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Tehdit mi fırsat mı? Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? A Haber’de çarpıcı analiz: “Freni patlamış kamyon gibi ilerliyor”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Son yıllarda hayatın her alanına damga vuran yapay zeka teknolojisi, beraberinde büyük soru işaretlerini de getiriyor. Hızla ilerleyen bu sistemlerin insanlık için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı tartışılırken, A Haber'e konuşan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın freni patlamış kamyon gibi ilerlediğini belirterek bu sürecin toplumsal yozlaşmadan casusluk faaliyetlerine kadar birçok riski barındırdığına dikkat çekti.

Tehdit mi fırsat mı? Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? A Haber’de çarpıcı analiz: “Freni patlamış kamyon gibi ilerliyor” 1

Yapay zeka artık cep telefonlarından bilgisayarlara, hukuk hizmetlerinden sağlık uygulamalarına kadar hayatın her alanına girdi. Ancak teknolojinin yetenekleri kadar, kendi başına neler yapabileceği de tartışma konusu oldu.

Tehdit mi fırsat mı? Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? A Haber’de çarpıcı analiz: “Freni patlamış kamyon gibi ilerliyor” 2

YAPAY ZEKADA GÜVENİLİRLİK VE ETİK TARTIŞMASI

Yapay zeka her geçen gün gelişirken, bu teknolojinin ne kadar güvenli olduğu ve etik değerlere uygunluğu büyük bir merak konusu haline geldi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Yani bu tarz teknolojiler ne kadar güvenilir, bu noktada elbette ki bir tartışma konusu" sözleriyle sistemin güvenilirliğini sorguladı. Etik, ahlak ve milli değerler noktasındaki risklere değinen Prof. Dr. Kırık, "Kimisi onu hukukçu, kimisi psikolog olarak kullanıyor. Fakat her zaman halüsinasyon ve yanlış bilgi konusu da biliyorsunuz gündeme gelen hususlardan bir tanesi" ifadelerini kullanarak yanlış bilgilendirme tehlikesine vurgu yaptı.

Tehdit mi fırsat mı? Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? A Haber’de çarpıcı analiz: “Freni patlamış kamyon gibi ilerliyor” 3

TEKNOLOJİ SAVAŞLARI DORUK NOKTASINA ULAŞTI

Gelişen yapay zeka, sadece bireysel kullanımda değil, uluslararası boyutta da bir tehdit unsuru haline dönüşerek sosyal hayatı sarsmaya başladı. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bir yapay zeka uygulamasının, başka bir yapay zeka uygulamasının içine sızarak buradaki kod ve verileri çaldığı ve bunun da Çin menşeili bir firma olduğu biliniyor, ifade ediliyor. Bu da aslına bakarsanız ülkeler arası da yapay zeka savaşlarının artık doruk noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor" diyerek siber dünyadaki büyük savaşı deşifre etti.

Tehdit mi fırsat mı? Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? A Haber’de çarpıcı analiz: “Freni patlamış kamyon gibi ilerliyor” 4

FRENİ PATLAMIŞ BİR KAMYON GİBİ: TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ RİSKİ

Yapay zeka artık cebimizdeki asistanımızdan psikoloğumuza kadar her rolü üstlenmiş durumda. Ancak bu teknolojinin neleri kendi başına yapabileceği sorusu endişeleri artırıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın mevcut gelişimini, "Yapay zeka şu an evet, gelişim gösterdi. Hepimizin telefonunun içerisinde mevcut ama freni patlamış bir kamyon gibi ilerliyor. Aynı zamanda da kişisel verilere, bilgilere erişim sağlıyor. Ve bu da ilerleyen yıllarda, aynı sosyal medyada olduğu gibi, toplum mühendisliğiyle bizleri karşı karşıya bırakabilir. Toplumu kutuplaşmaya itebilir, kültürel yozlaşmaya sebebiyet verebilir" sözleriyle aktardı. Kırık ayrıca, "Bir suç işlendiğinde bu suçu işleyen yapay zeka mı olacak, yoksa yapay zekayı bu suça meyleden kişi mi olacak?" sorusunu yönelterek hukuki boşluklara dikkat çekti.

Tehdit mi fırsat mı? Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? A Haber’de çarpıcı analiz: “Freni patlamış kamyon gibi ilerliyor” 5

KİŞİSEL VERİLER İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN KISKACINDA

Yapay zekanın veri işleme kapasitesi, koruma altına alınmayan bilgiler için devasa bir risk oluşturuyor. A Haber Muhabiri Müzeyyen Yılmaz, "Yapay zekanın kişisel verilerimizi kaydetmesi yeni bir gelişme değil; ancak koruma altına alınmayan verilerin yapay zeka tarafından işlenmeye devam etmesi zannedilenden daha büyük bir riski beraberinde getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tehdit mi fırsat mı? Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? A Haber’de çarpıcı analiz: “Freni patlamış kamyon gibi ilerliyor” 6

Bu riskin boyutlarını detaylandıran Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Kişisel veri ve bilgi açısından da ciddi ihlalleri beraberinde getirmeye başlıyor. Yani bu size kolaylık olarak gelirken siz daha fazla veri vermiş oluyorsunuz. Yapay zeka artık günümüzde bir veri canavarı haline gelmeye başladı. Devletler de biliyorsunuz bu verilerden besleniyor. Ajanlık, casusluk faaliyetleri veriler üzerinden ilerliyor" dedi. Kırık, istihbarat örgütlerinin yöntemlerine dair ise, "Birim 8200, Mossad, CIA gibi istihbarat örgütleri artık hem yapay zekayı hem sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Farklı akımlar da çıkıyor. Bu akımlar vasıtasıyla aslında veriler de toplanmış oluyor. Size bu hoş, tatlı gibi gösteriliyor. Bakın 'yüzümü şu noktaya getirdim, karikatürünü yaptım, işte buraya yüklerseniz tahlil sonuçlarınızı otomatik göreceksiniz, dava dilekçelerinizi yüklerseniz bunun savunmasını yazabiliriz' diye diye sizin kişisel verilerinizi, bilgilerinizi toplamaya başladılar" uyarısını yaptı.

Tehdit mi fırsat mı? Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? A Haber’de çarpıcı analiz: “Freni patlamış kamyon gibi ilerliyor” 7

ULUSLARARASI YASALAR VE KONSORSİYUM ŞART

Kontrolsüz gücün yarattığı etik dışı durumların normalleşmesi, gelecek için en büyük tehditlerden biri olarak görülüyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çözüm için küresel bir adım atılması gerektiğini belirterek, "Kontrol, yasa olmadığı için etik dışılık da normalleşmeye başladı. Bu gelecek açısından da çok ciddi tehdit ve risktir. İlerleyen yıllarda bunun acısını çok daha fazla göreceğiz. Yapay zeka lokal yasalarla sınırlandırılamaz. Burada uluslararası ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Yasal düzeni çıkartıp bu teknoloji şirketlerinin artık uçsuz bucaksız hareketinin önüne geçmesi gerekiyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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