TOKİ ucuz kiralık konutta yasal hazırlıklar başladı! Yasa teklifi Meclis’e sunulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konutun bir bölümünün kiraya verileceği kiralık sosyal konut projesini "Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatları ile ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Vatandaş kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız" sözleri ile tanıtmıştı.