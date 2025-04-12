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Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak: KPSS ile 127 kişi istihdam edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı personel alım ilanını yayımladı. Farklı illerde görev yapmak üzere toplam 127 sözleşmeli personelin istihdam edileceği duyuruldu. Başvuru süreci dijital ortamda yürütülecek olup, adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Peki başvurular ne zaman sona erecek, şartlar neler? İşte açılan kadrolar ve kontenjan detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.04.2025 11:23
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak: KPSS ile 127 kişi istihdam edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 127 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Büro personelinden güvenlik görevlisine, destek personelinden şoföre kadar birçok alanda kadro açıldı. İşte il il kontenjanlar ve başvuru şartları…

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak: KPSS ile 127 kişi istihdam edilecek

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

11 Nisan 2025 tarihinde başlayan başvurular 25 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. KPSS puan türü ve taban puanı ise pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Büro personel alımlarında 70 puan şartı aranırken, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli alımlarında 60 puan koşulu yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak: KPSS ile 127 kişi istihdam edilecek

Genel Başvuru Şartları Neler?

📍Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

📍18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

📍Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

📍Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre; affa uğramış olsa bile belirli ağır suçlardan mahkum edilmemiş olmak,

📍Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli olmak,

📍Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

📍İlgili kadro için belirtilen öğrenim durumunu taşımak,

📍İlgili KPSS puan türünden istenen puanı almış olmak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak: KPSS ile 127 kişi istihdam edilecek

Kadro ve Şehir Şehir Kontenjan Dağımı

🔹Büro Personeli: 55 (Ankara, Antalya, Muğla, Nevşehir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Erzincan, İstanbul, Kırşehir, Mersin, Ağrı, Aksaray, Aydın, Erzurum, Hatay, Uşak)

🔹Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 35 kişi (İzmir, Nevşehir, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Sinop, Ankara, İstanbul, Erzincan, Tunceli)

🔹Destek Personeli: 32 kişi (Antalya, Nevşehir, İzmir, Ankara, Muğla, Denizli, İstanbul, Erzincan)

🔹Şoför, İnşaat ve Sıhhi Tesisat Personeli: 5 kişi (Ankara)

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak: KPSS ile 127 kişi istihdam edilecek

Başvuru Süreci Nasıl Olacak?

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak. Adayların, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ile giriş yapmaları ve gerekli belgeleri yüklemeleri gerekiyor.

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