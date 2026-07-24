Var Mısın Yok Musun'da kader anı: Borçlarını kapatacak teklife "evet" dedi! Milyonluk karar ailesine umut oldu

Esra Erol'un başarılı sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, her hafta olduğu gibi 23 Temmuz akşamında da unutulmaz anlar yaşattı. Günün yarışmacısı Duygu Adayurt seçilirken, genç yarışmacı anlattığı hayat hikayesiyle herkesi ağlattı. Gecenin ilerleyen dakikalarında seçtiği kutudan yalnızca 100 bin TL çıkmasına rağmen, bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi zamanında kabul eden Duygu Adayurt, kutusunun gerçek değerinin 15 katı kazanç elde ederek yarışmadan mutlu sonla ayrıldı.

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, her salı, çarşamba ve perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarırken sevilen yarışmada yine birbirinden renkli ve bir o kadar duygusal anlara sahne oldu.

24. bölümde günün yarışmacısı Duygu Adayurt oldu. İstanbul'dan yarışmaya katılan Adayurt, ailesinin ekonomik yükünü hafifletmek ve çocuklarına daha rahat bir gelecek sunabilmek amacıyla yarıştığını anlattı.

"BORÇLARIMIZI ÖDEYİP BİR ŞEY ALABİLECEĞİMİZ BİR MEBLAĞ İSTİYORUM" Günün yarışmacısı seçilen Duygu Adayurt, daha ilk dakikalarında samimi açıklamalarıyla dikkat çekerken yıllar önce dolandırıldıklarını belirterek ev sahibi olamadıklarını ve maddi açıdan rahat etmek istediklerini dile getirdi. Adayurt "Borçlarımızı ödeyip bir şey alabileceğimiz bir meblağ istiyorum. Hedefim 2 milyon TL" ifadelerini kullandı.

Duygu Adayurt, Var Mısın Yok Musun'dan kayda değer bir rakam ile yarışmaya veda etmek istediğini ve özellikle eşi Feyyaz'a maddi destek sağlamayı amaçladığını belirtti. Adayurt o anlarda duygusal anlar yaşarken, bu yarışmanın ailesi için yeni bir başlangıç olmasını istediğini söyledi.