Van kedilerinin gözleri neden 2 renk? İşte bilimsel nedeni...
Van kedileri, Doğu Anadolu'nun Van bölgesine özgü doğal bir kedi ırkıdır. Kar beyazı tüyleri, sakin mizacı ve suyla oynama merakıyla tanınan bu özel ırk, aynı zamanda gözlerinin farklı renkleriyle de dikkat çeker. Peki, Van kedilerinin gözleri neden iki farklı renktedir? Bu sıra dışı görünümün ardında yatan bilimsel nedenleri sizler için derledik.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:36