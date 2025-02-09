ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Özel Güvenlik 113. Dönem sınav kılavuzunu yayımladı. Kılavuzla birlikte sınav tarihi ve saati de netlik kazandı. Özel güvenlik görevlisi olmayı hedefleyen binlerce aday, EGM'nin düzenleyeceği sınava katılacak. Çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan sınavda, adayların performansı 100 puan üzerinden değerlendirilecek. İşte sınav tarihine ve saatine dair detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 08:53