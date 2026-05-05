Uygulama izinlerine dikkat: Telefonlarınız sizi takip ediyor olabilir

ahaber.com.tr - Özel Haber

Akıllı telefonlarda verilen uygulama izinleri büyük bir güvenlik riskine dönüştü. Telefonların kullanıcı alışkanlıklarını analiz ettiğini vurgulayan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Kamera ve mikrofon erişim izinleri sebebiyle 7/24 izleniyoruz, dinleniyoruz ve takip ediliyoruz" dedi.

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar farkında olmadan verdiğimiz uygulama izinleri nedeniyle adeta birer casusa dönüşüyor. Konuştuğumuz ürünlerin kısa süre sonra reklam olarak karşımıza çıkması uzmanlara göre tesadüf değil. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede kullanıcı verilerinin nasıl birer istihbarat materyaline dönüştüğünü detaylarıyla anlattı.

"HER AN TAKİP EDİLİYORUZ"

Akıllı telefon kullanıcılarının sıkça dile getirdiği "dinleniyoruz" şüphesi uzmanlara göre gerçeklik payı taşıyor. Kamera, mikrofon ve konum gibi kritik erişim izinlerinin kontrolsüz şekilde verilmesi, dijital takibi kaçınılmaz hale getiriyor.

Bu duruma dikkat çeken Ali Murat Kırık, "Kamera ve mikrofon erişim izinleri sebebiyle 7/24 izleniyoruz, dinleniyoruz ve takip ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

Telefonların kullanıcı alışkanlıklarını analiz ettiğini vurgulayan Kırık, "Belli bir zaman sonra hareketleriniz analiz edilebiliyor, sosyal mühendislik saldırılarına kurban gidebiliyorsunuz" diyerek tehlikenin boyutuna işaret etti.

DİJİTAL ORTAM ARTIK BİR İSTİHBARAT SAHASI

Verilen izinlerin yalnızca reklam amacıyla kullanılmadığını belirten uzmanlar, bunun küresel bir istihbarat ağına dönüştüğünü ifade ediyor. Özellikle yabancı menşeli uygulamaların riskine dikkat çekiliyor.

Bu durumun üst düzey yöneticilerde bile endişe oluşturduğunu belirten Ali Murat Kırık, "Netanyahu bile telefonunun önüne bant takmıştı. Çünkü bu cihazlar aracılığıyla her şeyin kayıt altına alınabildiği biliniyor" dedi.

İstihbaratın artık dijital ortama kaydığını belirten Kırık, "Başta ABD ve İsrail olmak üzere dijital ortamdan istihbarat toplayarak ülkelere yönelik manipülatif içerikler ve algoritmalar aracılığıyla yönlendirmeler sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Kişisel verilerin korunması için bilinçli kullanımın önemine dikkat çeken Ali Murat Kırık, kullanıcıların uygulamalara verdiği izinleri sorgulaması gerektiğini söyledi. Kırık, "Yerli ve milli teknolojiyi ön plana çıkarmalıyız. Kullanmadığımız zamanlarda mikrofon ve kamera erişim izinlerini kapatmak son derece önemli" dedi.

Uygulamaların talep ettiği izinlerin mantık çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten uzman isim, "Bir navigasyon uygulaması neden rehberinize erişim izni istesin? Menşeini bilmediğiniz uygulamaları telefonunuza yüklemeyin" diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

