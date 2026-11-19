Var Mısın Yok Musun’da büyük hüsran! Milyonluk hedefle çıktığı yolda kabusu yaşadı
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması 'Var Mısın Yok Musun'da dün akşam tansiyon tavan yaptı! Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen bölümde yarışan Ömer Çakır, peş peşe açtırdığı kutularla stüdyoda adeta fırtına kopardı. Yarışmacı büyük ödül hayaliyle çıktığı yarışmada bankanın tekliflerini birer birer redderken "Umarım bu kutuyu açtırdığın için pişman olmazsın" sözleri stüdyoda yankılandı. Açılan kutudan çıkan rakamla neye uğradığını şaşıran yarışmacı büyük şok yaşadı. Peki, Ömer Çakır hangi kutuda ne kadar para buldu, kendi kutusundan kaç TL çıktı.
Televizyon ekranlarının fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun, yeni bölümüyle ATV'de izleyici karşısına çıktı. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmanın bu bölümünde Ömer Çakır, 22 kişi arasından seçilerek yarışmacı koltuğuna oturdu.
ÖMER ÇAKIR KİMDİR? HAYAT HİKÂYESİ DUYGULANDIRDI
20 Ekim 1992 tarihinde İstanbul Büyükçekmece'de dünyaya gelen Ömer Çakır, aslen Rizeli ve altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu. Babasının fırıncılık ve taksicilik yaparak büyüttüğü Çakır, çocukluk yıllarında yaşadığı acı bir olayla hayatının en zor dönemlerinden birini geçirdi.
Henüz 7 yaşındayken okul çıkışında, abisinin doğum gününde gözleri önünde yaşanan trafik kazası, abisinin engelli kalmasına neden oldu. Bu olay, ailesine olan bağlılığını daha da güçlendirdi.
Meslek lisesinde metal teknolojileri eğitimi alan Çakır, daha sonra tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında bakkal dükkânı işleten yarışmacı, 2024 yılında hayatının aşkıyla tanışarak evlendi. Yarışmadaki en büyük hayalinin ise çok sevdiği eşine verdiği sözü yerine getirmek olduğu öğrenildi.
İLK TURLARDA BÜYÜK ŞOK!
Yarışmaya 20 numaralı kutuyla başlayan Ömer Çakır, ilk kutudan 250 bin TL buldu. Ardından 25 TL ve 50 TL'lik kutuları açtırarak avantaj sağladı. Ancak turun son kutusunda karşısına çıkan 5 milyon TL, ilk büyük şoku yaşattı.
Bankanın 43 bin TL'lik teklifini reddeden Çakır, yarışmaya devam etti.
İkinci turda 25 bin TL, 10 bin TL ve 500 bin TL'lik kutuları açtıran yarışmacıya bankadan bu kez 109 bin TL teklif geldi. Çakır, bu teklife de "Yokum" diyerek yoluna devam etti.