Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı

KIRMIZI KUTULAR PEŞ PEŞE AÇILDI Muhammed, yarışmanın ilk etabında 1000 TL, 750 bin TL, 1 milyon TL ve 2 milyon TL'yi ardı ardına açmasıyla stüdyoda kısa süreli bir panik oluştu. Banka yarışmanın ilk turunda 40 bin TL teklif etti. Muhammed ise teklifi reddederek yarışmaya devam etti.

KRİTİK AŞAMA: MİLYONLARA ADIM ADIM Muhammed gecenin son bölümünde ise para ağacında 50 bin TL, 100 bin TL, 3 milyon ve iki adet 5 milyon TL'nin kalmasıyla zor anlar yaşadı.

Genç yarışmacı ortaya çıkan tablo karşısında eşi ve arkadaşlarına fikirlerini sormayı ihmal etmezken bankanın yaptığı teklif ise kafasının karışmasına neden oldu.

BANKADAN DEV TEKLİF: 1 MİLYON 480 BİN TL Eğlenceli dakikaların ardından yarışmada son aşamaya geçildi ve gözler para ağacındaki büyük ödüllere çevrildi. Açılan her kutuyla birlikte dengelerin değiştiği anlarda, Muhammed Kırboğa stratejik bir karar vermek zorunda kaldı. VAR MISIN YOK MUSUN'DA MUHAMMED'İN ZORLU KARARI! SERVETİN SAHİBİ OLDU