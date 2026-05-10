Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni

ADANA'DA ŞAMPİYONLUK ŞÖLENİ Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için meydanlara akın eden binlerce taraftar, ellerindeki sarı-kırmızı bayraklarla sokakları adeta festival alanına çevirdi. Marşların hep bir ağızdan söylendiği kutlamalarda meşaleler yakıldı, kentin dört bir yanında renkli ve coşkulu görüntüler ortaya çıktı.

GAZİANTEP'TE YÜZBİNLER SOKAKTA Gaziantep'te Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması için meydanlara akın etti. Sarı-kırmızılı bayraklarla konvoy oluşturan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı.Üniversite meydanında buluşan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

EDİRNE Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Edirne'de coşkuyla kutladı.

UŞAK Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Uşak'ta sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.



2025-2026 sezonu Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala üst üste 4'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, toplamda da 26. şampiyonluğuna ulaştı.



Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaştığı mücadele öncesinde Uşak'ta birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ve Atapark Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.



Ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan taraftar grubu, Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'na kadar meşaleler, bayraklar ve flamalar eşliğinde yürüdü. Taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.



Araçlarına binen Uşaklı Galatasaray taraftarları ise bayraklar açıp korna çalarak şampiyonluk coşkusuna eşlik etti.

Öte yandan polis ekipleri, kutlamalar sırasında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

A HABER DENİZLİ'DE Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Denizli'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara çıktı. Kutlamaların merkezi Delikliçınar Meydanı olurken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar meydanı doldurdu. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, gece boyunca süren coşkuyu meydandan aktardı. DENİZLİ'DE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU! DELİKLİÇINAR MEYDANI'NDA BÜYÜK COŞKU Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Galatasaray taraftarları Denizli'de Delikliçınar Meydanı'na akın etti. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla meydanı dolduran taraftarlar, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Gece ilerleyen saatlerde kalabalık azalmaya başlasa da yüzlerce taraftar kutlamalarını sürdürdü. DENİZLİ SOKAKLARINDA ŞAMPİYONLUK TURU Kutlamalar yalnızca meydanla sınırlı kalmadı. Denizli'nin birçok cadde ve sokağında araç konvoyları oluştu. Taraftarlar araçlarından bayrak sallayarak şehir turu atarken, korna sesleri ve marşlar gece boyunca kent genelinde yankılandı. Şehrin dört bir yanında sarı-kırmızı renkler hâkim oldu.