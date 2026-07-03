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Var Mısın Yok Musun'da hüzün ve neşe bir arada! Rekor teklifi reddetti büyük ödülün sahibi oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'un sunumuyla yıllar sonra yeniden ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, 15. bölümünde izleyiciyi hem duygulandıran hem de gülümseten anlara sahne oldu. Günün yarışmacısı seçilen Mardinli İbrahim Örnek, işletmesindeki iflas sürecini anlatırken sarf ettiği "Annem 5'te kalkmasın" sözleriyle stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Örnek, finalde bankanın 1 milyon 400 bin TL'lik teklifini reddederken, kutusundan çıkan 1 milyon TL ile büyük ödülü alarak yarışmaya veda etti.

Var Mısın Yok Musun'da hüzün ve neşe bir arada! Rekor teklifi reddetti büyük ödülün sahibi oldu 1

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir gece ile sezonun en dikkat çeken bölümlerinden birine sahne oldu.

Var Mısın Yok Musun'da hüzün ve neşe bir arada! Rekor teklifi reddetti büyük ödülün sahibi oldu 2

ZORLU HAYAT HİKAYESİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Yarışmacı İbrahim Örnek, 11 yaşından bu yana annesinin yaptığı midyeleri satarak geçimlerini sağladıklarını ve evlenmesiyle en büyük hayali olan dükkan açmayı başarsa da iflas ettiğini belirtti.

Örnek, Beşiktaş'ta açtığı bir hamburgerci dükkanında ekonomik nedenler ile zor günler geçirdiğini vurgularken o süreçte yaşadıklarını izleyiciyle paylaştı.

Var Mısın Yok Musun'da hüzün ve neşe bir arada! Rekor teklifi reddetti büyük ödülün sahibi oldu 3

Örnek, "Evlenip eşimle birlikte bir dükkan açmak istedim. Çocuğumuzla birlikte daha refah bir hayat. Evladım istesin ki bizim bir dükkanımız var orada çalışıyoruz diyebilsin diye hamburgerci dükkanını açtım." dedi.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA BÜYÜK RİSK! 1 MİLYON TL'NİN SAHİBİ OLDU
Var Mısın Yok Musun'da hüzün ve neşe bir arada! Rekor teklifi reddetti büyük ödülün sahibi oldu 4

"ANNEM 5'TE KALKMASIN"

Esra Erol o anlarda yarışmacı İbrahim Örnek'e "Annen çok güzel midye yapıyormuş. Neden midyeci yerine hamburgerci dükkanı açtın?" sorusuna ise verdiği cevapla herkesi duygulandırdı.

En büyük hayalinin annesini çalışma hayatından uzaklaştırmak olduğunu söyleyen yarışmacı, yıllardır emek veren annesinin artık dinlenmesini istediğini dile getirerek "Annem sabah 5'te kalkmasın" demesi üzerine stüdyodaki herkes gözyaşlarını tutamadı.

Var Mısın Yok Musun'da hüzün ve neşe bir arada! Rekor teklifi reddetti büyük ödülün sahibi oldu 5

BÜYÜK RİSK ALDI TEKLİFİ REDDETTİ

Yarışmacı İbrahim, Var Mısın Yok Musun'un son dakikalarında bankanın yaptığı 1 milyon 400 bin TL'lik teklifi reddederek büyük bir risk aldı. Heyecan dolu finalde ise herkesin yüreğine su serpen anlar yaşandı.

Var Mısın Yok Musun'da hüzün ve neşe bir arada! Rekor teklifi reddetti büyük ödülün sahibi oldu 6

KUTUSUNDAN 1 MİLYON TL ÇIKTI
Mardinli İbrahim'in açılan kutusundan tam 1 milyon TL çıkınca stüdyoda sevinç dolu anlar yaşandı. Yarışmacı büyük ödülün sahibi olarak yarışmaya veda etti.

Var Mısın Yok Musun'da hüzün ve neşe bir arada! Rekor teklifi reddetti büyük ödülün sahibi oldu 7

GECENİN EN KONUŞULAN ANLARINDAN BİRİ OLDU

Hem aldığı riskli karar, hem de ailesine duyduğu bağlılığıyla izleyicilerin takdirini kazanan İbrahim Örnek, sosyal medyada da gündem olmayı başardı. Yarışmanın finali kısa sürede binlerce yorum alırken, milyonluk ödül ve duygusal anlar geceye damga vuran gelişmeler arasında yer aldı.

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