Uygulama izinlerine dikkat: Telefonlarınız sizi takip ediyor olabilir

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 09:35 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 09:37 ahaber.com.tr - Özel Haber

Akıllı telefonlarda verilen uygulama izinleri büyük bir güvenlik riskine dönüştü. Telefonların kullanıcı alışkanlıklarını analiz ettiğini vurgulayan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Kamera ve mikrofon erişim izinleri sebebiyle 7/24 izleniyoruz, dinleniyoruz ve takip ediliyoruz" dedi.

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar farkında olmadan verdiğimiz uygulama izinleri nedeniyle adeta birer casusa dönüşüyor. Konuştuğumuz ürünlerin kısa süre sonra reklam olarak karşımıza çıkması uzmanlara göre tesadüf değil. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede kullanıcı verilerinin nasıl birer istihbarat materyaline dönüştüğünü detaylarıyla anlattı.

"HER AN TAKİP EDİLİYORUZ" Akıllı telefon kullanıcılarının sıkça dile getirdiği "dinleniyoruz" şüphesi uzmanlara göre gerçeklik payı taşıyor. Kamera, mikrofon ve konum gibi kritik erişim izinlerinin kontrolsüz şekilde verilmesi, dijital takibi kaçınılmaz hale getiriyor.

Bu duruma dikkat çeken Ali Murat Kırık, "Kamera ve mikrofon erişim izinleri sebebiyle 7/24 izleniyoruz, dinleniyoruz ve takip ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

Telefonların kullanıcı alışkanlıklarını analiz ettiğini vurgulayan Kırık, "Belli bir zaman sonra hareketleriniz analiz edilebiliyor, sosyal mühendislik saldırılarına kurban gidebiliyorsunuz" diyerek tehlikenin boyutuna işaret etti.