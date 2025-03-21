Viral Galeri Viral Tıkla 50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar

50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için düşük KPSS puanlarıyla memur alımı yapan kurumların ilanları peş peşe yayımlandı. 50, 55, 60 ve 65 puan bandında yer alan adaylar için belediyelerden üniversitelere kadar birçok kurum personel alımı gerçekleştiriyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunları için kadrolar açıldı. Peki başvuru şartları neler? İşte açılan kadrolar ve son başvuru tarihleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.03.2025 19:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:15
50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar

2025 Mart ayı itibarıyla birçok devlet kurumu personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Belediyeler, üniversiteler, bakanlıklara bağlı müdürlükler ve sağlık kuruluşları, kadro ihtiyacını karşılamak üzere farklı eğitim düzeylerinden mezun adaylar için ilanlarını yayımladı. Peki hangi kurumlar alım yapıyor, başvuru şartları neler? İşte memur alımı ile ilgili tüm detaylar...

50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar

Hangi Kurumlar Personel Alımı Yapıyor?


İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre, kamu kurumları düşük KPSS puanlarıyla personel alımı yapıyor. Her kurumun alım yaptığı kadrolar ve kontenjan sayıları farklılık gösteriyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili ilanları detaylı şekilde incelemesi gerekiyor. İşte alım yapan kurumlar ve son başvuru tarihleri…

50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar

Zonguldak Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025

Hatay Arsuz Belediyesi Memur Alım İlanı 26.03.2025

Bolu Gerede Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025

İstanbul Adalar Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025

Ağrı Tutak Belediyesi Memur Alım İlanı 27.03.2025

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 28.03.2025

Ankara Pursaklar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

İstanbul Bakırköy Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 09.04.2025

İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025

İzmir Dikili Belediyesi Memur Alım İlanı 04.04.2025

İzmir Tire Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025

Muğla Milas Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı 09.04.2025

İzmir Bornova Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 11.04.2025

İzmir Tire Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.04.2025

50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025

Erzincan Otlukbeli Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025

Ordu Akkuş Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025

Muğla Dalaman Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 16.04.2025

Giresun Eynesil Belediyesi Memur Alım İlanı 17.04.2025

Gümüşhane İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 11.04.2025

İstanbul Sancaktepe Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025

Kastamonu Şenpazar Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025

Nevşehir Derinkuyu Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 28.03.2025

Şırnak Şenoba Belediyesi Memur Alım İlanı 17.04.2025

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 02.05.2025

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım ilanı 18.04.2025

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Zabıta Memuru ve Memur Alım İlanı 18.04.2025

Niğde Bor Belediyesi Memur Alım İlanı 09.05.2025

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 18.04.2025

50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar

Açılan Kadrolar


Mühendis

Zabıta

İtfaiye Eri

Sağlık Teknikeri

Tekniker

Memur

Sanat Tarihçisi

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmesi

Şoför

Eğitmen

Mimar

Şehir ve Bölge Plancısı

Bilgisayar İşletmeni

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