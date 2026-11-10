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Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kaderini belirleyecek iki karşılaşmaya çıkıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanına çıkacak. Yapay zeka, ilk dört maçında puan alamayan Türkiye için muhtemel 11'leri, gol senaryolarını, skor tahminlerini ve A Ligi'nde kalma ihtimallerini değerlendirdi. Peki, milliler play-off oynayabilecek mi? İşte iki kritik maçın sonuçları ve analizi.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta son iki karşılaşmasına çıkıyor. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında oynadığı ilk dört maçtan puansız ayrılan ay-yıldızlılar, Belçika ve Fransa karşılaşmalarında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 2

Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası göreve gelen Sergen Yalçın döneminde Ay-yıldızlılar, 2 karşılaşmadan da puanlarla ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde kalmayı hedefliyor.

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ile karşılaşacak. Milliler, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 3

Peki, Türkiye bu iki kritik mücadelede sürpriz yapabilir mi? Sergen Yalçın'ın muhtemel ilk 11 tercihleri neler olacak? Hangi futbolcular gol atabilir, karşılaşmalarda kaç şut çekilebilir ve topa sahip olma oranları nasıl şekillenebilir?

Yapay zeka, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa karşılaşmalarını muhtemel kadrolardan taktiksel eşleşmelere, 15'er dakikalık maç senaryolarından golcü ve skor tahminlerine kadar ayrıntılı şekilde değerlendirdi. İşte iki kritik mücadelenin olası gidişatı, maçların yıldız adayları ve Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'ndeki geleceğine ilişkin tahminler...

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 4

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11

Türkiye (4-2-3-1):

Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Yunus Akgün; Enes Ünal.

Belçika (4-2-3-1):

Senne Lammens; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Romeo Lavia; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Romelu Lukaku.

Türkiye'nin orta sahada Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek ile denge kurması, Arda Güler'i hücum organizasyonlarının merkezine yerleştirmesi beklenebilir.

Belçika'da ise De Bruyne'nin pas kalitesi, Doku'nun hızı ve Lukaku'nun fiziksel gücü en önemli tehditler olarak öne çıkıyor.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 5

TÜRKİYE-BELÇİKA | 0-15. DAKİKA

Türkiye'nin taraftar desteğiyle karşılaşmaya yüksek tempoda başlaması beklenebilir. İlk dakikalarda Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattaki koşuları ve Arda Güler'in ara paslarıyla pozisyon aranabilir.

Belçika ise topu kontrol ederek oyunun hızını düşürmeye çalışabilir. Özellikle De Bruyne'nin savunma arkasına göndereceği toplar tehlike oluşturabilir.

15. dakika skor tahmini: Türkiye 0-0 Belçika.

TÜRKİYE-BELÇİKA | 15-30. DAKİKA

Bu bölümde Türkiye'nin orta sahada daha fazla top kazanması ve hücumdaki etkinliğini artırması olası görünüyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun başlatacağı bir atakta Arda Güler'in ceza sahası çevresinden yapacağı vuruşla golü bulabileceği bir senaryo öne çıkıyor.

Tahmini gol: 24. dakika Arda Güler.

30. dakika skor tahmini: Türkiye 1-0 Belçika.

TÜRKİYE-BELÇİKA | 30-45. DAKİKA

Geriye düşen Belçika'nın ilk yarının son bölümünde baskısını artırması beklenebilir.

Doku'nun sol kanattan geliştireceği ataklar ve De Bruyne'nin ceza sahasına göndereceği toplar, Türkiye savunmasını zorlayabilir.

Bu senaryoda Lukaku'nun ceza sahasında bulacağı fırsatı değerlendirmesi olası.

Tahmini gol: 39. dakika Romelu Lukaku.

İlk yarı skor tahmini: Türkiye 1-1 Belçika.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 6

TÜRKİYE-BELÇİKA | 45-60. DAKİKA

İkinci yarının ilk bölümünde iki takımın da savunma dengesini korumaya çalışacağı bir mücadele beklenebilir.

Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu'nun oyun kurulumundaki rolü, Belçika'da ise Tielemans'ın orta sahadaki etkinliği belirleyici olabilir.

Arda Güler'in duran topları ve Enes Ünal'ın ceza sahasındaki hareketliliği Türkiye adına önemli fırsatlar oluşturabilir.

60. dakika skor tahmini: Türkiye 1-1 Belçika.

TÜRKİYE-BELÇİKA | 60-75. DAKİKA

Karşılaşmanın son yarım saatine girilirken Türkiye'nin kanatlardan daha fazla hücum geliştirmesi beklenebilir.

Yunus Akgün'ün sol kanattan hazırlayacağı bir pozisyonda Enes Ünal'ın ceza sahasında golü bulması, maçın kaderini değiştirebilecek senaryolardan biri.

Tahmini gol: 68. dakika Enes Ünal.

75. dakika skor tahmini: Türkiye 2-1 Belçika.

TÜRKİYE-BELÇİKA | 75-90. DAKİKA

Öne geçmesi halinde Türkiye'nin son bölümde savunma güvenliğini artırması beklenebilir.

Belçika'nın özellikle De Bruyne ve Lukaku üzerinden baskı kurabileceği, Türkiye'nin ise hızlı hücumlarla üçüncü golü arayabileceği bir final bölümü öngörülüyor.

Uğurcan Çakır'ın yapabileceği kritik kurtarışlar, ay-yıldızlıların galibiyetinde belirleyici olabilir.

Maç sonucu tahmini: TÜRKİYE 2-1 BELÇİKA.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 7

FRANSA-TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11

Fransa (4-3-3):

Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Adrien Truffert; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery; Michael Olise, Kylian Mbappé, Bradley Barcola.

Türkiye (4-2-3-1):

Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Yunus Akgün; Enes Ünal.

Fransa karşısında Türkiye'nin daha kompakt bir savunma anlayışı benimsemesi ve hızlı hücumlarla fırsat araması beklenebilir.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 8

FRANSA-TÜRKİYE | 0-15. DAKİKA

Fransa'nın karşılaşmaya topa daha fazla sahip olarak başlaması beklenebilir.

Türkiye'nin ilk bölümde savunma hattını birbirine yakın tutması, Mbappé ve Barcola'nın savunma arkasına yapabileceği koşuları sınırlamak açısından önemli olacak.

Ay-yıldızlıların hızlı hücumlarda Barış Alper Yılmaz'ın fiziksel gücünden yararlanması olası.

15. dakika skor tahmini: Fransa 0-0 Türkiye.

FRANSA-TÜRKİYE | 15-30. DAKİKA

Fransa'nın hücum baskısını artırabileceği bu bölümde Mbappé'nin ceza sahasına yapacağı koşular belirleyici olabilir.

Olise'nin hazırlayacağı bir pozisyonda Mbappé'nin savunma arkasına sarkarak gol bulması, değerlendirilen senaryolar arasında.

Tahmini gol: 27. dakika Kylian Mbappé.

30. dakika skor tahmini: Fransa 1-0 Türkiye.

FRANSA-TÜRKİYE | 30-45. DAKİKA

Geriye düşmesi halinde Türkiye'nin Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu üzerinden daha fazla hücum geliştirmesi beklenebilir.

Özellikle duran toplar ve ceza sahası dışından yapılacak vuruşlar, ay-yıldızlılar için önemli fırsatlar oluşturabilir.

Ancak Fransa'nın orta sahadaki baskısı nedeniyle Türkiye'nin istediği hücum sürekliliğini yakalaması kolay olmayabilir.

İlk yarı skor tahmini: Fransa 1-0 Türkiye.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 9

FRANSA-TÜRKİYE | 45-60. DAKİKA

İkinci yarıya daha etkili başlayan tarafın Fransa olması ihtimalini yüksek görülüyor.

Ev sahibi ekibin kanat organizasyonlarıyla Türkiye savunmasını zorlayabileceği, özellikle Olise'nin sağ kanattan içeri kat ederek pozisyon üretebileceği bir senaryo öne çıkıyor.

Tahmini gol: 56. dakika Michael Olise.

60. dakika skor tahmini: Fransa 2-0 Türkiye.

FRANSA-TÜRKİYE | 60-75 VE 75-90. DAKİKALAR

60-75. dakikalar: Türkiye'nin oyuncu değişiklikleriyle hücum gücünü artırması beklenebilir. Can Uzun ve Orkun Kökçü gibi isimlerin oyuna dahil olması, pas kalitesini ve ceza sahası çevresindeki üretkenliği artırabilir.

75-90. dakikalar: Fransa'nın skor avantajıyla oyunu kontrol etmeye çalışması, Türkiye'nin ise en azından farkı azaltmak için risk alması olası görünüyor.

Uğurcan Çakır'ın kritik kurtarışlarla farkın açılmasını önleyebileceği bir son bölüm bekleniyor.

Maç sonucu tahmini: FRANSA 2-0 TÜRKİYE.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 10

TÜRKİYE A LİGİ'NDE KALABİLECEK Mİ? İŞTE PUAN DURUMU SENARYOSU

Türkiye'nin Belçika'yı 2-1 mağlup edip Fransa'ya 2-0 kaybettiği senaryoda ay-yıldızlılar grubu 3 puanla tamamlıyor.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 11

Aynı senaryoda İtalya-Fransa ve Belçika-İtalya karşılaşmalarının beraberlikle sonuçlanacağını varsaydığımızda grubun tahmini final tablosu şöyle oluşuyor:

A LİGİ 1. GRUP PUAN DURUMU

  • Fransa – 6 maç - 14 puan

  • İtalya – 6 maç - 9 puan

  • Belçika – 6 maç - 7 puan

  • Türkiye – 6 maç - 3 puan

Bu durumda Türkiye, grubunu dördüncü sırada bitirecek.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 12

Ancak 2026-2027 sezonunun özel statüsüne göre A Ligi'nde dördüncü sırayı alan dört takımın tamamı doğrudan küme düşmüyor. En iyi iki grup dördüncüsü, B Ligi ikincileriyle play-off oynama hakkı kazanırken en düşük puanlı iki grup dördüncüsü doğrudan B Ligi'ne düşüyor.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 13

Dolayısıyla Türkiye'nin 3 puanla tamamlayacağı bir grup, A Ligi'nde kalmak için yeterli olmayabilir. Millilerin play-off şansı, diğer gruplardaki dördüncü takımların puan ve averajlarına bağlı olacak.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 14

TÜRKİYE EN İYİ DÖRDÜNCÜLER SIRALAMASINDA KAÇINCI OLACAK?

UEFA Uluslar A Ligi'nde grup sonuncuları arasında yapılacak sıralamanın, Türkiye'nin A Ligi'ndeki geleceğini belirlemesi bekleniyor. Mevcut tabloda Norveç 3 puanla ilk sırada bulunurken Sırbistan, Çekya ve Türkiye'nin henüz puanı bulunmuyor.

Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak? 15

Kalan iki karşılaşmaya ilişkin yapılan tahminlerde Norveç'in 6, Sırbistan'ın 4, Çekya ve Türkiye'nin ise 3'er puanla grup aşamasını tamamlayacağı öngörülüyor. Bu sonuçların gerçekleşmesi halinde ay-yıldızlıların, averaj dezavantajı nedeniyle en iyi dördüncüler sıralamasında son sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Oluşturulan senaryoya göre Türkiye'nin en iyi iki grup dördüncüsü arasına giremeyeceği ve A/B Ligi play-off hakkını elde edemeyeceği değerlendiriliyor. Bu durumda ay-yıldızlıların B Ligi'ne düşmesi bekleniyor.

İşte 6 maçın sonunda en iyi dördüncüler tablosu...

  • 1. Norveç – 6 puan | Averaj: -2

  • 2. Sırbistan – 4 puan | Averaj: -5

  • 3. Çekya – 3 puan | Averaj: -6

  • 4. Türkiye – 3 puan | Averaj: -9

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