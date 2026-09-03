Var Mısın Yok Musun'da çiğköfte sürprizi! Muhammed'in zorlu sınavı: Kutusundaki paranın 29 katını kazandı
Esra Erol'un sunumuyla her salı, çarşamba ve perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna Muhammed Kırboğa oturdu. Sevilen yarışmanın bu bölümünde Muhammed'in stratejik hamlelerinin yanı sıra stüdyoda yaşanan çiğ köfte partisi de geceye damga vurdu. Hayalindeki kuaför dükkânını açmak için yarışmaya katılan Muhammed, kritik kararlarıyla dikkat çekti. Yarışmacı, bankanın sunduğu 1 milyon 480 bin TL'lik teklifi kabul ederek yarışmaya veda etti.
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un 02 eylül akşamı yayınlanan yeni bölümünde renkli görüntülere sahne oldu.
Günün yarışmacısı seçilen Muhammed Kırboğa, hayalindeki kuaför dükkanını açmak istediğini ve yarışmadan en az 1 milyon ile ayrılmayı hedeflediğini belirtti.
VAR MISIN YOK MUSUN'DA ÇİĞ KÖFTE SÜRPRİZİ
Yarışma sırasında alışılmışın dışında bir an yaşandı. Yarışmacı Umut, yanında getirdiği halıyı stüdyoya sererek çiğ köfte yoğurmaya başladı. Stüdyoda kısa sürede farklı bir atmosfer oluşurken, yarışmacılar da bu eğlenceli ana eşlik etti.
Geleneksel lezzet hazırlığının yarışma atmosferiyle birleştiği o anlarda, tüm yarışmacılar bu eğlenceli ana eşlik ederek stüdyoda bayram havası estirdi. Umut'un çiğ köfte hazırlığı için yaptığı titiz çalışma ve ortaya çıkan samimi görüntüler programa bambaşka bir renk kattı.
STÜDYODA EĞLENCELİ DAKİKALAR
Programın ilerleyen dakikalarında Umut'un Muhammet ile halay çekme isteği ise stüdyoda kahkaha dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.