Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, nefes kesen mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen tarihi bir geri dönüşe imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta rakibini 4-2 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Son düdüğün ardından Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar başladı. Meşalelerin yandığı, marşların gece boyunca yankılandığı şampiyonluk kutlamaları A Haber ekranlarına anbean yansıdı.
İSTANBUL'DA KUTLAMANIN MERKEZİ TAKSİM
Yüz binlerce sarı-kırmızılı taraftarın sokaklara akın ettiği kutlamalarda, Taksim'de ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen taraftarlar, metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu.
A HABER TAKSİM'DE
Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu sonrası İstanbul'un kalbi Taksim'de sarı-kırmızı coşku gece boyunca sürdü. Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından binlerce taraftar İstiklal Caddesi'ne akın ederken, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar sabaha kadar devam etti. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgedeki yoğun kalabalığı ve kutlamaların atmosferini canlı yayında aktardı.
ŞAMPİYONLUK COŞKUSU MEYDANLARDA
Galatasaray taraftarları, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Sarı-kırmızı bayraklarla meydanları dolduran taraftarlar marşlar söyleyip sloganlar atarken, meşaleler ve havai fişek gösterileri geceye damga vurdu. Kutlamaların merkezi haline gelen İstiklal Caddesi'nde uzun süre yoğunluk yaşandı.
ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOLLER
Antalyaspor karşısında oynanan kritik mücadelede Galatasaray geri dönüşe imza attı. İlk olarak Mario Lemina'nın golüyle eşitliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin yeniden öne geçmesine rağmen yıldız futbolcu Victor Osimhen'in attığı iki golle üstünlüğü ele geçirdi. Mücadelenin skorunu belirleyen isim ise Mauro Icardi'nin asistinde Kaan Ayhan oldu. Bu sonuçla Galatasaray üst üste dördüncü kez şampiyon olarak tarihi başarısını sürdürdü.
ANKARA'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte başkent Ankara'da vatandaşlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı. Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.