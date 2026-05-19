Olası bir su bırakma durumunda zaman kazanılacağını vurgulayan Vali Köklü, "Eğer Almus Barajı'ndan su bırakılmaya başladığı andan itibaren yaklaşık 12 saatte buraya en erken ulaşmasını bekliyoruz. O ulaşma ve debiye göre de önlemlerimizi aldık" değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞLAR GEÇİCİ OLARAK GÜVENLİ BÖLGELERE ALINDI

Turhal ilçesindeki tahliye süreciyle ilgili detayları paylaşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, Pazar, Niksar ve Erbaa tarafında tehlikenin biraz azaldığını belirterek, "Burada 15 mahallemiz, 7 civarında da köyümüz; bazı yerlerde tam köyün veya mahallenin hepsi olmasa da kısmi tahliyelerimiz oldu. Tahliye işlemleri güvenlik güçlerimiz tarafından yerine getiriliyor ve vatandaşlarımız da şu ana kadar bize yardımcı oluyorlar" sözleriyle sahadaki uyumlu çalışmayı anlattı.

İnternet sitelerinde tahliyelerin kalıcı olduğuna dair çıkan yalan haberlere de tepki gösteren Köklü, "Sanki sürekli biz bunu bir tahliye ediyormuşuz gibi bazı internet sitelerinde haberler çıkıyor, inanmasınlar. Bunun doğrusu şudur; geçici süre, afet geçinceye kadar biz inşallah tahliyeye yardımcı olacağız, vatandaşlarımızı tekrar yerine yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

TAŞKIN RİSKİNE KARŞI ESNAF KEPENK KAPATTI Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesi ve bölgede devam eden yağışların ardından taşkın ihtimaline karşı ilçe merkezinde hareketlilik yaşandı. Özellikle riskli bölgelerde bulunan bazı esnaf kepenk kapattı.

Vatandaşların da su baskınına karşı kendi imkanlarıyla önlem aldığı görüldü. Bazı iş yeri sahipleri dükkan girişlerine kum torbaları yerleştirip ürünlerin üzerini muşambalarla kapatırken, bazı vatandaşların ise suyun içeri girmesini engellemek amacıyla kapı aralarına köpük sıktığı görüldü. Bazı esnaf da ürünlerini kamyonlara yerleştirdi.