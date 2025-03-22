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Trabzonspor'da Fatih Tekke fırtınası! İşte takip ettiği o yıldız

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Fatih Tekke, takımının başında çıktığı ilk Süper Lig maçında Başakşehir'i net bir skorla yenerek, önemli bir başlangıç yaptı. Tecrübeli hoca, bir yandan da ilk 11'inde görmek istediği oyuncuların listesini yönetime verdi. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan teknik direktör Fatih Tekke'nin izlediği oyuncu ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:04
Trabzonspor’da Fatih Tekke fırtınası! İşte takip ettiği o yıldız
Bu sezon ligde taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük görevine kulübün eski efsane oyuncularından Fatih Tekke'yi getirdi.
Trabzonspor’da Fatih Tekke fırtınası! İşte takip ettiği o yıldız
Oyun olarak bir türlü istenilen ivmeyi yakalayamayan bordo-mavili takımda taraftar oynana oyundan memnun değildi.
Trabzonspor’da Fatih Tekke fırtınası! İşte takip ettiği o yıldız
Teknik direktör Fatih Tekke ile ilk maçına çıkan Trabzonspor, Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk deplasmanda galibiyetini aldı.
Trabzonspor’da Fatih Tekke fırtınası! İşte takip ettiği o yıldız
Alınan galibiyet sonrası küme düşme hattından iyice uzaklaşan Trabzonspor. ligin 29. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak.
Trabzonspor’da Fatih Tekke fırtınası! İşte takip ettiği o yıldız

TEKKE TRANSFER PLANLAMASINA BAŞLADI

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan yönetim ve Tekke, kadroyu güçlü hale getirmek için şimdiden çalışmalalar başladı.

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