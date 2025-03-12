Türk futbolun yabancı hakem tartışması! Sert sözler: TFF’nin kararı şaibelidir
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray – Fenerbahçe maçıyla birlikte 55 yılın ardından yabancı hakem ilk kez görev aldı. 0-0 biten dev derbinin ardından birçok takım kendi maçlarına yabancı hakem talep etti. Beşiktaş, TFF'ye resmi başvuru yaptıklarını açıklarken, federasyondan herhangi bir cevap gelmedi. Usta spor yazarları konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, TFF'yi de eleştirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:25