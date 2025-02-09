Viral Galeri Viral Tıkla Türkiye kara listede! Dünyada en fazla sigara kullanan 10 ülkeden biriyiz

Türkiye kara listede! Dünyada en fazla sigara kullanan 10 ülkeden biriyiz

Uzmanlar, Türkiye'nin dünyanın en fazla sigara kullanan 10 ülkesi arasında yer almasını ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriyor. Sigara kullanımının, özellikle genç yaşlarda artan bağımlılık oranlarıyla birlikte daha da yaygınlaştığına dikkat çeken sağlık otoriteleri, bu durumun uzun vadede çok daha büyük sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Çocukluk çağındaki sigara kullanımı, sadece bireysel sağlık üzerinde değil, toplumun genel sağlığı üzerinde de büyük tehditler oluşturuyor. Bu bağlamda, sigara bağımlılığının önlenmesi ve genç yaşlarda başlayan sigara içmenin engellenmesi için daha etkin politika ve stratejilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:57
Türkiye kara listede! Dünyada en fazla sigara kullanan 10 ülkeden biriyiz

Uzmanlar Türkiye'nin dünyanın en fazla sigara kullanan 10 ülkesi arasında yer almasını ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriyor. Uzmanlar, özellikle çocukluk çağındaki artan sigara bağımlılığının gelecekte çok daha büyük problemlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye kara listede! Dünyada en fazla sigara kullanan 10 ülkeden biriyiz

Türkiye'de sigara kullanımının hızla artması ve buna bağlı hastalıkların kamu sağlığını tehdit eder boyuta gelmesi, uzmanları endişelendirmeye devam ediyor. Prof. Dr. Mehmet Bayram, sigara dumanının akciğerlere solunum yoluyla girip kan dolaşımıyla vücudun hemen her yerine yayıldığını, başta kanser ve KOAH olmak üzere pek çok hastalığa neden olduğunu belirterek tehlikeye dikkat çekiyor.

Türkiye kara listede! Dünyada en fazla sigara kullanan 10 ülkeden biriyiz

Sigara kullanım yaşının 12-13 gibi kritik bir döneme kadar düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Bayram, İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara satış yasağı gibi radikal önlemlerin gündeme geldiğini hatırlatıyor. Nargilenin ve elektronik sigaranın da en az normal sigara kadar zararlı olduğunu vurgulayan uzmanlar, toplumun bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle nikotinin oluşturduğu fizyolojik ve psikolojik bağımlılıkla mücadelenin uzun soluklu bir çaba gerektirdiğine işaret eden hekimler, çocukları ve gençleri sigaradan uzak tutmanın ulusal bir öncelik haline gelmesinin altını çiziyor.

Türkiye kara listede! Dünyada en fazla sigara kullanan 10 ülkeden biriyiz

"SİGARA İNSANLARIN AKLINA GELMEYEN PEK ÇOK HASTALIĞA DA YOL AÇIYOR"

Sigaranın sadece akciğerlere değil vücudun bütün organlarına zarar verdiğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Bayram, "Sigara akciğerlere solunum yoluyla girerek, kan dolaşımı aracılığıyla vücudun diğer bölgelerine de ulaşıyor. Dolayısıyla ilk hedefi akciğer oluyor. Akciğerde yüzden fazla hastalığa neden olabiliyor. Bunların başında kanser, KOAH ve kronik bronşit gibi hastalıklar geliyor. Elbette diğer organları da konuşmamız gerekiyor. Sigara, vücudun hemen hemen her organına ulaşabiliyor ve böylece insanların aklına gelmeyen pek çok hastalığın gelişmesine yol açabiliyor. Mesane kanseri, böbrek kanseri, bağırsak kanseri, kalp-damar hastalıkları. Bunların da en büyük nedeni sigara. Dolayısıyla sigaranın akciğerlere veya vücuda verdiği zararlar artık çok iyi bilinen bir konu" diye konuştu.

Türkiye kara listede! Dünyada en fazla sigara kullanan 10 ülkeden biriyiz

"SİGARAYLA MÜCADELEDE EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR OLMALI"
Henüz gelişimini tamamlamayan çocuklarda sigara içmenin ciddi kalıcı sorunlar ortaya çıkardığını belirten Bayram, "Burada farklı konulara da değinebiliriz: Toplumdaki sigara kaynaklı zararların yükü nedir. Ülkemizdeki sigara içme oranı nedir. Bu konularda maalesef karnemiz zayıf. Türkiye, dünyada en çok sigara tüketilen 10 ülkeden biri. Sigara şirketleri için ciddi bir pazar konumundayız. Bu konuda geçmişte önemli adımlar atıldı; Türkiye'de oldukça iyi ve olumlu gelişmeler kaydedildi. Ancak son yıllarda sigarayla mücadelede bir yavaşlama hissediliyor. Bu nedenle Türkiye'nin yeniden kararlı bir biçimde mücadeleye dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Sigarayla mücadelede en büyük önceliğimiz çocuklar olmalı. Maalesef sigaraya başlama yaşı 12-13'e kadar düştü ve bu yaşlarda, henüz vücut ve özellikle akciğerler ile diğer organlar tam gelişimini tamamlamadığı için sigara tüm vücuda hasar veriyor; ileride daha erken yaşta ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Örneğin, son dönemde bazı ülkelerde önemli adımlar atıldı. İngiltere'de 2009 yılından sonra doğmuş çocuklara hayatları boyunca sigara satış yasağı getirilmesi planlanıyor. Yani bu yıldan sonra doğanlara hiçbir şekilde sigara satılmaması öngörülüyor. Benzer bir uygulama ülkemizde de hayata geçirilebilir" ifadelerini kullandı.

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