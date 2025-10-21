Viral Galeri Viral Tıkla TOKİ ucuz kiralık konutta yasal hazırlıklar başladı! Yasa teklifi Meclis’e sunulacak

TOKİ ucuz kiralık konutta yasal hazırlıklar başladı! Yasa teklifi Meclis’e sunulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yüksek kiralar ve artan konut fiyatlarına yönelik çok önemli bir adım atıyoruz. Artık kira planlamasını devlet üstlenecek' sözleriyle duyurduğu kiralık konut projesiyle ilgili yasal hazırlıklar başladı. Vatandaşın artan kira baskısından kurtulmasını amaçlayan ve fahiş artışların önüne geçecek proje için yasal hazırlanacak yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

ahaber.com.tr
21.10.2025
Fahiş kira artışlarının önüne geçecek, vatandaşın nefes almasını sağlayacak kiralık konut projesinde yasal altyapı için hazırlık başladı.

Bu konuda hazırlanacak yasa teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

81 İLDE 500 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK!

Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen kiralık konutta TOKİ'nin devreye sokulacağı açıklanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konutun bir bölümünün kiraya verileceği kiralık sosyal konut projesini "Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatları ile ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Vatandaş kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız" sözleri ile tanıtmıştı.

KİRALAMA YETKİSİ VERİLECEK
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Kiralık konutlar ile ilgili alt yapının oluşturulması için de yasa teklifi hazırlığı başladı.

TOKİ'nin yasaya göre konut yapma yetkisi var ancak bunları kiraya verme yetkisi yok.

