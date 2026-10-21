Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi

En az bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Kolombiyalı futbolcunun yerine tecrübeli bir golcü arayan İspanyol temsilcisinin, Icardi'yi alternatifler arasına eklediği öne sürüldü.

HEDEF HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK La Liga'da 9 maçta topladığı 19 puanla Şampiyonlar Ligi yarışındaki iddiasını sürdüren Real Betis, yoğun maç takviminde hücum rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor. İspanyol ekibinin Troy Parrott'a destek olabilecek deneyimli bir forvet arayışında olduğu ve Mauro Icardi'nin bu doğrultuda değerlendirildiği ifade edildi.

ICARDI'NİN MAAŞI TRANSFERİ BELİRLEYECEK Galatasaray formasıyla çıktığı 134 resmî karşılaşmada 77 gol atan Mauro Icardi'nin geçmişteki performansı, İspanyol kulüplerinin ilgisini çeken unsurlar arasında yer alıyor. Buna karşın Arjantinli futbolcunun yıllık 5 milyon avroluk maaş beklentisinin Real Betis açısından da önemli bir soru işareti olabileceği değerlendiriliyor.