Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçen Mauro Icardi için İspanya'dan transfer iddiaları gündeme geldi. Valencia, Arjantinli golcünün yıllık 5 milyon avroluk maaş beklentisi nedeniyle geri adım atarken Real Betis'in Cucho Hernández'in sakatlığı sonrası 33 yaşındaki futbolcuyu transfer seçenekleri arasına aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak sarı-kırmızılı formayı terleten Mauro Icardi, 30 Haziran 2026'dan bu yana serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.
Arjantinli yıldızın adı İspanya La Liga ekipleri Valencia ve Real Betis ile anılıyor. Valencia'nın yüksek maaş beklentisi nedeniyle transferden vazgeçtiği öne sürülürken Real Betis'te yaşanan sakatlık, Icardi için yeni bir fırsat doğurdu.
İSPANYA'DAN TRANSFER HAMLESİ
NTV Spor'un haberine göre Arjantin gazetesi TyC Sports, kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Mauro Icardi'nin transfer şartlarını araştıran ilk kulübün Valencia olduğunu belirtti.
İspanyol temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcunun mali beklentilerini öğrenmek için görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak Arjantinli golcünün talep ettiği ücret, transferin önündeki en büyük engel hâline geldi.
5 MİLYON AVROLUK TALEP
Icardi'nin yıllık 5 milyon avro maaş istemesi üzerine Valencia yönetiminin transfer görüşmelerini sürdürmeme kararı aldığı öne sürüldü.
Javier Aguirre yönetiminde La Liga'da oynadığı 9 karşılaşmada yalnızca 6 gol atabilen Valencia'nın hücum hattını güçlendirmek istediği ancak Icardi'nin mali şartları nedeniyle farklı seçeneklere yöneldiği belirtildi.
REAL BETIS'TE SAKATLIK SORUNU
Valencia'nın ardından Mauro Icardi'nin adı bir başka İspanyol ekibi Real Betis ile anılmaya başladı.
La Colina de Nervión'da yer alan habere göre Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, Barcelona karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Cucho Hernández'in yokluğunu doldurmak için transfer seçeneklerini değerlendirmeye aldı.