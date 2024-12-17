KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu: 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak

50 ile 80 KPSS puanı arası ile üniversiteler, belediyeler, askeri kurumlar ve bakanlıklar memur alımı yapıyor. KPSS atama puanlarına göre atama yapılan şehirler ve kadrolar değişkenlik gösteriyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunu alımlarında aşağıdaki kadrolarda kontenjan açılması bekleniyor.