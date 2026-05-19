Tokat Valisi Abdullah Köklü A Haber’de! Amasya ve Tokat'ta taşkın riski sürüyor mu?
Tokat'ta Almus Barajı'nın su seviyesi son 33 yılın en yüksek noktasına ulaşınca bölgede taşkın riskine karşı kırmızı alarm verildi. A Haber muhabiri Murat Onur'un aktardığı bilgilere göre, taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarında kilometrelerce uzunluğunda setler çekilirken, Turhal ilçesinde 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak boşaltıldı. Bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendiren Tokat Valisi Abdullah Köklü, dezenformasyonlara karşı vatandaşı uyararak devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve sürecin 7/24 anlık olarak takip edildiğini vurguladı.
Bölgede aralıksız devam eden çalışmaları yerinde takip eden A Haber muhabiri Murat Onur, taşkın riskine karşı ekiplerin kepçelerle Yeşilırmak çevresinde bariyerler oluşturduğunu bildirdi.
Çalışmaları bizzat sahada koordine eden Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Baraj konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ve ekibi de burada. Anlık ölçümler yapılıyor. İçişleri Bakanlığımızın, AFAD'ın tüm ekipleri burada. İl Özel İdaremiz, belediyemiz, tüm kamu kurumları, kaymakamlığımız, hepimiz buradayız. 500'ün üzerinde araç, 1300'ün üzerinde personelle 7/24 esasına göre çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
En kötü senaryoya göre hazırlık yapıldığını belirten Vali Köklü, "Yaklaşık 6 kilometre bir tarafa, 6 kilometre diğer tarafa olmak üzere çift taraflı 12 kilometre set oluşturuldu. Yoğun bir çalışma yapılıyor ve bu yoğun çalışma bir afet riski olduğu zaman en kötü senaryoya göre hazırlanıyor" sözleriyle aktardı.
SOSYAL MEDYADAKİ ASILSIZ İDDİALARA VALİDEN YANIT
Sosyal medyada yayılan 'baraj kapakları açıldı' veya 'patlama riski var' şeklindeki asılsız iddialara da kesin bir dille yanıt veren Vali Köklü, "Suyun en yetkili kişisi şu anda ilçemizde, ilimizde. Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz burada. Bizim ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün söylemleri dışında herhangi bir söyleme vatandaşlarımız itibar etmemeli" ifadelerini kullandı.
Su seviyesinin anbean takip edildiğinin altını çizen Köklü, "Belki yarım saatlik, on beşer dakikalık, yeri geldiği zaman saatlik ölçümler yapılıyor ve bize bilgilendirme notu düşüyor" sözleriyle aktardı.