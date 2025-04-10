Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans

Hangi Kurumlar Alım Yapıyor?



İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel ilanlara göre, 50, 55, 60 ya da 65 puan ile kamuya personel alımı yapan kurumlar aşağıda yer alıyor. Her kurumun alım şartları, kontenjanları ve son başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilanın detaylarını dikkatlice incelemesi gerekiyor. Alım yapan kurumlar ve son başvuru tarihleri ise şu şekilde: