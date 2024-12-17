Viral Galeri Viral Tıkla Tanyeli takipçilerini şaşırttı! Boyu kadar oğulları varmış...

Tanyeli takipçilerini şaşırttı! Boyu kadar oğulları varmış...

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantel Tanyeli'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Art arda geçirdiği operasyonlar ve tedavi süreci nedeniyle sağlığında zorluklar yaşayan Tanyeli, bu süreçte oldukça kilo kaybı yaşamıştı. Sevenleri tarafından hastanede ziyaret akınına uğrayan Tanyeli, son paylaşımıyla dikkat çekti. İşte Tanyeli'nin merak edilen çocukları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:21
Tanyeli takipçilerini şaşırttı! Boyu kadar oğulları varmış...

Bir dönemin eski oryantallerinden Tanyeli, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Tanyeli takipçilerini şaşırttı! Boyu kadar oğulları varmış...

Art arda operasyonlar geçiren Tanyeli, tedavi gördüğü hastaneden sağlık durumu hakkında sık sık bilgi veriyor.

Tanyeli takipçilerini şaşırttı! Boyu kadar oğulları varmış...

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyatının ardından dinlenmeye devam eden Tanyeli, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Tanyeli takipçilerini şaşırttı! Boyu kadar oğulları varmış...

Tanyeli, kendisini hastaneye görmeye gelen ziyaretçilerin odada uzun süre kaldığını söyleyerek, ziyaretçilerin bu konuda daha hassas olmasını istediğini söylemişti.

Tanyeli takipçilerini şaşırttı! Boyu kadar oğulları varmış...

53 yaşındaki Tanyeli, bu kez de oğullarıyla bir paylaşımda bulundu. Tanyeli, sosyal medyada gündem olan ''İyi ki annesiyim'' akımına katılarak oğulları Taylan ve Teoman ile birlikte olduğu kareyi takipçileriyle paylaştı.

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