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Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'un sunumuyla her salı, çarşamba ve perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna Muhammed Kırboğa oturdu. Sevilen yarışmanın bu bölümünde Muhammed'in stratejik hamlelerinin yanı sıra stüdyoda yaşanan çiğ köfte partisi de geceye damga vurdu. Hayalindeki kuaför dükkânını açmak için yarışmaya katılan Muhammed, kritik kararlarıyla dikkat çekti. Yarışmacı, bankanın sunduğu 1 milyon 480 bin TL'lik teklifi kabul ederek yarışmaya veda etti.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 1

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un 02 eylül akşamı yayınlanan yeni bölümünde renkli görüntülere sahne oldu.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 2

Günün yarışmacısı seçilen Muhammed Kırboğa, hayalindeki kuaför dükkanını açmak istediğini ve yarışmadan en az 1 milyon ile ayrılmayı hedeflediğini belirtti.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 3

VAR MISIN YOK MUSUN'DA ÇİĞ KÖFTE SÜRPRİZİ

Yarışma sırasında alışılmışın dışında bir an yaşandı. Yarışmacı Umut, yanında getirdiği halıyı stüdyoya sererek çiğ köfte yoğurmaya başladı. Stüdyoda kısa sürede farklı bir atmosfer oluşurken, yarışmacılar da bu eğlenceli ana eşlik etti.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 4

Geleneksel lezzet hazırlığının yarışma atmosferiyle birleştiği o anlarda, tüm yarışmacılar bu eğlenceli ana eşlik ederek stüdyoda bayram havası estirdi. Umut'un çiğ köfte hazırlığı için yaptığı titiz çalışma ve ortaya çıkan samimi görüntüler programa bambaşka bir renk kattı.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 5

STÜDYODA EĞLENCELİ DAKİKALAR

Programın ilerleyen dakikalarında Umut'un Muhammet ile halay çekme isteği ise stüdyoda kahkaha dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 6

KIRMIZI KUTULAR PEŞ PEŞE AÇILDI

Muhammed, yarışmanın ilk etabında 1000 TL, 750 bin TL, 1 milyon TL ve 2 milyon TL'yi ardı ardına açmasıyla stüdyoda kısa süreli bir panik oluştu. Banka yarışmanın ilk turunda 40 bin TL teklif etti. Muhammed ise teklifi reddederek yarışmaya devam etti.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 7

KRİTİK AŞAMA: MİLYONLARA ADIM ADIM

Muhammed gecenin son bölümünde ise para ağacında 50 bin TL, 100 bin TL, 3 milyon ve iki adet 5 milyon TL'nin kalmasıyla zor anlar yaşadı.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 8

Genç yarışmacı ortaya çıkan tablo karşısında eşi ve arkadaşlarına fikirlerini sormayı ihmal etmezken bankanın yaptığı teklif ise kafasının karışmasına neden oldu.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 9

BANKADAN DEV TEKLİF: 1 MİLYON 480 BİN TL

Eğlenceli dakikaların ardından yarışmada son aşamaya geçildi ve gözler para ağacındaki büyük ödüllere çevrildi. Açılan her kutuyla birlikte dengelerin değiştiği anlarda, Muhammed Kırboğa stratejik bir karar vermek zorunda kaldı.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA MUHAMMED'İN ZORLU KARARI! SERVETİN SAHİBİ OLDU
Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 10

Büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı için en zorlu an, bankanın teklifini sunduğu dakikalar oldu. Muhammed, bankadan gelen 1 milyon 480 bin TL'lik rekor teklifi kabul ederek risk almak yerine garantili ödülü tercih etti.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 11

KUTUSUNDAN 50 BİN TL ÇIKTI

Muhammed'in banka teklifini kabul etmesinin ardından, stüdyoda nefesler tutuldu ve yarışmacının kendi kutusu açıldı. Finalde Muhammed'in kutusundan yalnızca 50 bin TL çıktı.

Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı 12

Böylece Muhammed'in bankadan aldığı teklifin, kutusundaki miktarın tam 29 katı olduğu ortaya çıktı. Doğru zamanda verdiği kararla hayalindeki dükkan için gerekli sermayeyi fazlasıyla kazanan Muhammed'in sevinci ve yarışmanın final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi.

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