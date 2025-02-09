Viral Galeri Viral Tıkla ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Özel Güvenlik 113. Dönem sınav kılavuzunu yayımladı. Kılavuzla birlikte sınav tarihi ve saati de netlik kazandı. Özel güvenlik görevlisi olmayı hedefleyen binlerce aday, EGM'nin düzenleyeceği sınava katılacak. Çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan sınavda, adayların performansı 100 puan üzerinden değerlendirilecek. İşte sınav tarihine ve saatine dair detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 08:53
ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Özel Güvenlik 113. Dönem Temel Eğitim ve 89. Dönem Yenileme Eğitimi sınavına ilişkin takvimi duyurdu. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katılacağı sınavın tarihi ve saati haberimizde...

ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

Özel Güvenlik Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

EGM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 113. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 89. Dönem Yenileme Eğitimi sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylar, belirlenen sınav merkezlerinde çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınava tabi tutulacak.

ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

Sınav Kaç Soru ve Kaç Dakika Sürecek?

Özel güvenlik sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Değerlendirme, her bir sorunun bir puan olarak hesaplanmasıyla 100 puan üzerinden yapılacak.

Silahlı sınava giren adaylar: 100 genel bilgi sorusu + 25 silah bilgisi sorusu yanıtlayacak. Toplam sınav süresi 150 dakika.

Silahsız sınava giren adaylar: 100 genel bilgi sorusu yanıtlayacak. Toplam sınav süresi 120 dakika.

Silah farkı sınavına giren adaylar: Sadece 25 silah bilgisi sorusu yanıtlayacak. Toplam sınav süresi 30 dakika.

Herhangi bir ek süre verilmeyecek. Ayrıca, sınavın ilk 30 dakikası ve son 20 dakikası içinde adayların sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecek.

ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

Sınav Kuralları ve Oturma Düzeni

Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken bazı kurallar bulunuyor. Aynı soru grubuna sahip olan adayların arka arkaya veya yan yana oturmalarına izin verilmeyecek. Sınav sırasında kopya çekme girişiminde bulunan ya da kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacak.

ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltilecek. Bu sınavın değerlendirmesi, her bir sorunun iki puan üzerinden hesaplanmasıyla 50 puan üzerinden yapılacak.

SON DAKİKA