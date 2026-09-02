KYK yurt ücretleri belli oldu! Odaya göre öğrenci dostu fiyatlar

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının 2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretleri belli oldu. Fiyatların oda tipine göre 1.000 lira ile 1.590 lira arasında değişeceği belirtildi. A Haber muhabiri Murat Onur, Tokat'taki Gülsüm Ana Yurdundan yeni dönemde öğrencileri bekleyen imkanları aktardı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretleri açıklandı. KYK YURTLARINDA ÖĞRENCİ DOSTU FİYATLAR Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki KYK yurtlarında ücretler, öğrencilerin kaldığı oda tipi ve odadaki yatak sayısına göre değişiyor.

Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK yurt ücretleri 1.000 lira ile 1.590 lira arasında olacak. A Haber muhabiri Murat Onur, Tokat'taki Gülsüm Ana Yurdundan yeni dönem hazırlıklarını ve yurtlardaki imkanları aktardı.

YURT ÜCRETLERİNDE KADEMELİ ARTIŞ Murat Onur, yurt ücretlerinde oda standartlarına göre kademeli değişiklik olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sene 1.290 lira olan yurt bedeli, bu sene 1.590 lira oldu" ifadelerini kullandı.

Tokat'taki Gülsüm Ana Yurdundan bilgi veren Onur, "Şu an bulunduğumuz Tokat'taki Gülsüm Ana Yurdunda yurt ücreti yaklaşık 1.400 lira civarında. Kademeli olarak bir artış söz konusu ve yaklaşık 300 liralık, yani yüzde 23 oranında bir artış gerçekleştirildi" dedi.