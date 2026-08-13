Tehdit mi fırsat mı? Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? A Haber’de çarpıcı analiz: “Freni patlamış kamyon gibi ilerliyor”

Son yıllarda hayatın her alanına damga vuran yapay zeka teknolojisi, beraberinde büyük soru işaretlerini de getiriyor. Hızla ilerleyen bu sistemlerin insanlık için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı tartışılırken, A Haber'e konuşan Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın freni patlamış kamyon gibi ilerlediğini belirterek bu sürecin toplumsal yozlaşmadan casusluk faaliyetlerine kadar birçok riski barındırdığına dikkat çekti.

Yapay zeka artık cep telefonlarından bilgisayarlara, hukuk hizmetlerinden sağlık uygulamalarına kadar hayatın her alanına girdi. Ancak teknolojinin yetenekleri kadar, kendi başına neler yapabileceği de tartışma konusu oldu.

YAPAY ZEKADA GÜVENİLİRLİK VE ETİK TARTIŞMASI Yapay zeka her geçen gün gelişirken, bu teknolojinin ne kadar güvenli olduğu ve etik değerlere uygunluğu büyük bir merak konusu haline geldi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Yani bu tarz teknolojiler ne kadar güvenilir, bu noktada elbette ki bir tartışma konusu" sözleriyle sistemin güvenilirliğini sorguladı. Etik, ahlak ve milli değerler noktasındaki risklere değinen Prof. Dr. Kırık, "Kimisi onu hukukçu, kimisi psikolog olarak kullanıyor. Fakat her zaman halüsinasyon ve yanlış bilgi konusu da biliyorsunuz gündeme gelen hususlardan bir tanesi" ifadelerini kullanarak yanlış bilgilendirme tehlikesine vurgu yaptı.

TEKNOLOJİ SAVAŞLARI DORUK NOKTASINA ULAŞTI Gelişen yapay zeka, sadece bireysel kullanımda değil, uluslararası boyutta da bir tehdit unsuru haline dönüşerek sosyal hayatı sarsmaya başladı. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bir yapay zeka uygulamasının, başka bir yapay zeka uygulamasının içine sızarak buradaki kod ve verileri çaldığı ve bunun da Çin menşeili bir firma olduğu biliniyor, ifade ediliyor. Bu da aslına bakarsanız ülkeler arası da yapay zeka savaşlarının artık doruk noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor" diyerek siber dünyadaki büyük savaşı deşifre etti.

FRENİ PATLAMIŞ BİR KAMYON GİBİ: TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ RİSKİ Yapay zeka artık cebimizdeki asistanımızdan psikoloğumuza kadar her rolü üstlenmiş durumda. Ancak bu teknolojinin neleri kendi başına yapabileceği sorusu endişeleri artırıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın mevcut gelişimini, "Yapay zeka şu an evet, gelişim gösterdi. Hepimizin telefonunun içerisinde mevcut ama freni patlamış bir kamyon gibi ilerliyor. Aynı zamanda da kişisel verilere, bilgilere erişim sağlıyor. Ve bu da ilerleyen yıllarda, aynı sosyal medyada olduğu gibi, toplum mühendisliğiyle bizleri karşı karşıya bırakabilir. Toplumu kutuplaşmaya itebilir, kültürel yozlaşmaya sebebiyet verebilir" sözleriyle aktardı. Kırık ayrıca, "Bir suç işlendiğinde bu suçu işleyen yapay zeka mı olacak, yoksa yapay zekayı bu suça meyleden kişi mi olacak?" sorusunu yönelterek hukuki boşluklara dikkat çekti.