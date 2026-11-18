Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen anlar! Hande Asel Belis’in son kutusu stüdyoyu buz kestirdi
ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da yarışan Hande Asel Belis, büyük ödül hayaliyle çıktığı mücadelede kritik kararlar verdi. Bankanın teklifleri karşısında uzun süre düşünen Belis, son turda verdiği kararla herkesi şaşırttı. Esra Erol'un kutuyu açtığı an ise stüdyoda büyük şok yaşandı. Peki, Hande Asel Belis hangi kararı verdi, kendi kutusunda ne kadar vardı? İşte geceye damga vuran o anlar…
Televizyon tarihine damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun, yeni bölümüyle dün akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla gerçekleşen yarışmada bu kez Hande Asel Belis mücadele etti.
HANDE ASEL BELİS'İN HİKAYESİ DUYGULANDIRDI
Şentepe, 2001 yılında Rize'de dünyaya gelen Hande Asel Belis, üç kardeşi ve geçirdikleri rahatsızlıklar sonucu zihinsel engelli olan iki amcasıyla birlikte sekiz kişilik kalabalık bir ailede büyüdü.
13 yaşında kardeşiyle sosyal medya içerikleri üretmeye başlayan Belis, Türkiye'deki ilk içerik üreticilerinden biri oldu. Babası başlangıçta bu duruma sıcak bakmasa da Hande, hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmedi ve henüz 15 yaşındayken içerik üreticiliğinden ilk parasını kazandı.
Eğitim hayatını da sürdüren Belis, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Geçirdiği havale sonucu zihinsel engelli olan amcasının 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle ailesiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşayan Belis, kafasını dağıtmak amacıyla izlediği Var Mısın Yok Musun yarışmasına kimseye haber vermeden başvurdu.
Yarışmacının en büyük hayali ise bugüne kadar kendisine her zaman destek olan babasına, yarışmadan kazanacağı büyük ödülle bir araba almak.
İLK TEKLİF 87 BİN TL!
Büyük bir heyecan ve istekle yarışmaya başlayan Hande Asel Belis, "Hemen başlayalım" diyerek ilk tur için kutusunu seçti.
Bankanın, Belis'in 17 numaralı kutusunu satın almak için sunduğu ilk teklif 87 bin TL oldu. Ancak yarışmacı, bankanın teklifini kabul etmeyerek "Yokum" dedi ve devam kararı aldı.