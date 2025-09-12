Viral Galeri Viral Tıkla Trump’ın en sevdiği programda Netanyahu karşıtı reklam: Yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti

Trump’ın en sevdiği programda Netanyahu karşıtı reklam: Yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti

Katil işgal güçleri Gazze'de sürdürdüğü katliamlarla bölgede insani krizi daha da derinleştirirken Katar'da Hamas yetkililerine yönelik saldırı düzenledi. Orta Doğu'da İsrail saldırganlığı uluslararası kamuoyunda da tepkilerle karşılanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir tepki de ABD merkezli Fox News televizyonunda yayınlanan bir reklamla yapıldı. Reklamda, "Netanyahu yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti" ifadelerin kullanıldı.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 02:41 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 02:44
Trump’ın en sevdiği programda Netanyahu karşıtı reklam: Yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de yapılan bir reklamla protesto edildi. Amerikan merkezli Fox News televizyonunda yayınlanan bir reklamla Netanyahu'nun yıllardır ABD başkanlarını manipüle ettiği ifadelerine yer verildi.

Trump’ın en sevdiği programda Netanyahu karşıtı reklam: Yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti

TRUMP'IN EN SEVDİĞİ PROGRAMDA YAYINLANDI

ABD merkezli Fox News televizyon kanalında dün ABD Başkanı Donald Trump'ın en sevdiği programlardan biri olan "Fox & Friends" sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı bir reklam yayınlandı.

ABD KANALINDA NETANYAHU KARŞITI REKLAM!
Trump’ın en sevdiği programda Netanyahu karşıtı reklam: Yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti

"CLİNTON'U KANDIRDI OBAMA'YI DOLANDIRDI…"

Reklamda, Netanyahu'nun ABD'nin eski Başkanları Bill Clinton, Barrack Obama, Joe Biden ve mevcut Başkan Trump ile olan görüntülerinin paylaşılarak, "Netanyahu yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti. Bill Clinton'ı kandırdı, Obama'yı dolandırdı, Biden'ı oyuna getirdi.

Trump’ın en sevdiği programda Netanyahu karşıtı reklam: Yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti

Şimdi de Gazze konusunda sizi kandırmaya çalışıyor, Başkan Trump. Hak ettiğiniz Nobel Barış Ödülü mümkün, Sayın Başkan. Ancak Netanyahu'ya güvenen herkes yanıldı.

Trump’ın en sevdiği programda Netanyahu karşıtı reklam: Yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti

O sadece kendini düşünüyor. Çaresiz durumda. Zayıf olan ABD başkanlarını aptal yerine koydu. Başkan Trump, onun size de aynısını yapmasına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA