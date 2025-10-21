TOKİ ucuz kiralık konutta yasal hazırlıklar başladı! Yasa teklifi Meclis’e sunulacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yüksek kiralar ve artan konut fiyatlarına yönelik çok önemli bir adım atıyoruz. Artık kira planlamasını devlet üstlenecek' sözleriyle duyurduğu kiralık konut projesiyle ilgili yasal hazırlıklar başladı. Vatandaşın artan kira baskısından kurtulmasını amaçlayan ve fahiş artışların önüne geçecek proje için yasal hazırlanacak yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:37
