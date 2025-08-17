Viral Galeri Viral Tıkla Ünlü oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç düştü: Yaşam mücadelesi veriyor | Kaza anı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç düştü: Yaşam mücadelesi veriyor | Kaza anı ortaya çıktı

İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli fırtınada ünlü oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç düştü. Genç oyuncu ağacın altında kalmasıyla feci şekilde yaralanırken olayı gören çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmasıyla Yıldız hastaneye kaldırıldı. Başarılı oyuncu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına an bean yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 22:49
Ünlü oyuncu İbrahim Yıldız’ın üzerine ağaç düştü: Yaşam mücadelesi veriyor | Kaza anı ortaya çıktı

İstanbul'da günlerdir süren kuvvetli fırtına ve rüzgar birçok ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken Kartal ilçesinde ise ağaç devrilmesi kazaya neden oldu.

ÜNLÜ OYUNCU AĞACIN ALTINDA KALDI

Kartal'da 15 Ağustos Cuma günü Orta Mahalle Nur Sokak'ta kuvvetli rüzgarın etkili olmasıyla ağaçtan dal koptu ve yol üzerinde yürüyen ünlü oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine düştü.

Ünlü oyuncu İbrahim Yıldız’ın üzerine ağaç düştü: Yaşam mücadelesi veriyor | Kaza anı ortaya çıktı

GENÇ OYUNCU AĞIR YARALANDI

Fırtınanın yaşandığı anlarda edinilen bilgiye göre başarılı oyuncu yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak isterken devrilen ağaç parçasının altında kaldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan 27 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

Ünlü oyuncu İbrahim Yıldız’ın üzerine ağaç düştü: Yaşam mücadelesi veriyor | Kaza anı ortaya çıktı

AMELİYATA ALINDI

Genç oyuncu vücuduna aldığı darbenin ardından ameliyata alınırken operasyonun 15 saat sürdüğü öğrenildi.

Ünlü oyuncu İbrahim Yıldız’ın üzerine ağaç düştü: Yaşam mücadelesi veriyor | Kaza anı ortaya çıktı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu İbrahim Yıldız, ağacın altından çıkarılmasının ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yıldız, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yoğun bakıma alındığı hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Ünlü oyuncu İbrahim Yıldız’ın üzerine ağaç düştü: Yaşam mücadelesi veriyor | Kaza anı ortaya çıktı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İbrahim Yıldız'ın yaşadığı korkunç kazanın ardından olay anının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Fırtınanın etkisini sürdürdüğü o anlarda genç oyuncunun yere düştüğü ve çevredekiler hızla yardıma koştuğu görüldü.

SON DAKİKA