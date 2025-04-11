Viral Galeri Viral Tıkla Van kedilerinin gözleri neden 2 renk? İşte bilimsel nedeni...

Van kedilerinin gözleri neden 2 renk? İşte bilimsel nedeni...

Van kedileri, Doğu Anadolu'nun Van bölgesine özgü doğal bir kedi ırkıdır. Kar beyazı tüyleri, sakin mizacı ve suyla oynama merakıyla tanınan bu özel ırk, aynı zamanda gözlerinin farklı renkleriyle de dikkat çeker. Peki, Van kedilerinin gözleri neden iki farklı renktedir? Bu sıra dışı görünümün ardında yatan bilimsel nedenleri sizler için derledik.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:36
Van kedilerinin gözleri neden 2 renk? İşte bilimsel nedeni...

Van kedisi, Türkiye'nin en tanınmış ve en özel kedi ırklarından biridir. Doğu Anadolu Bölgesi'ne özgü olan bu kediler, özellikle Van iline ait olan bölgeden ismini almıştır. Van kedileri, hem fiziki özellikleri hem de davranışlarıyla oldukça dikkat çekicidir.

Van kedilerinin gözleri neden 2 renk? İşte bilimsel nedeni...

Kar beyazı tüyleri, sakin mizacı ve suyla oynama merakıyla tanınan bu özel ırk, en çok da gözlerinin farklı renkleriyle dikkat çeker.

Van kedilerinin gözleri neden 2 renk? İşte bilimsel nedeni...

Bir gözü masmavi, diğeri kehribar sarısı olan bu kediler, doğanın estetik ve genetik oyunlarının en güzel örneklerinden biridir. Peki, Van kedilerinin gözleri neden iki farklı renktedir? İşte bilimsel nedeni...

Van kedilerinin gözleri neden 2 renk? İşte bilimsel nedeni...

SEBEBİ MEĞER BUYMUŞ

Van kedilerinin gözlerinin iki farklı renkte olmasının sebebi genetik bir özellik olan heterokromidir. Bu durum, gözlerdeki iris pigmentinin eşit dağılmaması sonucu meydana gelmektedir.

Van kedilerinin gözleri neden 2 renk? İşte bilimsel nedeni...

Van kedilerinde genetik bir mutasyon, bir göze melanin gitmesini engellerken diğerine izin verir. Böylece bir göz mavi, diğeri kehribar olur.

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