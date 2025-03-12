Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'da "cadılık" iddialarına yanıt verdi! Gizemli sayıların sırrı...
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak kurtarılan, ancak hastaneye kaldırıldıktan sonra hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümündeki sır perdesi hala aralanmadı. Gürel'in "cadılık zanaati" isimli bir kursa gittiğiyle ilgili ortaya atılan iddialar sonrası ailesi Müge Anlı'nın canlı yayınında açıklamalar yaptı. Ayrıca, eşi Sezer Gürel, sosyal medya hesabında bulunan gizemli sayılar hakkında konuştu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 12:01