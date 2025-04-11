Van kedilerinin gözleri neden 2 renk? İşte bilimsel nedeni...

Van kedisi, Türkiye'nin en tanınmış ve en özel kedi ırklarından biridir. Doğu Anadolu Bölgesi'ne özgü olan bu kediler, özellikle Van iline ait olan bölgeden ismini almıştır. Van kedileri, hem fiziki özellikleri hem de davranışlarıyla oldukça dikkat çekicidir.