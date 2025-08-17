Ünlü oyuncu İbrahim Yıldız’ın üzerine ağaç düştü: Yaşam mücadelesi veriyor | Kaza anı ortaya çıktı

İstanbul'da günlerdir süren kuvvetli fırtına ve rüzgar birçok ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken Kartal ilçesinde ise ağaç devrilmesi kazaya neden oldu.

ÜNLÜ OYUNCU AĞACIN ALTINDA KALDI

Kartal'da 15 Ağustos Cuma günü Orta Mahalle Nur Sokak'ta kuvvetli rüzgarın etkili olmasıyla ağaçtan dal koptu ve yol üzerinde yürüyen ünlü oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine düştü.