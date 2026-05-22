Türkiye sağanağa teslim! Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il kritik tahmin

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Türkiye genelinde haftalardır etkili olan sağanak yağışlar hayatı zorlaştırmaya devam ederken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek önemli uyarılarda bulundu. Karadeniz ve İç Anadolu'da sel riski sürerken, Kurban Bayramı öncesi hava durumu netleşmeye başladı. İstanbul'da bugün öğleden sonra yağış beklenirken, bayramın ikinci günü yeniden sağanak görülecek.

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında çok kritik açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE SAĞANAK ALARMINDA: BAYRAMDA YAĞIŞ SÜRECEK Mİ?

Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sel riskinin sürdüğüne dikkat çeken Tek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları bekleyen hava koşullarını ve bölgelerdeki son durumu detaylarıyla paylaştı.

İstanbul'da sisli başlayan sabahın ardından öğleden sonrası için şiddetli yağış uyarısı yapılırken, uzmanlar özellikle ulaşımda aksamalara karşı sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı

TOKAT VE AMASYA İÇİN SEL ALARMI: KRİTİK EŞİK AŞILDI MI?

Yurdun dört bir yanından sel haberleri gelmeye devam ederken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Ülkede uzun zamandır, geçtiğimiz haftalardan bu yana devam eden yağışlar var. Sel haberleri geliyor; özellikle Hatay'da, hatta Karadeniz'de Tokat ve Amasya civarında kuvvetli yağışlar var. Buradaki yağışlar zaman zaman etkisini artırdı ve su baskınları oluştu." ifadelerini kullandı.

Özellikle barajlardaki doluluk oranına ve nehir debilerine dikkat çeken Tek, "Şu anda Tokat civarında riskler var. Almus Barajı'nda riskler vardı, oradan sular salındı. Her ne kadar önünde iki tane sibop niteliğinde baraj olsa da Kızılırmak Nehri'nde debiler oldukça yükselmiş vaziyette." sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

AVRUPA YANIYOR, TÜRKİYE SERİN: ATMOSFERİK MAKİNE NASIL ÇALIŞIYOR?

Türkiye 17-18 dereceleri görürken Avrupa'da sıcaklıkların 30 dereceye çıkmasını değerlendiren Adil Tek, "Bunun aslında atmosferik bir mekanizması var. Avrupa ve Rusya üzerinde bulunan yüksek basınçların dönüş şekli, kuzeyden serin havayı bize indiriyor. Bu nedenle bizim bölgemiz son haftalarda yağış alıyor. Atmosfer aslında çok parametresi olan büyük bir makine. Avrupa sıcak olduğu zaman Türkiye soğuk oluyor, orada bir denge var." açıklamasında bulundu.

Küresel ısınma tartışmalarına da değinen uzman, dünyanın bir tarafı çok ısındığında dengelenmesi için diğer yerlerin soğuması gerektiğini belirterek, Haziran ayının mevsim normallerinin altında ve serin geçeceğini dile getirdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR VE BÖLGELERDE SON DURUM: YAĞIŞLAR SÜRECEK Mİ?

Yurt genelindeki hava sıcaklıkları ve yağış durumunu bölge bölge aktaran Adil Tek, "İstanbul'da sabah saatlerinde yağış vardı, şu saatlerde de o yağış devam ediyor. Bugün yurt genelinde bir yağış göreceğiz. İstanbul'da öğleden sonraki saatlerde yağış etkisini biraz daha kaybetmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Bölge bazlı sıcaklık verilerini de paylaşan Tek; İstanbul'un 21, İzmir'in 26, Ankara'nın ise 20-25 derece bandında seyredeceğini belirterek, Marmara'nın kuzeyi ve Ege'nin iç kesimlerinde "Kırkikindi Yağışları" olarak bilinen sağanakların etkili olacağını sözlerine ekledi.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? TATİLCİLER DİKKAT!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bayram tahmini hakkında konuşan Adil Tek, "İstanbul için bayramın birinci günü yağış yok. Bayramın birinci günü akşam saatlerine doğru yağış başlayacak gözüküyor ve bayramın ikinci günü olan Perşembe günü İstanbul'da yine yağış geçişlerini görüyor olacağız." dedi.

Bayramın ilk günü için Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuna yağış uyarısı yapan Tek, yola çıkacak sürücülere de seslenerek, "Kurban Bayramı'nda büyük bir seyahat hareketi başlayacak. Trafik kazalarını önlemek için sürücülerimizin tedbirli olması kritik öneme sahip." sözleriyle uyarılarda bulundu.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre illerimizdeki beklenen sıcaklıklar ise şöyle; İstanbul 21, Edirne 24, Bursa 23, İzmir 26, Denizli 23, Afyonkarahisar 18, Kars 16, Elazığ 22 ve Hakkari 19 derece.

Uzmanlar, yağışların Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz'in iç bölgelerinde yer yer kuvvetli olacağını belirterek ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı "teyakkuza geçilmeli" mesajı verdi.

