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Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans

Kamuya düşük KPSS puanıyla memur alımları devam ediyor. Nisan ayında birçok kamu kurumu, 50 ve üzeri puanla personel alımı yapacağını duyurdu. Belediyelerden üniversitelere kadar farklı pozisyonlarda istihdam fırsatları sunuluyor. Peki hangi kurumda personel alımları yapılacak? İşte lise, ön lisans ve lisans mezunları için açılan kadrolar ve başvuru detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:46
Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans

2025 Nisan ayında kamuya personel alımları hız kazandı. KPSS'den 50, 55, 60 ve 65 puan alan adaylar kamu memur alımlarını araştırıyor. Belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve sağlık kuruluşları, farklı kadrolarda memur ve personel alımı yapacaklarını duyurdu. Peki başvuru şartları neler? İşte Nisan ayı kamu memur alımlarına dair merak edilenler...

Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans

Hangi Kurumlar Alım Yapıyor?


İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel ilanlara göre, 50, 55, 60 ya da 65 puan ile kamuya personel alımı yapan kurumlar aşağıda yer alıyor. Her kurumun alım şartları, kontenjanları ve son başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilanın detaylarını dikkatlice incelemesi gerekiyor. Alım yapan kurumlar ve son başvuru tarihleri ise şu şekilde:

Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans

İstanbul Adalar Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025

Muğla Milas Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025

Erzincan Otlukbeli Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025

Ordu Akkuş Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025

Muğla Dalaman Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 16.04.2025

Giresun Eynesil Belediyesi Memur Alım İlanı 17.04.2025

Gümüşhane İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 11.04.2025

Kastamonu Şenpazar Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025

Şırnak Şenoba Belediyesi Memur Alım İlanı 17.04.2025

Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 02.05.2025

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım ilanı 18.04.2025

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Zabıta Memuru ve Memur Alım İlanı 18.04.2025

Niğde Bor Belediyesi Memur Alım İlanı 09.05.2025

Trabzon Sürmene Belediyesi Memur Alım İlanı 02.05.2025

Çanakkale Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 09.05.2025

Konya Cihanbeyli Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 07.05.2025

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.05.2025

Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 09.05.2025

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Eri ve Memur Alım İlanı 16.05.2025

Bingöl Adaklı Belediyesi Memur Alım İlanı 23.05.2025

Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans

İstihdam Edilecek Kadrolar


Memur

Mühendis

Şehir Plancısı

Veteriner Hekim

Zabıta Memuru

İtfaiye Eri

Tekniker

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmesi

Şoför

Eğitmen

Mimar

Şehir Bölge Plancısı

Tahsildar

Bilgisayar İşletmeni

Hemşire

Veteriner Hekim

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