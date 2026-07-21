TYT şampiyonu Miraç Koşar hayalindeki mesleği açıkladı
TYT oturumunda bütün soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan Şanlıurfa Fen Lisesi mezunu Miraç Koşar, başarısının sırrını ve geleceğe dair hedeflerini anlattı. "12 yıl boyunca düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Son bir sene vites artırdım. Tüm hayatım bir noktadan sonra sınav oldu" diyen genç şampiyon, çocuk doktoru olmak istediğini söyledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye genelinde büyük bir coşku yaşanırken, Şanlıurfa Fen Lisesi mezunu Miraç Koşar, TYT oturumunda bütün soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.
12 yıllık disiplinli eğitim hayatını zirveyle taçlandıran genç şampiyon, başarısının sırrını ve geleceğe dair hedeflerini A Haber canlı yayınında paylaştı.
12 YILLIK EMEĞİN ZİRVE YOLCULUĞU
Elde ettiği başarının kendisi için çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Miraç Koşar, "Gerçekten çok önemli bir başarı oldu benim için. Sonuç olarak 12 senenin emeği ve bu sınavda yapmam gerektiğini biliyordum. Son bir sene tamamen buna odaklanıp çalıştım" ifadelerini kullandı.
Bu sürecin kendisi için mükemmel bir başlangıç olduğunu dile getiren Koşar, "Gerçekten çok güzel bir his. Benim adıma mükemmel bir sabah, çok mutluyum" sözleriyle duygularını aktardı.
"HAYATIMIN MERKEZİNE SINAVI KOYDUM"
Başarıya giden yolda çalışma temposunu her geçen gün artırdığını vurgulayan Koşar, "12 yıl boyunca düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Son bir sene vites artırdım. Tüm hayatım bir noktadan sonra sınav oldu. Sabah sınav için kalkıyordum, akşam ertesi gün ders çalışacağım diye uyuyordum" dedi.
Sürecin zorluğuna rağmen elde edilen sonucun her şeye değdiğini belirten Koşar, "Zor bir süreç miydi? Evet, zor bir süreçti. Ama zorluk olmadan iyi bir şeye ulaşmak pek mümkün gözükmüyor. Zorlandım ama kesinlikle değdi" şeklinde konuştu.
BAŞARININ ARKASINDAKİ GİZLİ KAHRAMANLAR
Bireysel çabanın yanı sıra çevresinden aldığı desteğin de kritik öneme sahip olduğunu hatırlatan şampiyon Miraç Koşar, "Özveri birinci plandaysa, ikinci planda teknik destek ve çevreden aldığınız destek yer alıyor. Bu konuda ailem ve rehber öğretmenim çok destek oldu. Bu sadece benim başarım değil, ailemin, rehber öğretmenimin ve tüm öğretmenlerimin başarısıdır" diyerek kendisine destek olanlara teşekkürlerini sundu.
GELECEĞİN KAHRAMAN DOKTORU OLACAK
Hedeflerini de net bir şekilde belirleyen TYT Türkiye Birincisi Miraç Koşar, "Yola çıkarken net bir hedefim yoktu ama şu an tıp okumak istiyorum. Çocuk doktoru olmak istiyorum" dedi.