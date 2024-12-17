Viral Galeri Viral Tıkla KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu: 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu: 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 tercih süreci başlıyor. ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu bu hafta yayınlanacak. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar düşük ve yüksek puanla alım yapacak kurumları araştırmaya başladı. Adaylar, 19 Aralık'tan itibaren başvurularını yapabilecek. Peki, 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanma yapılır? İşte tercih kılavuzu ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:09
KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu: 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 2500 memur alımı bekleniyor. KPSS 2024/2 tercih kılavuzu, 19 Aralık 2024 Perşembe günü ÖSYM tarafından yayınlanacak. Başvurular ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu sürece yalnızca KPSS puanı ile başvuru yapılacak ve mülakat şartı aranmayacak.

KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu: 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

Kimler Başvurabilir?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu, lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik çok sayıda kadro içerecek. Bu alımlarda yalnızca KPSS puanı esas alınacak. ÖSYM, kamu kurumlarının bildirdiği boş kadrolara göre tercih kılavuzunu hazırlayacak.

KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu: 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak

50 ile 80 KPSS puanı arası ile üniversiteler, belediyeler, askeri kurumlar ve bakanlıklar memur alımı yapıyor. KPSS atama puanlarına göre atama yapılan şehirler ve kadrolar değişkenlik gösteriyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunu alımlarında aşağıdaki kadrolarda kontenjan açılması bekleniyor.

KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu: 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

Lise Mezunu Alımları:

Hasta Bakıcı

Hizmetli

Memur

Sağlık Memuru

Şoför

Teknisyen

Vagon Teknisyeni

KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu: 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

Ön Lisans Mezunu Alımları:

Anbar Memuru

Aşçı

Bilgisayar İşletmeni

Eksper

Hat Bakım Onarım Memuru

Hizmetli

İcra Memuru

İş Makinası Sürücüsü

İtfaiyeci

Kondoktör

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Köprü Operatörü

Memur

Muhasebeci

Puantör

Sağlık Memuru

Sağlık Teknikeri

Satınalma Memuru

Şoför

Tekniker

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

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