Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak: KPSS ile 127 kişi istihdam edilecek

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

11 Nisan 2025 tarihinde başlayan başvurular 25 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. KPSS puan türü ve taban puanı ise pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Büro personel alımlarında 70 puan şartı aranırken, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli alımlarında 60 puan koşulu yer alıyor.