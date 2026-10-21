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Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçen Mauro Icardi için İspanya'dan transfer iddiaları gündeme geldi. Valencia, Arjantinli golcünün yıllık 5 milyon avroluk maaş beklentisi nedeniyle geri adım atarken Real Betis'in Cucho Hernández'in sakatlığı sonrası 33 yaşındaki futbolcuyu transfer seçenekleri arasına aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi 1

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak sarı-kırmızılı formayı terleten Mauro Icardi, 30 Haziran 2026'dan bu yana serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi 2

Arjantinli yıldızın adı İspanya La Liga ekipleri Valencia ve Real Betis ile anılıyor. Valencia'nın yüksek maaş beklentisi nedeniyle transferden vazgeçtiği öne sürülürken Real Betis'te yaşanan sakatlık, Icardi için yeni bir fırsat doğurdu.

Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi 3

İSPANYA'DAN TRANSFER HAMLESİ

NTV Spor'un haberine göre Arjantin gazetesi TyC Sports, kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Mauro Icardi'nin transfer şartlarını araştıran ilk kulübün Valencia olduğunu belirtti.

İspanyol temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcunun mali beklentilerini öğrenmek için görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak Arjantinli golcünün talep ettiği ücret, transferin önündeki en büyük engel hâline geldi.

Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi 4

5 MİLYON AVROLUK TALEP

Icardi'nin yıllık 5 milyon avro maaş istemesi üzerine Valencia yönetiminin transfer görüşmelerini sürdürmeme kararı aldığı öne sürüldü.

Javier Aguirre yönetiminde La Liga'da oynadığı 9 karşılaşmada yalnızca 6 gol atabilen Valencia'nın hücum hattını güçlendirmek istediği ancak Icardi'nin mali şartları nedeniyle farklı seçeneklere yöneldiği belirtildi.

Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi 5

REAL BETIS'TE SAKATLIK SORUNU

Valencia'nın ardından Mauro Icardi'nin adı bir başka İspanyol ekibi Real Betis ile anılmaya başladı.

La Colina de Nervión'da yer alan habere göre Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, Barcelona karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Cucho Hernández'in yokluğunu doldurmak için transfer seçeneklerini değerlendirmeye aldı.

Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi 6

En az bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Kolombiyalı futbolcunun yerine tecrübeli bir golcü arayan İspanyol temsilcisinin, Icardi'yi alternatifler arasına eklediği öne sürüldü.

Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi 7

HEDEF HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK

La Liga'da 9 maçta topladığı 19 puanla Şampiyonlar Ligi yarışındaki iddiasını sürdüren Real Betis, yoğun maç takviminde hücum rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.

İspanyol ekibinin Troy Parrott'a destek olabilecek deneyimli bir forvet arayışında olduğu ve Mauro Icardi'nin bu doğrultuda değerlendirildiği ifade edildi.

Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi 8

ICARDI'NİN MAAŞI TRANSFERİ BELİRLEYECEK

Galatasaray formasıyla çıktığı 134 resmî karşılaşmada 77 gol atan Mauro Icardi'nin geçmişteki performansı, İspanyol kulüplerinin ilgisini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Buna karşın Arjantinli futbolcunun yıllık 5 milyon avroluk maaş beklentisinin Real Betis açısından da önemli bir soru işareti olabileceği değerlendiriliyor.

Mauro Icardi için 3. bahar fırsatı! Sakatlık sonrası İspanya'dan transfer sürprizi 9

ICARDI İÇİN 3. BAHAR İHTİMALİ

Kariyerinde Inter ve Paris Saint-Germain formaları giyen Mauro Icardi, Galatasaray'daki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

4 sezon üst üste şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'daki yükselen grafiğiyle 2. baharını yaşayan yıldız oyuncu, İspanya'dan gelen tekliflerle kariyerinde yeni bir döneme hazırlanmayı bekliyor.

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