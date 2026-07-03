Var Mısın Yok Musun'da hüzün ve neşe bir arada! Rekor teklifi reddetti büyük ödülün sahibi oldu

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, izleyicileri ekran başına kilitleyen bir gece ile sezonun en dikkat çeken bölümlerinden birine sahne oldu.

ZORLU HAYAT HİKAYESİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Yarışmacı İbrahim Örnek, 11 yaşından bu yana annesinin yaptığı midyeleri satarak geçimlerini sağladıklarını ve evlenmesiyle en büyük hayali olan dükkan açmayı başarsa da iflas ettiğini belirtti.

Örnek, Beşiktaş'ta açtığı bir hamburgerci dükkanında ekonomik nedenler ile zor günler geçirdiğini vurgularken o süreçte yaşadıklarını izleyiciyle paylaştı.