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Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Büyük risk akılalmaz final: Kutu açılınca çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da heyecan dolu anlar yaşandı. 1 çocuk annesi Firdevs Atman, hayat mücadelesiyle dikkat çektiği programda büyük ödül için iddialı bir sınav verdi. Dalgalı geçen turlarda büyük riskler alarak ilerleyen yarışmacı, büyük bir risk alarak bankanın büyük teklifine "varım" dedi.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Büyük risk akılalmaz final: Kutu açılınca çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı 1

Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da yine gerilim ve sevinç bir arada yaşandı. Programda günün yarışmacısı olan 1 çocuk annesi Firdevs Atman, yaşam mücadelesiyle takdir toplarken büyük ödül yolunda unutulmaz bir yarışma çıkardı.

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Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Büyük risk akılalmaz final: Kutu açılınca çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı 2

AZMİYLE HAYRAN BIRAKAN BİR YAŞAM HİKÂYESİ

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan Firdevs Atman, hayat mücadelesiyle dikkat çekti. 1983 yılında Niğde'nin Ulukışla ilçesinde dünyaya gelen Atman, henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle ortaokuldan sonra eğitim hayatına devam edemeyen Atman, genç yaşta çalışma hayatına atıldı. Satış danışmanlığından tekstile, modellikten girişimciliğe kadar farklı alanlarda çalışan Atman, kendi butiğini de açtı.

Geçirdiği trafik kazasının ardından hayata bakış açısının değiştiğini belirten yarışmacı, 2021 yılında eşinden boşandıktan sonra kızını tek başına büyütmeye başladı. Sosyal medya içerik üreticiliği ve marka iş birlikleriyle hayatını sürdüren Atman'ın en büyük hayali ise yarışmadan kazanacağı parayla kızını yurt dışında okutmak.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Büyük risk akılalmaz final: Kutu açılınca çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı 3

İLK TURLARDA DUYGU DOLU İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR

Stüdyoda büyük heyecan oluşturan yarışmacı Firdevs Atman, ilk tura oldukça hızlı başladı. İlk kutudan 25 TL, ikinci kutudan ise 5 bin TL bularak başlangıçta büyük bir sevinç yaşadı. Ancak üçüncü kutuda 2 milyon TL açtırarak büyük bir hüsrana uğradı. İlk turun son tercihi olan 11 numaralı kutudan da 5 milyon TL çıkması stüdyoda adeta şok etkisi yarattı. Yaşanan hüzünlü anların ardından bankanın yaptığı 34 bin TL'lik ilk teklife "Yokum" cevabını veren yarışmacı yarışmaya devam etti.

İkinci tura mavi renkli 10 bin TL'yi bularak başlayan Atman büyük moral buldu. İkinci tercihinde 1 TL açtırmayı başaran yarışmacı, üçüncü kutuda ise bir kez daha hüsrana uğradı ve kutudan çıkan diğer 5 milyon TL ile stüdyo yeniden sarsıldı. Bankanın sunduğu 52 bin TL'lik teklifi de geri çeviren yarışmacı "Yokum" diyerek yoluna devam etti.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Büyük risk akılalmaz final: Kutu açılınca çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı 4

3 TURA SORUNSUZ BAŞLANGIŞ

Üçüncü tura başlayan Atman, açtırdığı kutudan 25 bin TL çıkardı. İkinci ve üçüncü seçimlerinde sırasıyla 250 TL ile 250 bin TL bulan yarışmacının yüzü yeniden güldü. Bankanın 100 bin TL'lik teklifini değerlendiren Atman, bu teklife de "Yokum" diyerek yarışmayı sürdürdü.

Dördüncü turda sırasıyla 50 bin TL ve 100 bin TL açtıran yarışmacı, üçüncü tercihinde 5 TL bularak büyük sevinç yaşadı. Bankanın 180 bin TL'lik teklifi karşısında Firdevs Atman, "Daha yolum var" ifadelerini kullanarak oyuna devam etme kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Büyük risk akılalmaz final: Kutu açılınca çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı 5

BABAYLA CANLI BAĞLANTI MORAL OLDU

Büyük bir gerilime sahne olan beşinci turda Atman, ilk olarak 21 numaralı kutuyu seçti. Kutudan 750 bin TL çıkmasıyla büyük üzüntü yaşayan yarışmacı, o anlarda canlı yayına bağlanan babasıyla görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Babasından aldığı destekle yeniden moral depolayan yarışmacı, ikinci kutusundan 100 TL bularak rahat bir nefes aldı. Ancak turun son kutusunda 1 milyon TL'yi açtırması üzerine yeniden üzüntü yaşandı. Bankanın 285 bin TL'lik teklifini reddeden yarışmacı mücadeleyi bırakmadı.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Büyük risk akılalmaz final: Kutu açılınca çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı 6

Altıncı turun ilk kutusunda 500 TL bulan yarışmacı, ardından seçtiği 5 numaralı kutudan 10 TL çıkararak stüdyoyu coşkuya boğdu. Turun tamamlanmasının ardından bankanın teklifi 570 bin TL'ye yükseldi. Yarışmacı arkadaşları ve ailesiyle yaptığı değerlendirmelerin ardından Atman, bu teklife de "Yokum" dedi.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Büyük risk akılalmaz final: Kutu açılınca çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı 7

1 MİLYON 250 BİN TL'YE "VARIM" DEDİ

Büyük bir risk alarak yoluna devam eden Firdevs Atman, son turda seçtiği 14 numaralı kutudan 50 TL çıkmasıyla sevinç çığlıkları attı. Hemen ardından açtırdığı 9 numaralı kutudan da 1000 TL çıkınca stüdyoda adeta bayram havası esti. İbreyi tamamen lehine çeviren yarışmacıya bankanın teklifi merak konusu olurken, banka masası 1 milyon 250 bin TL'lik dev bir teklif sundu.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Büyük risk akılalmaz final: Kutu açılınca çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı 8

Kızıyla canlı bağlantı üzerinden görüşme gerçekleştiren Firdevs Atman, kararını vererek teklife "Varım" dedi ve önünde duran 4 numaralı kutuyu bankaya 1 milyon 250 bin TL bedelle sattı.

Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen gece! Büyük risk akılalmaz final: Kutu açılınca çığlıklar ve gözyaşları birbirine karıştı 9

YARIŞMACININ KUTUSUNDA NE VAR?

Yarışmaya devam etmiş olması durumunda ne kazanacağı ve 4 numaralı kutuda hangi rakamın saklı olduğu stüdyoda heyecanla beklenirken, yarışmacının kutusunu sunucu Esra Erol açtı. Kutudan 500 bin TL çıkmasıyla stüdyoda büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşandı. Böylelikle Firdevs Atman, 500 bin TL değerindeki kutusunu bankaya 1 milyon 250 bin TL'ye satarak büyük bir kazanç elde etti ve ekran başındakilere unutulmaz bir veda yaşattı.

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