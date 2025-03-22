Trabzonspor'da Fatih Tekke fırtınası! İşte takip ettiği o yıldız
Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Fatih Tekke, takımının başında çıktığı ilk Süper Lig maçında Başakşehir'i net bir skorla yenerek, önemli bir başlangıç yaptı. Tecrübeli hoca, bir yandan da ilk 11'inde görmek istediği oyuncuların listesini yönetime verdi. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan teknik direktör Fatih Tekke'nin izlediği oyuncu ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:04