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KYK yurt ücretleri belli oldu! Odaya göre öğrenci dostu fiyatlar

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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının 2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretleri belli oldu. Fiyatların oda tipine göre 1.000 lira ile 1.590 lira arasında değişeceği belirtildi. A Haber muhabiri Murat Onur, Tokat'taki Gülsüm Ana Yurdundan yeni dönemde öğrencileri bekleyen imkanları aktardı.

KYK yurt ücretleri belli oldu! Odaya göre öğrenci dostu fiyatlar 1

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretleri açıklandı.

KYK YURTLARINDA ÖĞRENCİ DOSTU FİYATLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki KYK yurtlarında ücretler, öğrencilerin kaldığı oda tipi ve odadaki yatak sayısına göre değişiyor.

KYK yurt ücretleri belli oldu! Odaya göre öğrenci dostu fiyatlar 2

Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK yurt ücretleri 1.000 lira ile 1.590 lira arasında olacak.

A Haber muhabiri Murat Onur, Tokat'taki Gülsüm Ana Yurdundan yeni dönem hazırlıklarını ve yurtlardaki imkanları aktardı.

KYK yurt ücretleri belli oldu! Odaya göre öğrenci dostu fiyatlar 3

YURT ÜCRETLERİNDE KADEMELİ ARTIŞ

Murat Onur, yurt ücretlerinde oda standartlarına göre kademeli değişiklik olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sene 1.290 lira olan yurt bedeli, bu sene 1.590 lira oldu" ifadelerini kullandı.

KYK yurt ücretleri belli oldu! Odaya göre öğrenci dostu fiyatlar 4

Tokat'taki Gülsüm Ana Yurdundan bilgi veren Onur, "Şu an bulunduğumuz Tokat'taki Gülsüm Ana Yurdunda yurt ücreti yaklaşık 1.400 lira civarında. Kademeli olarak bir artış söz konusu ve yaklaşık 300 liralık, yani yüzde 23 oranında bir artış gerçekleştirildi" dedi.

KYK yurt ücretleri belli oldu! Odaya göre öğrenci dostu fiyatlar 5

"HER ŞEY ÖĞRENCİLER İÇİN DETAYLICA DÜŞÜNÜLMÜŞ"

KYK yurtlarının uygun fiyatlarının yanı sıra öğrencilere sunduğu imkanlarla da dikkati çeken Murat Onur, "Bu ücretin içerisinde sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ücretsiz banyo, duş ve internet kullanımı gibi tüm detaylar yer alıyor. Çalışma masasından bazalı yataklara, kişisel eşyalar için özel dolaplardan oda içindeki banyolara kadar her şey öğrencilerimiz için detaylıca düşünülmüş durumda" şeklinde konuştu.

KYK yurt ücretleri belli oldu! Odaya göre öğrenci dostu fiyatlar 6

ÖZEL YURTLARLA ARADAKİ BÜYÜK FARK

Onur, özel yurt fiyatlarına da değinerek, "Özel yurtlara baktığımız zaman fiyatlar şu an 15-20 bin liradan başlıyor ve çoğunda yemek hizmeti dahi bulunmuyor. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığımız aylık ortalama 1.590 liraya öğrencilerimizi en iyi şekilde misafir ediyor" ifadelerini kullandı.

KYK yurt ücretleri belli oldu! Odaya göre öğrenci dostu fiyatlar 7

YURTLARDA BİRÇOK AKTİVİTE DÜZENLENİYOR

Yurt müdürleri ve personelin öğrencileri karşılamak için büyük bir heyecanla çalıştığını belirten Murat Onur, "Müdürlerimiz çocukları hasretle, adeta kendi yavruları gibi bekliyor. Yurtlarda sadece barınma değil, birçok sosyal aktivite ve etkinlik de düzenleniyor" dedi.

KYK yurt ücretleri belli oldu! Odaya göre öğrenci dostu fiyatlar 8

Gençlik ve Spor Bakanlığının öğrencilere yönelik vizyonunu da hatırlatan Onur, "Gençlik ve Spor Bakanlığının mottosu olan 'Gençlerin Bakanlığı' ifadesinin gereği olarak, öğrencilerimiz güvenli ve huzurlu bir şekilde devletin yurtlarında misafir edilecek" şeklinde konuştu.

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