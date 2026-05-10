CANLI YAYIN

Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, nefes kesen mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen tarihi bir geri dönüşe imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta rakibini 4-2 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Son düdüğün ardından Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar başladı. Meşalelerin yandığı, marşların gece boyunca yankılandığı şampiyonluk kutlamaları A Haber ekranlarına anbean yansıdı.

Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tarihi zaferin ardından yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri ekranlara yansıdı.

CİMBOM'UN ŞAMPİYONLUK GECESİNDE TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU
Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni 2

İSTANBUL'DA KUTLAMANIN MERKEZİ TAKSİM

Yüz binlerce sarı-kırmızılı taraftarın sokaklara akın ettiği kutlamalarda, Taksim'de ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen taraftarlar, metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu.

Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni 3

A HABER TAKSİM'DE

Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu sonrası İstanbul'un kalbi Taksim'de sarı-kırmızı coşku gece boyunca sürdü. Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından binlerce taraftar İstiklal Caddesi'ne akın ederken, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar sabaha kadar devam etti. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgedeki yoğun kalabalığı ve kutlamaların atmosferini canlı yayında aktardı.

TAKSİM SARI-KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ!

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU MEYDANLARDA

Galatasaray taraftarları, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Sarı-kırmızı bayraklarla meydanları dolduran taraftarlar marşlar söyleyip sloganlar atarken, meşaleler ve havai fişek gösterileri geceye damga vurdu. Kutlamaların merkezi haline gelen İstiklal Caddesi'nde uzun süre yoğunluk yaşandı.

Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni 4

ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOLLER

Antalyaspor karşısında oynanan kritik mücadelede Galatasaray geri dönüşe imza attı. İlk olarak Mario Lemina'nın golüyle eşitliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin yeniden öne geçmesine rağmen yıldız futbolcu Victor Osimhen'in attığı iki golle üstünlüğü ele geçirdi. Mücadelenin skorunu belirleyen isim ise Mauro Icardi'nin asistinde Kaan Ayhan oldu. Bu sonuçla Galatasaray üst üste dördüncü kez şampiyon olarak tarihi başarısını sürdürdü.

Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni 5

ANKARA'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte başkent Ankara'da vatandaşlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı. Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni 6

ADANA'DA ŞAMPİYONLUK ŞÖLENİ

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için meydanlara akın eden binlerce taraftar, ellerindeki sarı-kırmızı bayraklarla sokakları adeta festival alanına çevirdi. Marşların hep bir ağızdan söylendiği kutlamalarda meşaleler yakıldı, kentin dört bir yanında renkli ve coşkulu görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni 7

GAZİANTEP'TE YÜZBİNLER SOKAKTA

Gaziantep'te Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması için meydanlara akın etti. Sarı-kırmızılı bayraklarla konvoy oluşturan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı.Üniversite meydanında buluşan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni 8

EDİRNE

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Edirne'de coşkuyla kutladı.

Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni 9

UŞAK

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Uşak'ta sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

2025-2026 sezonu Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala üst üste 4'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, toplamda da 26. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaştığı mücadele öncesinde Uşak'ta birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ve Atapark Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan taraftar grubu, Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'na kadar meşaleler, bayraklar ve flamalar eşliğinde yürüdü. Taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçlarına binen Uşaklı Galatasaray taraftarları ise bayraklar açıp korna çalarak şampiyonluk coşkusuna eşlik etti.
Öte yandan polis ekipleri, kutlamalar sırasında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni 10

A HABER DENİZLİ'DE

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Denizli'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara çıktı. Kutlamaların merkezi Delikliçınar Meydanı olurken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar meydanı doldurdu. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, gece boyunca süren coşkuyu meydandan aktardı.

DENİZLİ'DE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU!

DELİKLİÇINAR MEYDANI'NDA BÜYÜK COŞKU

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Galatasaray taraftarları Denizli'de Delikliçınar Meydanı'na akın etti. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla meydanı dolduran taraftarlar, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Gece ilerleyen saatlerde kalabalık azalmaya başlasa da yüzlerce taraftar kutlamalarını sürdürdü.

DENİZLİ SOKAKLARINDA ŞAMPİYONLUK TURU

Kutlamalar yalnızca meydanla sınırlı kalmadı. Denizli'nin birçok cadde ve sokağında araç konvoyları oluştu. Taraftarlar araçlarından bayrak sallayarak şehir turu atarken, korna sesleri ve marşlar gece boyunca kent genelinde yankılandı. Şehrin dört bir yanında sarı-kırmızı renkler hâkim oldu.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin