Uluslar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu! Türkiye küme düştü: İşte gruplarda son durum
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda A Ligi grup aşaması tamamlandı. Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz, Belçika, Hollanda, İspanya ve Norveç çeyrek finale yükseldi. A Milli Futbol Takımı ise altı maçta puan alamayarak grubunu son sırada tamamladı ve B Ligi'ne düştü. Üçüncü sıradaki takımların küme düşme play-off mücadelesi vereceği organizasyonda tüm grupların sıralaması netleşti. İşte detaylar...
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda A Ligi grup maçları sona erdi. Dört grupta oynanan altışar karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselen sekiz ülke belli olurken küme düşen ve ligde kalmak için play-off oynayacak takımlar da netleşti.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan sekiz takım, UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final oynama hakkı kazandı.
TÜRKİYE 6 MAÇTA PUAN ALAMADI! B LİGİ'NE DÜŞTÜ
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Belçika ve İtalya ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, oynadığı altı maçın tamamını kaybetti. Rakip fileleri dört kez havalandıran milliler, kalesinde 15 gol gördü.
Grup aşamasını -11 averaj ve 0 puanla son sırada tamamlayan Türkiye, B Ligi'ne düştü.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı altı karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 25 Eylül 2026'da sahasında Fransa'ya 1-0, 28 Eylül'de ise İtalya'ya 4-1 yenildi.
Türkiye, 2 Ekim'de Belçika deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken 5 Ekim'de İtalya'ya konuk olduğu mücadeleyi de 3-1 kaybetti.