Viral Galeri Viral Tıkla Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'da "cadılık" iddialarına yanıt verdi! Gizemli sayıların sırrı...

Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'da "cadılık" iddialarına yanıt verdi! Gizemli sayıların sırrı...

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak kurtarılan, ancak hastaneye kaldırıldıktan sonra hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümündeki sır perdesi hala aralanmadı. Gürel'in "cadılık zanaati" isimli bir kursa gittiğiyle ilgili ortaya atılan iddialar sonrası ailesi Müge Anlı'nın canlı yayınında açıklamalar yaptı. Ayrıca, eşi Sezer Gürel, sosyal medya hesabında bulunan gizemli sayılar hakkında konuştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 12:01
Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’da cadılık iddialarına yanıt verdi! Gizemli sayılarının sırrı...

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na giden ve 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünün ardından geride birçok cevapsız soru işaretleri kaldı.

Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’da cadılık iddialarına yanıt verdi! Gizemli sayılarının sırrı...

Vefatının ardından, genç kadının ölümüne dair çeşitli spiritüel detaylar gündeme gelmeye başladı. Gürel'in "Witchcraft" yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenildi.

Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’da cadılık iddialarına yanıt verdi! Gizemli sayılarının sırrı...

Bunun üzerine Gürel'e eğitim veren Hale Nur Özen, gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.Haftada iki gün imza verecek olan Özen'e, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’da cadılık iddialarına yanıt verdi! Gizemli sayılarının sırrı...

Bu iddialar üzerine Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, Müge Anlı'nın programında cadılık eğitimi iddialarına tepki göstermişti.

"KIZIM ORUÇLUYDU, NASIL CADI OLSUN"

Canlı yayında ağlayan baba Koçoğlu, "Astroloji dersini aldığını biliyoruz. Cadılık eğitimi gibi bir şey yok. Benim kızım oruçtu. Oruçlu cadı mı olur? Saçma sapan şeylere yer yok. Kızımın hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Acılı bir insana bunu nasıl söyleyebiliyorlar. Yazıklar olsun.

Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’da cadılık iddialarına yanıt verdi! Gizemli sayılarının sırrı...

Hiç alakasız bir şey. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olsa kızım bana söylerdi. Astroloji eğitimi alalı 3-4 ay oldu. Kızım böyle bir şeyi aklının ucundan bir geçirmez. Astrolojiyi açıp baksınlar bakalım neymiş. Sonuna kadar gideceğim olayın. Size her şeyi anlattım." dedi.

SON DAKİKA