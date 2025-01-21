Ketojenik diyet nedir, kimler yapabilir? Uzman isim açıkladı

Sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmak isteyenlerin ilgisini çeken ketojenik diyet, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Karbonhidrat tüketimini neredeyse sıfıra indirip, yağ ve proteinden zengin bir beslenme modeli sunan bu diyet, yalnızca hızlı kilo verme amacıyla değil, aynı zamanda tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi sağlık sorunlarının yönetiminde de tercih ediliyor. Diyetisyen Asya Naz AL, ketojenik diyetin avantajlarını ve dikkat edilmesi gereken noktalarını ahaber.com.tr'ye özel paylaştı.