KPSS 2024/2 Tercih Kılavuzu: 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 tercih süreci başlıyor. ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu bu hafta yayınlanacak. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar düşük ve yüksek puanla alım yapacak kurumları araştırmaya başladı. Adaylar, 19 Aralık'tan itibaren başvurularını yapabilecek. Peki, 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanma yapılır? İşte tercih kılavuzu ile ilgili detaylar…
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Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:09