Var Mısın Yok Musun'da şoke eden anlar! 260 bin TL'yi kabul eden yarışmacı büyük fırsatı kaçırdı
ATV'nin ilgiyle izlenen yarışması Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı Hakan Temiz, hem hayat hikayesi hem de aldığı kritik kararla geceye damga vurdu. Temiz, hayatında yaşadığı zorlu süreçleri anlattığı sırada annesiyle ilgili sözleri stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Yarışmacı gecenin sonunda bankanın 260 bin TL'lik teklifini kabul ederken, kutusundan çıkan 500 bin TL ve sonrasında açıklanan milyonluk teklifle aldığı karardan büyük pişmanlık yaşadı.
ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun Esra Erol'un sunumuyla her salı, çarşamba ve perşembe günü izleyicisiyle buluşmaya devam ederken, 18. bölümünde bir yandan eğlendirirken diğer taraftan hüzünlendiren anlara sahne oldu.
Var Mısın Yok Musun'un 14 Temmuz 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümünde neşeli tavırlarıyla nam salan Hakan Temiz yarışmacı koltuğuna oturdu. Demir gecenin ilk bölümlerinde mavi kutuları art arda açarken, ilerleyen dakikalarda ise heyecanına yenik düştü.
15 YAŞINDA BABASINI KAYBETTİ
Hakan Temiz, 7 Haziran 1974 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğmasının ardından, hayatı boyunca oldukça zor şartlarla mücadele ettiğini belirterek başından geçenleri anlattı.
Temiz, ortaokul öğretmenin farkındalığı sayesinde müziğe yeteneği olduğunu ve kendi bestelerini yaparak o dönemlerde şarkı yarışmasına katıldı. Yarışmacı, 15 yaşında babasını kaybetmesinin derin üzüntüyle hayatının en zorlu süreçlerinden biri olduğunu belirtirken annesiyle ilgili sözleri ise yürekleri dağladı.
"ANNEME 5 YIL BOYUNCA BAKTIM"
Babasını kaybetmesinin ardından en büyük dayanağının annesi olduğunu söyleyen Hakan Temiz, yaşadığı o zorlu dönemde annesinin hem ailesini ayakta tuttuğunu hem de kendisi için büyük fedakârlıklar yaptığını belirtti. Temiz, ilerleyen yıllarda sağlık sorunları yaşayan annesinin bakımını uzun süre üstlendiğini dile getirdi.