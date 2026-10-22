Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da yine gerilim ve sevinç bir arada yaşandı. Programda günün yarışmacısı olan 1 çocuk annesi Firdevs Atman, yaşam mücadelesiyle takdir toplarken büyük ödül yolunda unutulmaz bir yarışma çıkardı.

İLK TURLARDA DUYGU DOLU İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR

Stüdyoda büyük heyecan oluşturan yarışmacı Firdevs Atman, ilk tura oldukça hızlı başladı. İlk kutudan 25 TL, ikinci kutudan ise 5 bin TL bularak başlangıçta büyük bir sevinç yaşadı. Ancak üçüncü kutuda 2 milyon TL açtırarak büyük bir hüsrana uğradı. İlk turun son tercihi olan 11 numaralı kutudan da 5 milyon TL çıkması stüdyoda adeta şok etkisi yarattı. Yaşanan hüzünlü anların ardından bankanın yaptığı 34 bin TL'lik ilk teklife "Yokum" cevabını veren yarışmacı yarışmaya devam etti.

İkinci tura mavi renkli 10 bin TL'yi bularak başlayan Atman büyük moral buldu. İkinci tercihinde 1 TL açtırmayı başaran yarışmacı, üçüncü kutuda ise bir kez daha hüsrana uğradı ve kutudan çıkan diğer 5 milyon TL ile stüdyo yeniden sarsıldı. Bankanın sunduğu 52 bin TL'lik teklifi de geri çeviren yarışmacı "Yokum" diyerek yoluna devam etti.