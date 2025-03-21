50-55-60-65 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak! İşte kadrolar

2025 Mart ayı itibarıyla birçok devlet kurumu personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Belediyeler, üniversiteler, bakanlıklara bağlı müdürlükler ve sağlık kuruluşları, kadro ihtiyacını karşılamak üzere farklı eğitim düzeylerinden mezun adaylar için ilanlarını yayımladı. Peki hangi kurumlar alım yapıyor, başvuru şartları neler? İşte memur alımı ile ilgili tüm detaylar...