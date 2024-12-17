Tanyeli takipçilerini şaşırttı! Boyu kadar oğulları varmış...
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantel Tanyeli'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Art arda geçirdiği operasyonlar ve tedavi süreci nedeniyle sağlığında zorluklar yaşayan Tanyeli, bu süreçte oldukça kilo kaybı yaşamıştı. Sevenleri tarafından hastanede ziyaret akınına uğrayan Tanyeli, son paylaşımıyla dikkat çekti. İşte Tanyeli'nin merak edilen çocukları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:21