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Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'un başarılı sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, her hafta olduğu gibi 23 Temmuz akşamında da unutulmaz anlar yaşattı. Günün yarışmacısı Duygu Adayurt seçilirken, genç yarışmacı anlattığı hayat hikayesiyle herkesi ağlattı. Gecenin ilerleyen dakikalarında seçtiği kutudan yalnızca 100 bin TL çıkmasına rağmen, bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi zamanında kabul eden Duygu Adayurt, kutusunun gerçek değerinin 15 katı kazanç elde ederek yarışmadan mutlu sonla ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 1

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, her salı, çarşamba ve perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarırken sevilen yarışmada yine birbirinden renkli ve bir o kadar duygusal anlara sahne oldu.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 2

24. bölümde günün yarışmacısı Duygu Adayurt oldu. İstanbul'dan yarışmaya katılan Adayurt, ailesinin ekonomik yükünü hafifletmek ve çocuklarına daha rahat bir gelecek sunabilmek amacıyla yarıştığını anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 3

"BORÇLARIMIZI ÖDEYİP BİR ŞEY ALABİLECEĞİMİZ BİR MEBLAĞ İSTİYORUM"

Günün yarışmacısı seçilen Duygu Adayurt, daha ilk dakikalarında samimi açıklamalarıyla dikkat çekerken yıllar önce dolandırıldıklarını belirterek ev sahibi olamadıklarını ve maddi açıdan rahat etmek istediklerini dile getirdi.

Adayurt "Borçlarımızı ödeyip bir şey alabileceğimiz bir meblağ istiyorum. Hedefim 2 milyon TL" ifadelerini kullandı.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 4

Duygu Adayurt, Var Mısın Yok Musun'dan kayda değer bir rakam ile yarışmaya veda etmek istediğini ve özellikle eşi Feyyaz'a maddi destek sağlamayı amaçladığını belirtti. Adayurt o anlarda duygusal anlar yaşarken, bu yarışmanın ailesi için yeni bir başlangıç olmasını istediğini söyledi.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 5

"ÇOCUKLUK YILLARIM MADDİ ZORLUKLARLA GEÇTİ"

Genç yarışmacı Tokatlı olduğunu ve çocukluk yıllarında ailesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini belirterek yatılı okulda okuduğunu ifade etti. Yarışmacı anne ve babasının ayrılmasıyla hayatının değiştiğini vurgularken, 11 yaşından bu yana babasını görmediğini dile getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 6

UĞURLU SAYISINI TERCİH ETTİ

Yarışmacı, oyun boyunca yanında olacağı kutu olarak 20 numarayı seçti. Bu tercihini doğum günüyle özdeşleştirdiğini ifade eden Adayurt, uğur getireceğine inandığı kutuyla büyük ödüle ulaşmayı hedefledi.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 7

İlk turlarda başarılı seçimler yapan yarışmacı, yüksek ödüllü kutuların önemli bölümünü oyun dışında bırakmadan ilerlemeyi başardı. Her turda artan heyecanla birlikte bankanın teklifleri de yükselmeye başladı.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 8

AİLESİYLE BİRLİKTE KARAR VERDİ

Yarışmanın ilerleyen bölümünde bankanın ilk teklifi olan 345 bin TL'yi değerlendiren Duygu Adayurt, eşiyle yaptığı kısa görüşmenin ardından oyuna devam etmeyi tercih etti. Risk almaya devam eden yarışmacı, daha sonra gelen yeni teklifi de geri çevirdi.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 9

Karar aşamalarında ailesinin desteğini alan Adayurt, hem duygularıyla hem de mantığıyla hareket etmeye çalıştığını belirterek büyük ödül ihtimalini son ana kadar zorlamak istedi.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 10

MİLYONLUK TEKLİF MASAYA GELDİ

Oyunun son bölümünde bankadan gelen teklif ise stüdyoda büyük heyecan yarattı. Tam 1 milyon 500 bin TL önerilmesi üzerine uzun süre düşünen yarışmacı, ailesinin geleceğini göz önünde bulundurarak teklifi kabul etti.

Bu kararın ardından gözler seçtiği kutuya çevrildi.

Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 11

KUTUSUNDAN ÇIKAN RAKAM HERKESİ ŞAŞIRTTI

Finalde açılan 20 numaralı kutudan 100 bin TL çıktı. Böylece Duygu Adayurt, bankanın teklifini kabul ederek çok daha yüksek bir ödül kazanmış oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN'A BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN KATILDI! MİLYONER OLDU
Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu 12

Milyonluk teklifi doğru zamanda kabul eden yarışmacı, tek bir kararla kutusundaki ödülün katbekat üzerinde kazanç elde etti. Stüdyoda alkışlarla karşılanan sonuç, geceye damga vuran anlardan biri oldu.

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