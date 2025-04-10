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Türk Telekom 2025 yılı güncel personel alım ilanları: İşte başvuru şartları

Nisan ayı itibariyle güncel personel alımı ilanları araştırılıyor. Kamu ve özel sektörde birçok iş fırsatları yer alıyor. Türk Telekom, 2025 yılı itibarıyla farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Peki hangi kadrolara alım yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte personel alımlarıyla ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:48
Türk Telekom 2025 yılı güncel personel alım ilanları: İşte başvuru şartları

Türkiye'nin iletişim ve teknoloji şirketlerinden biri olan Türk Telekom, 2025 yılı personel alım sürecini başlattı. Farklı yetkinliklerde ve uzmanlık alanlarında açık pozisyonlar için ilan yayınlayan şirket, alanında deneyimli personel alımı yapacağını açıkladı. Türk Telekom'un yayınladığı güncel ilanlar arasında mühendislikten teknik desteğe, satın almadan veri analitiğine kadar birçok ilan yer alıyor. İşte güncel personel alım ilanları…

Türk Telekom 2025 yılı güncel personel alım ilanları: İşte başvuru şartları

Türk Telekom Güncel Personel Alım İlanları


🔹Sabit & TV Fiyatlandırma Uzmanı

🔸Haberleşme Teknikeri

🔹Radyo Kontrol Sistemleri Uzmanı

🔸Veri Merkezi Network Uzmanı/Kıdemli Uzmanı

🔹Sustainability Assistant Specialist / Specialist

🔸BT Kullanıcı Çözümleri & Destek Operasyonları Kıdemli Uzmanı

🔹Sistem Entegrasyon Kıdemli Uzmanı

🔸Veri Merkezi Tesis Planlama Kıdemli Uzmanı

🔹İş Zekası Çözümleri Uzmanı/ Kd. Uzmanı

🔸BT Altyapı Satın Alma Uzmanı

🔹Network Sistemleri Satın Alma Uzmanı

Türk Telekom 2025 yılı güncel personel alım ilanları: İşte başvuru şartları

Başvuru Şartları Neler?


Her pozisyonun kendine özel teknik şartları bulunuyor. Pozisyona özel başvuru şartları için adayların ilan detaylarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Genel başvuru şartlarında ise adaylarda şu nitelikler aranıyor:

📍İlgili lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak,

📍Pozisyona göre minimum 2 ila 5 yıl arası deneyim sahibi olmak,

📍Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

📍MS Office programlarına ve ilgili teknik araçlara hakim olmak,

📍Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Türk Telekom 2025 yılı güncel personel alım ilanları: İşte başvuru şartları

Başvurular Nasıl Yapılır?


Başvurular kariyer platformu LinkedIn üzerinde yer alıyor. Adaylar ilgili ilana giderek başvuru şartlarını inceleyebilir, pozisyona başvuruda bulunabilir.

Güncel personel alımlarını için: https://www.linkedin.com/company/turktelekom/jobs/

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