Türkiye sağanağa teslim! Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il kritik tahmin

Türkiye genelinde haftalardır etkili olan sağanak yağışlar hayatı zorlaştırmaya devam ederken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek önemli uyarılarda bulundu. Karadeniz ve İç Anadolu'da sel riski sürerken, Kurban Bayramı öncesi hava durumu netleşmeye başladı. İstanbul'da bugün öğleden sonra yağış beklenirken, bayramın ikinci günü yeniden sağanak görülecek.

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında çok kritik açıklamalarda bulundu. TÜRKİYE SAĞANAK ALARMINDA: BAYRAMDA YAĞIŞ SÜRECEK Mİ? Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sel riskinin sürdüğüne dikkat çeken Tek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları bekleyen hava koşullarını ve bölgelerdeki son durumu detaylarıyla paylaştı.

İstanbul'da sisli başlayan sabahın ardından öğleden sonrası için şiddetli yağış uyarısı yapılırken, uzmanlar özellikle ulaşımda aksamalara karşı sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı

TOKAT VE AMASYA İÇİN SEL ALARMI: KRİTİK EŞİK AŞILDI MI? Yurdun dört bir yanından sel haberleri gelmeye devam ederken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Ülkede uzun zamandır, geçtiğimiz haftalardan bu yana devam eden yağışlar var. Sel haberleri geliyor; özellikle Hatay'da, hatta Karadeniz'de Tokat ve Amasya civarında kuvvetli yağışlar var. Buradaki yağışlar zaman zaman etkisini artırdı ve su baskınları oluştu." ifadelerini kullandı.

Özellikle barajlardaki doluluk oranına ve nehir debilerine dikkat çeken Tek, "Şu anda Tokat civarında riskler var. Almus Barajı'nda riskler vardı, oradan sular salındı. Her ne kadar önünde iki tane sibop niteliğinde baraj olsa da Kızılırmak Nehri'nde debiler oldukça yükselmiş vaziyette." sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.