50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025
Erzincan Otlukbeli Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025
Ordu Akkuş Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025
Muğla Dalaman Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 16.04.2025
Giresun Eynesil Belediyesi Memur Alım İlanı 17.04.2025
Gümüşhane İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 11.04.2025
İstanbul Sancaktepe Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025
Kastamonu Şenpazar Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025
Nevşehir Derinkuyu Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025
Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli Alım İlanı 28.03.2025
Şırnak Şenoba Belediyesi Memur Alım İlanı 17.04.2025
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 02.05.2025
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım ilanı 18.04.2025
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Zabıta Memuru ve Memur Alım İlanı 18.04.2025
Niğde Bor Belediyesi Memur Alım İlanı 09.05.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 18.04.2025