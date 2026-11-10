Yapay zekadan Türkiye'nin Belçika ve Fransa maç tahminleri! Kim kazanacak?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kaderini belirleyecek iki karşılaşmaya çıkıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanına çıkacak. Yapay zeka, ilk dört maçında puan alamayan Türkiye için muhtemel 11'leri, gol senaryolarını, skor tahminlerini ve A Ligi'nde kalma ihtimallerini değerlendirdi. Peki, milliler play-off oynayabilecek mi? İşte iki kritik maçın sonuçları ve analizi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta son iki karşılaşmasına çıkıyor. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında oynadığı ilk dört maçtan puansız ayrılan ay-yıldızlılar, Belçika ve Fransa karşılaşmalarında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.
Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası göreve gelen Sergen Yalçın döneminde Ay-yıldızlılar, 2 karşılaşmadan da puanlarla ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde kalmayı hedefliyor.
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ile karşılaşacak. Milliler, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.
Peki, Türkiye bu iki kritik mücadelede sürpriz yapabilir mi? Sergen Yalçın'ın muhtemel ilk 11 tercihleri neler olacak? Hangi futbolcular gol atabilir, karşılaşmalarda kaç şut çekilebilir ve topa sahip olma oranları nasıl şekillenebilir?
Yapay zeka, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa karşılaşmalarını muhtemel kadrolardan taktiksel eşleşmelere, 15'er dakikalık maç senaryolarından golcü ve skor tahminlerine kadar ayrıntılı şekilde değerlendirdi. İşte iki kritik mücadelenin olası gidişatı, maçların yıldız adayları ve Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'ndeki geleceğine ilişkin tahminler...
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11
Türkiye (4-2-3-1):
Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Yunus Akgün; Enes Ünal.
Belçika (4-2-3-1):
Senne Lammens; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Romeo Lavia; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Romelu Lukaku.
Türkiye'nin orta sahada Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek ile denge kurması, Arda Güler'i hücum organizasyonlarının merkezine yerleştirmesi beklenebilir.
Belçika'da ise De Bruyne'nin pas kalitesi, Doku'nun hızı ve Lukaku'nun fiziksel gücü en önemli tehditler olarak öne çıkıyor.
TÜRKİYE-BELÇİKA | 0-15. DAKİKA
Türkiye'nin taraftar desteğiyle karşılaşmaya yüksek tempoda başlaması beklenebilir. İlk dakikalarda Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattaki koşuları ve Arda Güler'in ara paslarıyla pozisyon aranabilir.
Belçika ise topu kontrol ederek oyunun hızını düşürmeye çalışabilir. Özellikle De Bruyne'nin savunma arkasına göndereceği toplar tehlike oluşturabilir.
15. dakika skor tahmini: Türkiye 0-0 Belçika.
TÜRKİYE-BELÇİKA | 15-30. DAKİKA
Bu bölümde Türkiye'nin orta sahada daha fazla top kazanması ve hücumdaki etkinliğini artırması olası görünüyor.
Hakan Çalhanoğlu'nun başlatacağı bir atakta Arda Güler'in ceza sahası çevresinden yapacağı vuruşla golü bulabileceği bir senaryo öne çıkıyor.
Tahmini gol: 24. dakika Arda Güler.
30. dakika skor tahmini: Türkiye 1-0 Belçika.
TÜRKİYE-BELÇİKA | 30-45. DAKİKA
Geriye düşen Belçika'nın ilk yarının son bölümünde baskısını artırması beklenebilir.
Doku'nun sol kanattan geliştireceği ataklar ve De Bruyne'nin ceza sahasına göndereceği toplar, Türkiye savunmasını zorlayabilir.
Bu senaryoda Lukaku'nun ceza sahasında bulacağı fırsatı değerlendirmesi olası.
Tahmini gol: 39. dakika Romelu Lukaku.
İlk yarı skor tahmini: Türkiye 1-1 Belçika.