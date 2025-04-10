Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans
Kamuya düşük KPSS puanıyla memur alımları devam ediyor. Nisan ayında birçok kamu kurumu, 50 ve üzeri puanla personel alımı yapacağını duyurdu. Belediyelerden üniversitelere kadar farklı pozisyonlarda istihdam fırsatları sunuluyor. Peki hangi kurumda personel alımları yapılacak? İşte lise, ön lisans ve lisans mezunları için açılan kadrolar ve başvuru detayları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:46