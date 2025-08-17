Ünlü oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç düştü: Yaşam mücadelesi veriyor | Kaza anı ortaya çıktı
İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli fırtınada ünlü oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç düştü. Genç oyuncu ağacın altında kalmasıyla feci şekilde yaralanırken olayı gören çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmasıyla Yıldız hastaneye kaldırıldı. Başarılı oyuncu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına an bean yansıdı.
Giriş Tarihi: 17.08.2025 22:49