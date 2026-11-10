Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak?

Aynı senaryoda İtalya-Fransa ve Belçika-İtalya karşılaşmalarının beraberlikle sonuçlanacağını varsaydığımızda grubun tahmini final tablosu şöyle oluşuyor:

Ancak 2026-2027 sezonunun özel statüsüne göre A Ligi'nde dördüncü sırayı alan dört takımın tamamı doğrudan küme düşmüyor. En iyi iki grup dördüncüsü, B Ligi ikincileriyle play-off oynama hakkı kazanırken en düşük puanlı iki grup dördüncüsü doğrudan B Ligi'ne düşüyor.

Dolayısıyla Türkiye'nin 3 puanla tamamlayacağı bir grup, A Ligi'nde kalmak için yeterli olmayabilir. Millilerin play-off şansı, diğer gruplardaki dördüncü takımların puan ve averajlarına bağlı olacak.

UEFA Uluslar A Ligi'nde grup sonuncuları arasında yapılacak sıralamanın, Türkiye'nin A Ligi'ndeki geleceğini belirlemesi bekleniyor. Mevcut tabloda Norveç 3 puanla ilk sırada bulunurken Sırbistan, Çekya ve Türkiye'nin henüz puanı bulunmuyor.

Kalan iki karşılaşmaya ilişkin yapılan tahminlerde Norveç'in 6, Sırbistan'ın 4, Çekya ve Türkiye'nin ise 3'er puanla grup aşamasını tamamlayacağı öngörülüyor. Bu sonuçların gerçekleşmesi halinde ay-yıldızlıların, averaj dezavantajı nedeniyle en iyi dördüncüler sıralamasında son sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Oluşturulan senaryoya göre Türkiye'nin en iyi iki grup dördüncüsü arasına giremeyeceği ve A/B Ligi play-off hakkını elde edemeyeceği değerlendiriliyor. Bu durumda ay-yıldızlıların B Ligi'ne düşmesi bekleniyor.

İşte 6 maçın sonunda en iyi dördüncüler tablosu...