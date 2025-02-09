ÖGG 113. Dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 EGM özel güvenlik sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

Sınav Kaç Soru ve Kaç Dakika Sürecek?

Özel güvenlik sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Değerlendirme, her bir sorunun bir puan olarak hesaplanmasıyla 100 puan üzerinden yapılacak.

Silahlı sınava giren adaylar: 100 genel bilgi sorusu + 25 silah bilgisi sorusu yanıtlayacak. Toplam sınav süresi 150 dakika.

Silahsız sınava giren adaylar: 100 genel bilgi sorusu yanıtlayacak. Toplam sınav süresi 120 dakika.

Silah farkı sınavına giren adaylar: Sadece 25 silah bilgisi sorusu yanıtlayacak. Toplam sınav süresi 30 dakika.

Herhangi bir ek süre verilmeyecek. Ayrıca, sınavın ilk 30 dakikası ve son 20 dakikası içinde adayların sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecek.