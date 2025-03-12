Viral Galeri Viral Tıkla Türk futbolun yabancı hakem tartışması! Sert sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

Türk futbolun yabancı hakem tartışması! Sert sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray – Fenerbahçe maçıyla birlikte 55 yılın ardından yabancı hakem ilk kez görev aldı. 0-0 biten dev derbinin ardından birçok takım kendi maçlarına yabancı hakem talep etti. Beşiktaş, TFF'ye resmi başvuru yaptıklarını açıklarken, federasyondan herhangi bir cevap gelmedi. Usta spor yazarları konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, TFF'yi de eleştirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:25
Türk futbolun yabancı hakem tartışması! Sert sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

Trendyol Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları gündemdeki yerini korurken dkkat çeken bir değerlendirme geldi.

Türk futbolun yabancı hakem tartışması! Sert sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

G.SARAY-F.BAHÇE DERBİSİNE YABANCI HAKEM

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren 25. hafta maçını yabancı hakem yönetti.

Türk futbolun yabancı hakem tartışması! Sert sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

Süper Lig'de birçok kulüp, maçın hakemi Slavko Vincic'in yönetimini beğendi ve kendi maçlarına da yabancı hakem talep etti.

Türk futbolun yabancı hakem tartışması! Sert sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

BEŞİKTAŞ BAŞVURU YAPTI!

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için bu kararı almasının ardından Beşiktaş Kulübü, TFF'ye resmi bir başvuru yaptı.

Türk futbolun yabancı hakem tartışması! Sert sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları maça yabancı hakem istedi.

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