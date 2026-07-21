12 YILLIK EMEĞİN ZİRVE YOLCULUĞU

Elde ettiği başarının kendisi için çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Miraç Koşar, "Gerçekten çok önemli bir başarı oldu benim için. Sonuç olarak 12 senenin emeği ve bu sınavda yapmam gerektiğini biliyordum. Son bir sene tamamen buna odaklanıp çalıştım" ifadelerini kullandı.

Bu sürecin kendisi için mükemmel bir başlangıç olduğunu dile getiren Koşar, "Gerçekten çok güzel bir his. Benim adıma mükemmel bir sabah, çok mutluyum" sözleriyle duygularını aktardı.