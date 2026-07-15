Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı

Annesinin vefatını anlatırken sesi titreyen Hakan, onu son yolculuğuna uğurladığı günü hayatının en zor anı olarak tanımladı. Temiz annesinin 5 yıl boyunca yatağa bağlı olduğunu belirterek "5 yıl boyunca annemin bakımını üstlendim" dedi.

Yarışmacı yaşlı bir insana bakmanın çok büyük bir sevap olduğunu vurgularken gençlere nasihat vermeyi de ihmal etmedi. O anları yeniden yaşar gibi konuşan yarışmacının sözleri, başta Esra Erol olmak üzere stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

"BENİ SEVEN TEK KADIN ANNEMMİŞ" Yaşadığı iki evliliğin de istediği gibi sonuçlanmadığını söyleyen Hakan Temiz, hayatına dair yaptığı içten değerlendirmeyle izleyenleri derinden etkiledi. Yarışmacı, kendisini koşulsuz seven tek kişinin annesi olduğunu ifade ederek, anne sevgisinin hiçbir değerle kıyaslanamayacağını vurguladı. Hakan, annesi hayatta olanlara da bu değerin kıymetini bilmeleri çağrısında bulunarak "Beni hiç kimse sevmedi. Beni tek seven kadın annemmiş. Ana gibi yar kabe gibi diyar olmaz" dedi.

BANKADAN 260 BİN TL'LİK TEKLİF Var Mısın Yok Musun'un ilerleyen dakikalarında ise seçtiği kutudan 500 bin TL'nin çıkmasının ardından bankadan teklif geldi. Esra Erol, Hakan Temiz'e bankanın 260 bin TL teklifinde bulunduğunu açıklarken, yarışmacı riske girmeyerek ödülü kabul etti.