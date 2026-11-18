Televizyon tarihine damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun, yeni bölümüyle dün akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ekranların sevilen ismi Esra Erol 'un doğal ve sıcak sunumuyla gerçekleşen yarışmada bu kez Hande Asel Belis mücadele etti.

HANDE ASEL BELİS'İN HİKAYESİ DUYGULANDIRDI

Şentepe, 2001 yılında Rize'de dünyaya gelen Hande Asel Belis, üç kardeşi ve geçirdikleri rahatsızlıklar sonucu zihinsel engelli olan iki amcasıyla birlikte sekiz kişilik kalabalık bir ailede büyüdü.

13 yaşında kardeşiyle sosyal medya içerikleri üretmeye başlayan Belis, Türkiye'deki ilk içerik üreticilerinden biri oldu. Babası başlangıçta bu duruma sıcak bakmasa da Hande, hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmedi ve henüz 15 yaşındayken içerik üreticiliğinden ilk parasını kazandı.