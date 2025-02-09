Türkiye kara listede! Dünyada en fazla sigara kullanan 10 ülkeden biriyiz

Uzmanlar, Türkiye'nin dünyanın en fazla sigara kullanan 10 ülkesi arasında yer almasını ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriyor. Sigara kullanımının, özellikle genç yaşlarda artan bağımlılık oranlarıyla birlikte daha da yaygınlaştığına dikkat çeken sağlık otoriteleri, bu durumun uzun vadede çok daha büyük sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Çocukluk çağındaki sigara kullanımı, sadece bireysel sağlık üzerinde değil, toplumun genel sağlığı üzerinde de büyük tehditler oluşturuyor. Bu bağlamda, sigara bağımlılığının önlenmesi ve genç yaşlarda başlayan sigara içmenin engellenmesi için daha etkin politika ve stratejilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. İşte detaylar...