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Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin ilgiyle izlenen yarışması Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı Hakan Temiz, hem hayat hikayesi hem de aldığı kritik kararla geceye damga vurdu. Temiz, hayatında yaşadığı zorlu süreçleri anlattığı sırada annesiyle ilgili sözleri stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Yarışmacı gecenin sonunda bankanın 260 bin TL'lik teklifini kabul ederken, kutusundan çıkan 500 bin TL ve sonrasında açıklanan milyonluk teklifle aldığı karardan büyük pişmanlık yaşadı.

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 1

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun Esra Erol'un sunumuyla her salı, çarşamba ve perşembe günü izleyicisiyle buluşmaya devam ederken, 18. bölümünde bir yandan eğlendirirken diğer taraftan hüzünlendiren anlara sahne oldu.

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 2

Var Mısın Yok Musun'un 14 Temmuz 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümünde neşeli tavırlarıyla nam salan Hakan Temiz yarışmacı koltuğuna oturdu. Demir gecenin ilk bölümlerinde mavi kutuları art arda açarken, ilerleyen dakikalarda ise heyecanına yenik düştü.

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Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 3

15 YAŞINDA BABASINI KAYBETTİ

Hakan Temiz, 7 Haziran 1974 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğmasının ardından, hayatı boyunca oldukça zor şartlarla mücadele ettiğini belirterek başından geçenleri anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 4

Temiz, ortaokul öğretmenin farkındalığı sayesinde müziğe yeteneği olduğunu ve kendi bestelerini yaparak o dönemlerde şarkı yarışmasına katıldı. Yarışmacı, 15 yaşında babasını kaybetmesinin derin üzüntüyle hayatının en zorlu süreçlerinden biri olduğunu belirtirken annesiyle ilgili sözleri ise yürekleri dağladı.

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 5

"ANNEME 5 YIL BOYUNCA BAKTIM"

Babasını kaybetmesinin ardından en büyük dayanağının annesi olduğunu söyleyen Hakan Temiz, yaşadığı o zorlu dönemde annesinin hem ailesini ayakta tuttuğunu hem de kendisi için büyük fedakârlıklar yaptığını belirtti. Temiz, ilerleyen yıllarda sağlık sorunları yaşayan annesinin bakımını uzun süre üstlendiğini dile getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 6

Annesinin vefatını anlatırken sesi titreyen Hakan, onu son yolculuğuna uğurladığı günü hayatının en zor anı olarak tanımladı. Temiz annesinin 5 yıl boyunca yatağa bağlı olduğunu belirterek "5 yıl boyunca annemin bakımını üstlendim" dedi.

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 7

Yarışmacı yaşlı bir insana bakmanın çok büyük bir sevap olduğunu vurgularken gençlere nasihat vermeyi de ihmal etmedi. O anları yeniden yaşar gibi konuşan yarışmacının sözleri, başta Esra Erol olmak üzere stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 8

"BENİ SEVEN TEK KADIN ANNEMMİŞ"

Yaşadığı iki evliliğin de istediği gibi sonuçlanmadığını söyleyen Hakan Temiz, hayatına dair yaptığı içten değerlendirmeyle izleyenleri derinden etkiledi.

Yarışmacı, kendisini koşulsuz seven tek kişinin annesi olduğunu ifade ederek, anne sevgisinin hiçbir değerle kıyaslanamayacağını vurguladı. Hakan, annesi hayatta olanlara da bu değerin kıymetini bilmeleri çağrısında bulunarak "Beni hiç kimse sevmedi. Beni tek seven kadın annemmiş. Ana gibi yar kabe gibi diyar olmaz" dedi.

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 9

BANKADAN 260 BİN TL'LİK TEKLİF

Var Mısın Yok Musun'un ilerleyen dakikalarında ise seçtiği kutudan 500 bin TL'nin çıkmasının ardından bankadan teklif geldi. Esra Erol, Hakan Temiz'e bankanın 260 bin TL teklifinde bulunduğunu açıklarken, yarışmacı riske girmeyerek ödülü kabul etti.

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 10

ERKEN KARAR PİŞMANLIK GETİRDİ

Yarışmacı, Var Mısın Yok Musun'a devam etmesi durumunda Asu'nun kutusunu açması halinde elindeki fırsatı kaybetmiş oldu. Banka, Temiz'in geceye kaldığı yerden devam etmesi halinde vereceği teklifin 1 milyon 850 bin olacağını açıklamasıyla stüdyoda büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşandı. Hakan Temiz böylece milyonluk teklifi elinin tersiyle itmiş oldu.

Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 11

O anlarda; "Rekoru kıracaktım ama gerçekten çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Ya kutumda 500 bin TL ya da 5 milyon TL var" diyerek yaşadığı duyguyu tarif etmekte zorlanarak üzüntüsünü dile getirdi.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA ŞAŞIRTAN ANLAR! 260 BİN TL'Yİ KABUL ETTİĞİNE PİŞMAN OLDU
Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı 12

KUTUSUNDAN 500 BİN TL ÇIKTI

Yarışmanın son anlarında ise Esra Erol, Hakan Temiz'in bankaya 260 bin TL karşılığında satmış olduğu kutusunu açarken geceye damga vuran anlar yaşandı. Temiz'in kutusunda 500 bin TL olduğu ortaya çıkarken stüdyoda morallerin bozulmasına neden oldu. Yarışmacı 260 bin TL ile Var Mısın Yok Musun'a veda etti.

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