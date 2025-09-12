Trump’ın en sevdiği programda Netanyahu karşıtı reklam: Yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti

Katil işgal güçleri Gazze'de sürdürdüğü katliamlarla bölgede insani krizi daha da derinleştirirken Katar'da Hamas yetkililerine yönelik saldırı düzenledi. Orta Doğu'da İsrail saldırganlığı uluslararası kamuoyunda da tepkilerle karşılanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir tepki de ABD merkezli Fox News televizyonunda yayınlanan bir reklamla yapıldı. Reklamda, "Netanyahu yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti" ifadelerin kullanıldı.