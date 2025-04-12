Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak: KPSS ile 127 kişi istihdam edilecek

Kadro ve Şehir Şehir Kontenjan Dağımı
🔹Büro Personeli: 55 (Ankara, Antalya, Muğla, Nevşehir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Erzincan, İstanbul, Kırşehir, Mersin, Ağrı, Aksaray, Aydın, Erzurum, Hatay, Uşak)
🔹Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 35 kişi (İzmir, Nevşehir, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Sinop, Ankara, İstanbul, Erzincan, Tunceli)
🔹Destek Personeli: 32 kişi (Antalya, Nevşehir, İzmir, Ankara, Muğla, Denizli, İstanbul, Erzincan)
🔹Şoför, İnşaat ve Sıhhi Tesisat Personeli: 5 kişi (Ankara)