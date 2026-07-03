Var Mısın Yok Musun'da hüzün ve neşe bir arada! Rekor teklifi reddetti büyük ödülün sahibi oldu
Esra Erol'un sunumuyla yıllar sonra yeniden ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, 15. bölümünde izleyiciyi hem duygulandıran hem de gülümseten anlara sahne oldu. Günün yarışmacısı seçilen Mardinli İbrahim Örnek, işletmesindeki iflas sürecini anlatırken sarf ettiği "Annem 5'te kalkmasın" sözleriyle stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Örnek, finalde bankanın 1 milyon 400 bin TL'lik teklifini reddederken, kutusundan çıkan 1 milyon TL ile büyük ödülü alarak yarışmaya veda etti.
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir gece ile sezonun en dikkat çeken bölümlerinden birine sahne oldu.
ZORLU HAYAT HİKAYESİ HERKESİ DUYGULANDIRDI
Yarışmacı İbrahim Örnek, 11 yaşından bu yana annesinin yaptığı midyeleri satarak geçimlerini sağladıklarını ve evlenmesiyle en büyük hayali olan dükkan açmayı başarsa da iflas ettiğini belirtti.
Örnek, Beşiktaş'ta açtığı bir hamburgerci dükkanında ekonomik nedenler ile zor günler geçirdiğini vurgularken o süreçte yaşadıklarını izleyiciyle paylaştı.
Örnek, "Evlenip eşimle birlikte bir dükkan açmak istedim. Çocuğumuzla birlikte daha refah bir hayat. Evladım istesin ki bizim bir dükkanımız var orada çalışıyoruz diyebilsin diye hamburgerci dükkanını açtım." dedi.
"ANNEM 5'TE KALKMASIN"
Esra Erol o anlarda yarışmacı İbrahim Örnek'e "Annen çok güzel midye yapıyormuş. Neden midyeci yerine hamburgerci dükkanı açtın?" sorusuna ise verdiği cevapla herkesi duygulandırdı.
En büyük hayalinin annesini çalışma hayatından uzaklaştırmak olduğunu söyleyen yarışmacı, yıllardır emek veren annesinin artık dinlenmesini istediğini dile getirerek "Annem sabah 5'te kalkmasın" demesi üzerine stüdyodaki herkes gözyaşlarını tutamadı.
BÜYÜK RİSK ALDI TEKLİFİ REDDETTİ
Yarışmacı İbrahim, Var Mısın Yok Musun'un son dakikalarında bankanın yaptığı 1 milyon 400 bin TL'lik teklifi reddederek büyük bir risk aldı. Heyecan dolu finalde ise herkesin yüreğine su serpen anlar yaşandı.