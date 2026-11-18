A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört ülke, B Ligi'ne düşmemek için play-off oynayacak.

SIRBİSTAN VE GALLER PLAY-OFF'TA

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde gruplarını dördüncü sırada tamamlayan takımlar arasındaki sıralama netleşti. Türkiye'nin kaderini belirleyen Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasında ev sahibi ekip, rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Sırbistan, grubunu 0 puan ve -8 averajla tamamladı.

Karşılaşma öncesinde Sırbistan'ın Yunanistan'a 4-0 mağlup olması halinde iki takımın da averajı -11'de eşitlenecekti. Bu senaryoda Türkiye, deplasmanda attığı gol sayısının daha fazla olması nedeniyle küme düşmeme play-off turuna katılma hakkı kazanacaktı.

Türkiye'nin 2, Sırbistan'ın ise 1 deplasman golü bulunuyordu.

Yunanistan'ın Sırbistan'ı beş veya daha fazla farkla mağlup etmesi halinde ise Türkiye, averaj üstünlüğüyle Sırbistan'ın üzerine çıkacak ve play-off oynama hakkı elde edecekti.