölümünde ise Nuriye Yazar'ın verdiği kararlar, gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

İKİ ÇOCUĞU İÇİN YENİDEN HAYATA TUTUNDU

1 Ocak 1993 tarihinde Yozgat'ta dünyaya gelen Nuriye Yazar, üç kardeşiyle birlikte sevgi dolu bir aile ortamında büyüdü. Henüz 17 yaşındayken evlenen Yazar, eğitimini açıktan tamamlamak zorunda kaldı. Bu evlilikten dünyaya gelen iki oğlu, hayatının en büyük dayanağı oldu.

Çocuklarının geleceğini kurabilmek için çalışma hayatına atılan Yazar, önce internet üzerinden satış yaptı, ardından kendi şal ve kozmetik mağazasını açtı. Evliliğinde yaşadığı sorunlar, boşanma süreci ve geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen mücadeleden vazgeçmedi.

2023 yılında iki oğlu için yeniden ayağa kalkan Yazar, kendi butiğini açarak hayatında yeni bir sayfa başlattı. Yarışmaya katılma amacı ise borçlarını kapatmak, işini büyütmek ve çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamaktı.